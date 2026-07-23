Πρόστιμο-σχεδόν-1-δισ.-ευρώ-από-ΕΕ-στην-google

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαπίστωσε ότι η Google παρέχει προνομιακή μεταχείριση στις δικές της υπηρεσίες, όπως καταστήματα και ξενοδοχεία, έναντι τρίτων στην αναζήτηση.

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Πρόστιμο 890 εκατ. ευρώ επέβαλαν στην Google, οι ευρωπαϊκές ρυθμιστικές αρχές επειδή η θυγατρική της Alphabet παρέχει προνομιακή μεταχείριση στις δικές της υπηρεσίες.

Το πρόστιμο είναι το πρώτο που επιβάλλεται στην Google βάσει του Νόμου για τις Ψηφιακές Αγορές (DMA) της ΕΕ, που στοχεύει στον έλεγχο των λειτουργικών πρακτικών των μεγάλων τεχνολογικών εταιρειών στην Ευρώπη.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαπίστωσε ότι η Google παρέχει προνομιακή μεταχείριση στις δικές της υπηρεσίες, όπως καταστήματα και ξενοδοχεία, έναντι τρίτων στην αναζήτηση.

Η Google εμφανίζει τις δικές της υπηρεσίες «με πιο εμφανή τρόπο στα αποτελέσματα αναζήτησης», ενώ παρόμοια τρίτα μέρη «δεν έχουν την ίδια προβολή», ανέφερε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Ο αμερικανικός τεχνολογικός γίγαντας παραβιάζει την υποχρέωσή της να ενημερώνει μέσω του Google Play τους πελάτες για εναλλακτικές, μερικές φορές φθηνότερες προσφορές, ακόμη και οι σύνδεσμοι αν βρίσκονται σε εξωτερικούς ιστότοπους εκτός του app της.

«Ειδικότερα, η Google εμποδίζει τους προγραμματιστές εφαρμογών να επικοινωνούν και να προωθούν ελεύθερα προσφορές και να συνάπτουν συμβάσεις με χρήστες σε κανάλια διανομής της επιλογής τους, συμπεριλαμβανομένων των καταστημάτων εφαρμογών τρίτων», επεσήμανε η Κομισιόν.

Η Google καλείται να αντιμετωπίζει τις υπηρεσίες τρίτων στα αποτελέσματα αναζήτησης με «δίκαιο και μη μεροληπτικό τρόπο» και να επιτρέπει στους προγραμματιστές που διανέμουν τις εφαρμογές τους μέσω του Google Play Store να «προωθούν προσφορές και να συνάπτουν συμβάσεις με χρήστες όχι μόνο εντός αλλά και εκτός του app της».