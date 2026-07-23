Συναγερμός στην Παλαιστινιακή Αρχή – Οι ισραηλινές τράπεζες θα τερματίσουν κρίσιμες υπηρεσίες εντός των επόμενων εβδομάδων

Οι ισραηλινές τράπεζες έχουν ενημερώσει τους Παλαιστίνιους ομολόγους τους ότι σκοπεύουν να τερματίσουν κρίσιμες τραπεζικές υπηρεσίες εντός εβδομάδων, λένε Παλαιστίνιοι και Ισραηλινοί αξιωματούχοι, αυξάνοντας τους φόβους για οικονομική κρίση στη Δυτική Όχθη.

Αυτές οι τραπεζικές συνδέσεις είναι απαραίτητες για τη χρηματοδότηση των εξαγωγών από το Ισραήλ προς την Παλαιστινιακή Αρχή, συμπεριλαμβανομένων ηλεκτρικού ρεύματος, νερού, καυσίμων και τροφίμων, καθώς και για τη μεταφορά μισθών που κερδίζουν οι Παλαιστίνιοι που εργάζονται στο Ισραήλ.

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«Δεν πρόκειται απλώς για ένα τεχνικό τραπεζικό ζήτημα. Αυτά τα κανάλια αποτελούν ακρογωνιαίο λίθο της υποδομής που στηρίζει το εμπόριό μας, το εμπόριό μας και την καθημερινή ζωή εκατομμυρίων ανθρώπων», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο διοικητής της Νομισματικής Αρχής της Παλαιστίνης, Γιαχία Σουνάρ, σε ενημέρωση στη Ραμάλα.

Πέντε παλαιστινιακές τράπεζες που βασίζονται στην ισραηλινή Bank Hapoalim για υπηρεσίες τραπεζικής ανταπόκρισης θα χάσουν την πρόσβαση την 1η Οκτωβρίου, τόνισε ο Γιαχία Σουνάρ.

Οι παλαιστινιακές τράπεζες που λειτουργούν μέσω της Discount Bank αντιμετωπίζουν διακοπή την 1η Σεπτεμβρίου.

Μαζί, οι δύο ισραηλινές τράπεζες επεξεργάζονται 51 δισεκατομμύρια NIS (16,5 δισεκατομμύρια δολάρια) σε παλαιστινιακές συναλλαγές ετησίως, συμπεριλαμβανομένου του 90% των παλαιστινιακών εξαγωγών που διέρχονται από το Ισραήλ, υπογράμμισε ο Σουνάρ.

Κίνδυνος τραπεζικής κρίσης

Εάν σταματήσουν οι πληρωμές μέσω ανταποκριτών, προειδοποιεί ο Σουνάρ, ολόκληρο το χρηματοπιστωτικό σύστημα θα σταματήσει, παρασύροντας μαζί του το εμπόριο και τις τιμές των καταναλωτικών αγαθών.

«Δεν πρόκειται για κατηφόρα, είναι γκρεμός», είπε ο Σουνάρ.

Ο πρόεδρος του Συνδέσμου Τραπεζών στην Παλαιστίνη, Μαχέρ αλ-Μασρί, προειδοποιεί ότι η διακοπή αυτών των τραπεζικών δεσμών θα μπορούσε να αναγκάσει περισσότερες συναλλαγές σε μετρητά, αυξάνοντας τον κίνδυνο τραπεζικής κρίσης και επεκτείνοντας την άτυπη οικονομία.

Ο διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας της Ιορδανίας, Άντελ αλ-Σαρκάς, αναφέρει ότι οι τράπεζες της χώρας του, οι οποίες δραστηριοποιούνται στα παλαιστινιακά εδάφη, είναι επίσης εκτεθειμένες.

«Εάν αυτή η σύνδεση (μεταξύ ισραηλινών και παλαιστινιακών τραπεζών) διακοπεί… οι τράπεζές μας θα καταλήξουν να κατέχουν ένα μεγάλο υπόλοιπο σε σέκελ που δεν μπορεί να μεταβιβαστεί ή να πωληθεί», είπε.

- AFP, Times of Israel