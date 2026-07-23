ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ-για-παραπομπή-Τριαντόπουλου-Αγοραστού:-«Καταρρέει-οριστικά-η-κυβερνητική-προπαγάνδα»

Στην εισαγγελική πρόταση για την παραπομπή του Χρήστου Τριαντόπουλου στο Ειδικό Δικαστήριο και του Κώστα Αγοραστού σε δίκη για την αλλοίωση του χώρου του εγκλήματος των Τεμπών, αναφέρεται με ανακοίνωση του ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, σημειώνοντας ότι «αποτελεί μια ιδιαίτερα σοβαρή δικαστική εξέλιξη, την οποία όλοι οφείλουμε να αντιμετωπίσουμε με σεβασμό στην ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης και στις προβλεπόμενες διαδικασίες».

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Συνεχίζοντας την κριτική στην κυβέρνηση υποστηρίζει: «Την ίδια στιγμή, όμως, καταρρέει οριστικά η κυβερνητική προπαγάνδα που επί μήνες χαρακτήριζε κάθε αναφορά στο ‘μπάζωμα’ ως θεωρία συνωμοσίας και κάθε αίτημα για διερεύνηση ως πολιτική σκευωρία.

Η Νέα Δημοκρατία οφείλει να εξηγήσει γιατί επέλεξε από την πρώτη στιγμή τη συγκάλυψη αντί της πλήρους διαφάνειας και γιατί πολέμησε με τόση επιμονή όσους ζητούσαν να αποδοθούν όλες οι ευθύνες.

Οι πολίτες απαιτούν μία και μόνη απάντηση: όλη την αλήθεια, για όλους, χωρίς εξαιρέσεις και χωρίς καμία σκιά συγκάλυψης».

- sofokleous10.gr

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