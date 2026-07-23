Συμφωνία ΕΕ για το νέο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας – Έγινε το χατίρι της Αθήνας για το LNG

Οι πρεσβευτές των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατέληξαν σε πολιτική συμφωνία για το 21ο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας, μεταδίδει το Reuters, επικαλούμενο τέσσερις Ευρωπαίους διπλωμάτες.

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Σε πολιτική συμφωνία για το 21ο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας κατέληξαν οι πρεσβευτές των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μεταδίδει το Reuters, επικαλούμενο τέσσερις Ευρωπαίους διπλωμάτες.

Σύμφωνα με δύο από τις ίδιες πηγές, το νέο πακέτο προβλέπει τη διατήρηση του πλαφόν στην τιμή του ρωσικού πετρελαίου για ακόμη 12 μήνες, με στόχο να περιοριστούν τα έσοδα της Ρωσίας από τις εξαγωγές ενέργειας.

Στο επίμαχο ζήτημα των μεταφορών ρωσικού LNG σε τρίτες χώρες, τα κράτη-μέλη κατέληξαν σε συμβιβασμό. Διατηρείται περιορισμένη εξαίρεση για συμβάσεις που είχαν συναφθεί πριν από τις 24 Φεβρουαρίου 2022, ενώ οποιαδήποτε επέκταση των σχετικών μεταφορών από ευρωπαϊκές εταιρείες θα υπόκειται σε αυστηρούς περιορισμούς. Η εξαίρεση θα επανεξετάζεται κάθε χρόνο από το Συμβούλιο.

Μία από τις διπλωματικές πηγές ανέφερε ότι τα κράτη-μέλη επέδειξαν αλληλεγγύη προς την Ελλάδα κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων, εκφράζοντας την προσδοκία ότι και η Αθήνα θα επιδείξει αντίστοιχη στάση απέναντι στους εταίρους της σε μελλοντικές περιπτώσεις. Η Αθήνα έχει αντιδράσει στην προτεινόμενη απαγόρευση στις εταιρείες της Γηραιάς Ηπείρου να μεταφέρουν ρωσικό φυσικό αέριο εκτός ΕΕ, υποστηρίζοντας ότι η πρακτική αυτή θα συνεχιζόταν ούτως ή άλλως, με τα πλοία να αλλάζουν απλώς έδρα στο εξωτερικό.

Το νέο πακέτο κυρώσεων κατά της Μόσχας επεκτείνει τους περιορισμούς στον χρηματοπιστωτικό τομέα, την ενέργεια, το εμπόριο και τα κρυπτονομίσματα. Μεταξύ άλλων, προστίθενται ακόμη 32 ρωσικές τράπεζες στη λίστα απαγόρευσης συναλλαγών της ΕΕ, ενώ για πρώτη φορά στοχεύονται πλοία και υποστηρικτικά μέσα που συνδέονται με τον λεγόμενο «σκιώδη στόλο» της Ρωσίας, ο οποίος χρησιμοποιείται για την παράκαμψη των κυρώσεων στις εξαγωγές πετρελαίου. Το πακέτο περιλαμβάνει επίσης νέες κυρώσεις κατά φυσικών και νομικών προσώπων, εμπορικούς περιορισμούς που πλήττουν τη ρωσική αμυντική βιομηχανία, καθώς και μέτρα για τον περιορισμό της έκδοσης θεωρήσεων σε Ρώσους πρώην μαχητές.

Η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν χαιρέτισε τη συμφωνία, υπογραμμίζοντας ότι «σε μια εποχή που η Ουκρανία έχει αναπτύξει στρατιωτική δυναμική, οι κυρώσεις μας συνεχίζουν να αποδυναμώνουν τα οικονομικά θεμέλια της πολεμικής μηχανής της Ρωσίας». Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, τόνισε ότι «η υποστήριξή μας προς την Ουκρανία για μια δίκαιη και βιώσιμη ειρήνη παραμένει ακλόνητη».

Σύμφωνα με ευρωπαϊκή διπλωματική πηγή, οι διαπραγματεύσεις ήταν ιδιαίτερα δύσκολες, καθώς αρκετά κράτη-μέλη εξέφρασαν επιφυλάξεις για μέτρα που επηρέαζαν συγκεκριμένους οικονομικούς τομείς. Ωστόσο, η επίτευξη συμβιβασμού διατήρησε την ενότητα της ΕΕ και επέτρεψε την πολιτική συμφωνία για το 21ο πακέτο κυρώσεων.

Μετά τη σημερινή πολιτική συμφωνία, θα ολοκληρωθούν οι τελευταίες τεχνικές εργασίες και θα ξεκινήσει εντός της ημέρας η γραπτή διαδικασία για την τυπική έγκριση του 21ου πακέτου κυρώσεων, η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί τις επόμενες ώρες.