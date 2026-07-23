Πόθεν έσχες: Στο μικροσκόπιο πάνω από 8.000 υπόχρεοι – Δεν υπέβαλαν δηλώσεις ή κατέθεσαν «λευκή κόλλα»

Στην τσιμπίδα της αρχής για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος έπεσαν πάνω από 8 χιλιάδες πρόσωπα που, αν και ήταν υπόχρεοι να υποβάλουν «πόθεν έσχες», είτε δεν υπέβαλαν δήλωση, είτε κατέθεσαν «λευκή κόλλα».

Συγκεκριμένα, σε έλεγχο της αρχής για το πρώτο εξάμηνο του 2026, διαπιστώθηκε ότι 8.650 υπόχρεοι δεν ήταν συνεπείς με τα «πόθεν έσχες».

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Από αυτούς οι 430 έχουν αποκρύψει εισοδήματα μέσης συνολικής αξίας 2 εκατ. ευρώ.

Ειδικότερα, 350 δεν έκαναν καθόλου πόθεν έσχες και βρέθηκαν με αποκρυβέντα εισοδήματα μέσης συνολικής αξίας 900.000 ευρώ περίπου.

Για άλλους 80, από τους 650 που έδωσαν «λευκή κόλλα», εντοπίστηκαν αδήλωτα εισοδήματα μέσης συνολικής αξίας ενός εκατομμυρίου ευρώ.

Δημοσιογράφοι, γιατροί, αυτοδιοικητικοί, πανεπιστημιακοί

Στα πρόσωπα περιλαμβάνονται δημοσιογράφοι, γιατροί, αυτοδιοικητικοί, πανεπιστημιακοί, υπάλληλοι πολεοδομικών υπηρεσιών και άλλοι.

Ο φάκελος με τα αποτελέσματα ελέγχων διαβιβάζεται στο Ελεγκτικό Συνέδριο για τον καταλογισμό των ποσών στους παραβάτες, αλλά και στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών για την ποινική διερεύνηση της υπόθεσης.

Ο έλεγχος θα συνεχιστεί και για άλλα πρόσωπα.

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