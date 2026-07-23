Τα-συλληπητήρια-του-ΠΑΣΟΚ-για-τη-Μαίρη-Λίντα:-«Η-φωνή-της-περνά-στην-αιωνιότητα»

Ο Τομέας-Δίκτυο Πολιτισμού του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής και η Υπεύθυνη Κ.Τ.Ε. Πολιτισμού – Βουλευτής Λακωνίας κα Νάγια Γρηγοράκου αποχαιρετούν τη σπουδαία τραγουδίστρια Μαίρη Λίντα.

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Υπηρέτησε το λαϊκό τραγούδι με συνέπεια και ήθος. Μαζί με τον Μανώλη Χιώτη αποτέλεσαν ένα εμβληματικό «ζευγάρι-θρύλο» που με τις μελωδίες και τις ερμηνείες του σημάδεψε μια ολόκληρη εποχή.

Συνέδεσε τη χαρακτηριστική της φωνή με σπουδαία τραγούδια χαρίζοντας μας αξέχαστες ερμηνείες.

«Αναπολώ τα παλιά, μου λείπει το χειροκρότημα. Θέλω την αγάπη του κόσμου και το χειροκρότημα».

Σήμερα όλη η Ελλάδα χειροκροτά μια από τις μεγαλύτερες ερμηνεύτριες του ελληνικού τραγουδιού. Η φωνή της περνά στην αιωνιότητα αλλά θα είναι για πάντα χαραγμένη μέσα μας, ώστε να μας θυμίζει ότι το λαϊκό τραγούδι κουβαλά την ιστορία και τον παλμό μιας ολόκληρης εποχής. Ειλικρινή συλλυπητήρια στους οικείους της.

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