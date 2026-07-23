ΣΥΡΙΖΑ-για-Φάμελλο:-Μιλά-για-αδιέξοδο,-όμως-εκείνος-ήταν-το-αδιέξοδο

Την ανεξαρτητοποίηση του Σωκράτη Φάμελλου από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ σχολιάζουν πηγές του κόμματος.

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθέστε το sofokleous10.gr στο Google

Όπως αναφέρουν χαρακτηριστικά, «ο κ. Φάμελλος επιλέγει να μιλήσει για “αδιέξοδο”, ενώ αποδείχθηκε ότι ο ίδιος, ως πρόεδρος, έφερε τον ΣΥΡΙΖΑ – Π.Σ. σε αδιέξοδο. Ο ίδιος ήταν το αδιέξοδο. Προκαλεί, επίσης, εντύπωση ότι επικαλείται την Αριστερά, τη συλλογικότητα, τη συντροφικότητα και την ενότητα, την ίδια στιγμή που επιλέγει την ανεξαρτητοποίηση και όχι την παράδοση της έδρας του στον ΣΥΡΙΖΑ – Π.Σ.»

Οι ίδιες πηγές σημειώνουν επίσης πως «αριστερή ηθική σημαίνει ότι η βουλευτική έδρα ανήκει στο πολιτικό σχέδιο, στο πρόγραμμα και στους ανθρώπους που εμπιστεύθηκαν το ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ – Π.Σ. Ο κ. Φάμελλος δεν ακολούθησε το παράδειγμα άλλων, ο οποίοι μετά την αποχώρησή τους παρέδωσαν τη βουλευτική τους έδρα. Αντίθετα, επιλέγει να αποχωρήσει από το κόμμα κρατώντας την έδρα. Δεν θυμόμαστε άλλη περίπτωση προέδρου κόμματος να εγκαταλείπει το κόμμα του και να διατηρεί τη βουλευτική του έδρα».

Ακόμη, κάνουν λόγο για μια «επιλογή που συνιστά καθαρά διασπαστική κίνηση» και εντελώς αντιφατική με την επίκληση της ενότητας».

«Οι έννοιες της Αριστεράς, της συλλογικότητας και της ενότητας είναι ασύμβατες με τη διακράτηση της έδρας», προσθέτουν και υπενθυμίζουν στον κ. Φάμελλο ότι «πολλές φορές στο παρελθόν έχει ζητήσει την τήρηση του Κώδικα Δεοντολογίας, αναφερόμενος σε βουλευτές/τριες που ανεξαρτητοποιήθηκαν. Μάλλον δεν κατάλαβε ποτέ ότι είναι άλλη η ευθύνη του βουλευτή και άλλη του προέδρου ενός κόμματος. Κρίμα», τονίζουν.

Σημειώνεται ότι ο κ. Φάμελλος έχει ήδη στείλει σχετική επιστολή στον πρόεδρο της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη, ενώ σε δήλωση που ανήρτησε μέσω βίντεο στα social media αναφέρει:

«Γνωστοποίησα στον πρόεδρο της Βουλής την ανεξαρτητοποίησή μου από την Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ – Π.Σ. Είναι μία πολύ δύσκολη απόφαση, γιατί όλη μου η ζωή είναι συνδεδεμένη με την οργανωμένη δράση στην Αριστερά, στον Συνασπισμό και στον ΣΥΡΙΖΑ – Π.Σ., από την ίδρυσή τους.

Ομως όσα συμβαίνουν τις τελευταίες μέρες δεν αντιστοιχούν στις αξίες της Αριστεράς. Δεν μπορώ να υποστηρίξω την περιχαράκωση, η οποία δεν απαντά στην ανάγκη των πολιτών να φύγει η Δεξιά και να πάρει τη θέση της μια προοδευτική κυβέρνηση. Λυπάμαι πολύ για αυτό το αδιέξοδο.

Ευχαριστώ όλους τους συντρόφους μου και όλες τις συντρόφισσες μου για αυτή την κοινή πορεία ζωής, η οποία δεν σταματά εδώ. Παραμένω πιστός στις ιδέες και στις αξίες της Αριστεράς και στον αγώνα για μία δίκαιη κοινωνία.

Θα τιμήσω την εντολή των πολιτών, με αξιοπρέπεια, με σοβαρότητα, με συνέπεια, κάνοντας ό,τι μπορώ για να υπάρξει μία ευρεία προοδευτική σύγκλιση και συνεργασία. Και εδώ υπάρχουν σοβαρές καθυστερήσεις και πολλά πράγματα που πρέπει να γίνουν. Μόνο έτσι θα ηττηθεί η Δεξιά που γεννά φτώχεια, σκάνδαλα, αδικία και ανισότητες. Η κοινωνία υποφέρει και ζητά από εμάς ενότητα, λύσεις και όχι διχασμούς. Αυτόν τον όρκο θα υπηρετήσω μέσα και έξω από τη Βουλή. Για αυτή την ενότητα θα δουλέψω».

Υπενθυμίζεται ότι πρόεδρος της Κ.Ο. είναι από το περασμένο Σάββατο η Ρένα Δούρου, ενώ το κόμμα μένει πλέον με δέκα βουλευτές.

- sofokleous10.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το sofokleous10.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.