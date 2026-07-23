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    «Στα-κόκκινα»-οι-ευρωαγορές-λόγω-της-εκτόξευσης-των-τιμών-του-πετρελαίου
    «Στα κόκκινα» οι ευρωαγορές λόγω της εκτόξευσης των τιμών του πετρελαίου

    «Στα κόκκινα» οι ευρωαγορές λόγω της εκτόξευσης των τιμών του πετρελαίου

    By Αγορές No Comments1 Min Read
    «Στα κόκκινα» οι ευρωαγορές λόγω της εκτόξευσης των τιμών του πετρελαίου

    Πτωτικά κινούνται τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια το πρωί της Πέμπτης (23/7) λόγω της νέας άνοδου στις τιμές του πετρελαίου. 

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    Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx Europe χάνει 0,86% στις 641,37 μονάδες, με τους περισσότερους βασικούς και περιφερειακούς δείκτες να κινούνται επίσης στην ίδια κατεύθυνση.

    Πιο συγκεκριμένα, ο γερμανικός DAX υποχωρεί 0,88% στις 24,947.51 μονάδες, ενώ αντίστοιχη υποχώρηση καταγράφει και ο γαλλικός CAC κατά 0,93% στις 8,359.10 μονάδες. Την ίδια ώρα, ο βρετανικός FTSE χάνει 0,13% στις 10,703.80 μονάδες.

    Όσον αφορά τους περιφερειακούς δείκτες τώρα, ο ισπανικός ΙΒΕΧ σημειώνει πτώση 0,30% στις 19,513.75 μονάδες, ενώ στα κόκκινα κινείται και ο ΜΙΒ του Μιλάνου που αποδυναμώνεται κατά 1,32% στις 52,091.00 μονάδες.

    Στο μέτωπο των μετοχών τώρα, ο ενεργειακός κλάδος σημειώνει άνοδο 0,94%, καθώς οι τιμές του πετρελαίου κινούνται υψηλότερα, ενώ οι μετοχές των μεταλλευτικών εταιρειών ενισχύονται επίσης κατά 0,1%. Όλοι οι υπόλοιποι κλάδοι, ωστόσο, καταγράφουν απώλειες.

    Αυτή την ώρα το διεθνές σημείο αναφοράς Brent κινείται πάνω από τα 98 δολάρια ανά βαρέλι ενισχυμένο κατά 4,28%, ενώ αντίστοιχη άνοδο σημειώνει και το αμερικανικό αργό (WTI) κατά 3,13% κινούμενο κοντά στα 90 δολάρια ανά βαρέλι. 

    #ΕΥΡΩΑΓΟΡΕΣ #Stoxx_Europe_600 #DAX #FTSE #CAC #IBEX_35 #FTSE_MIB

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