ΤΙΤΑΝ: Οι εξαγορές πληρώνουν τώρα

Οι εξαγορές τραβούν τα φώτα της δημοσιότητας την ημέρα που ανακοινώνονται. Η πραγματική τους, όμως, αξία αρχίζει να φαίνεται όταν περνούν στα EBITDA. Η Optima Bank θεωρεί ότι ο όμιλος ΤΙΤΑΝ (TITC) βρίσκεται πλέον σε αυτή τη φάση.

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Στις 30 Ιουλίου ο όμιλος θα παρουσιάσει τα αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου του 2026, όμως η νέα έκθεση δεν στέκεται μόνο στους αριθμούς του δεύτερου τριμήνου. Κοιτάζει ήδη προς το δεύτερο μισό της χρονιάς, εκτιμώντας ότι οι εξαγορές σε Ηνωμένες Πολιτείες, Τουρκία και Γαλλία αρχίζουν να αλλάζουν το παραγωγικό αποτύπωμα και τη δυναμική της κερδοφορίας του ομίλου. Γι’ αυτό διατηρεί τη σύσταση Buy και την τιμή-στόχο στα 64,20 ευρώ, επίπεδο που απέχει περίπου 26% από τα σημερινά 51 ευρώ της μετοχής.

Η νέα έκθεση ουσιαστικά υποστηρίζει ότι ο ΤΙΤΑΝ μπαίνει πλέον στη φάση όπου οι επιχειρηματικές κινήσεις των τελευταίων ετών αρχίζουν να αποτυπώνονται στους ισολογισμούς. Η αισιοδοξία της Optima στηρίζεται στην πεποίθηση ότι οι επενδύσεις των τελευταίων ετών αρχίζουν πλέον να μετατρέπονται σε μεγαλύτερο κύκλο εργασιών, υψηλότερα λειτουργικά κέρδη και ισχυρότερες ταμειακές ροές. Πρόκειται για μια παραδοχή που “διαπερνά” ολόκληρη την έκθεση και εξηγεί γιατί ο ΤΙΤΑΝ συγκαταλέγεται στις κορυφαίες επενδυτικές επιλογές της χρηματιστηριακής για το δεύτερο εξάμηνο του 2026.

Οι αριθμοί του δεύτερου τριμήνου αποτελούν το πρώτο τεστ αυτής της στρατηγικής. Η Optima προβλέπει κύκλο εργασιών 735 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 6,5%, EBITDA 172 εκατ. ευρώ, υψηλότερα κατά 4,7%, και συγκρίσιμα καθαρά κέρδη 77,8 εκατ. ευρώ. Σε επίπεδο εξαμήνου, οι πωλήσεις εκτιμάται ότι θα φτάσουν τα 1,371 δισ. ευρώ, τα EBITDA τα 309,8 εκατ. ευρώ και τα συγκρίσιμα καθαρά κέρδη τα 139,9 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 16,3% έναντι της αντίστοιχης περσινής περιόδου.

Η έκθεση περιγράφει μια τετραετία συνεχούς διεύρυνσης της κερδοφορίας. Η Optima ανεβάζει τα EBITDA στα 688,9 εκατ. ευρώ το 2026, στα 770,6 εκατ. ευρώ το 2027, στα 885,6 εκατ. ευρώ το 2028 και στα 950,7 εκατ. ευρώ το 2029. Παράλληλα, τα καθαρά κέρδη προβλέπεται να αυξηθούν από 303 εκατ. ευρώ στα 442,2 εκατ. ευρώ μέσα στην ίδια περίοδο. Αυτή η διαδρομή εξηγεί γιατί η χρηματιστηριακή επιμένει στην υψηλή αποτίμηση του τίτλου. Η τιμή-στόχος στηρίζεται σε μια σειρά συνεχόμενων βελτιώσεων που εκτείνονται έως το τέλος της δεκαετίας.

Πίσω από τους συνολικούς αριθμούς κρύβονται τέσσερις διαφορετικές ιστορίες ανάπτυξης.

Η Ελλάδα αναδεικνύεται σε έναν από τους ισχυρότερους μοχλούς ανάπτυξης, με τις πωλήσεις του δεύτερου τριμήνου να εκτιμάται ότι θα αυξηθούν κατά 23,2% και τα EBITDA κατά 32%, χάρη στην έντονη εγχώρια ζήτηση, στη διατήρηση των τιμών και στη συμβολή της Vracs de L’Estuaire.

Στις Ηνωμένες Πολιτείες, η χαμηλότερη ισοτιμία του δολαρίου περιορίζει την αποτύπωση των εσόδων και της κερδοφορίας σε ευρώ, ενώ η πιο υποτονική αγορά κατοικίας συνεχίζει να ασκεί πιέσεις. Η Optima εκτιμά ότι η ενσωμάτωση της Keystone και η ενίσχυση των πωλήσεων προϊόντων εκτός τσιμέντου αντισταθμίζουν σημαντικό μέρος αυτών των επιβαρύνσεων.

Η Ανατολική Μεσόγειος εξελίσσεται σε μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες περιοχές του ομίλου. Η ανάκαμψη της αιγυπτιακής οικονομίας, σε συνδυασμό με τη συνεισφορά της Tracim, οδηγεί την Optima σε πρόβλεψη για άνοδο πωλήσεων 35,9% και αύξηση EBITDA 32,6%. Παράλληλα, η Νοτιοανατολική Ευρώπη εξακολουθεί να κινείται ανοδικά, παρά το υψηλότερο ενεργειακό κόστος, διατηρώντας θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης τόσο στις πωλήσεις όσο και στη λειτουργική κερδοφορία.

Η κερδοφορία αυξάνεται. Οι πολλαπλασιαστές, αντίθετα, μειώνονται. Εκεί στηρίζεται ένα σημαντικό μέρος της επενδυτικής λογικής της Optima. Ο ΤΙΤΑΝ διαπραγματεύεται στις 6,5 φορές EV/EBITDA για το 2026 και στις 5,6 φορές για το 2027, ενώ οι πολλαπλασιαστές συνεχίζουν να υποχωρούν τα επόμενα χρόνια καθώς αυξάνονται τα λειτουργικά κέρδη. Για έναν επενδυτή αυτό σημαίνει ότι η κερδοφορία προβλέπεται να αυξάνεται ταχύτερα από την επιχειρηματική αξία του ομίλου, δημιουργώντας προϋποθέσεις για υψηλότερη αποτίμηση εφόσον οι στόχοι επιβεβαιωθούν.

Η βελτίωση δεν περιορίζεται στην κατάσταση αποτελεσμάτων. Επεκτείνεται και στον ισολογισμό. Η σχέση καθαρού δανεισμού προς EBITDA εκτιμάται ότι θα περιοριστεί από 1,0 φορά το 2026 στις 0,6 φορές το 2027, στις 0,3 φορές το 2028, φτάνοντας ουσιαστικά στο μηδέν το 2029. Παράλληλα, η απόδοση επί των επενδεδυμένων κεφαλαίων (ROIC) ενισχύεται από 13,7% στο 16,7%, ενώ οι ελεύθερες ταμειακές ροές επιστρέφουν δυναμικά μετά το επενδυτικό άλμα του 2026, αγγίζοντας σχεδόν 380 εκατ. ευρώ το 2029. Αυτή η αλληλουχία αριθμών δημιουργεί μεγαλύτερη ευελιξία για μερίσματα, νέες εξαγορές ή επαναγορές ιδίων μετοχών.

Η τιμή-στόχος των 64,20 ευρώ είναι ο προορισμός. Η διαδρομή μέχρι εκεί είναι εκείνη που θα καθορίσει την αξία της μετοχής. Αν οι εξαγορές σε ΗΠΑ, Τουρκία και Γαλλία αρχίσουν να παράγουν την κερδοφορία που προβλέπει η Optima Bank, τότε η αγορά δεν θα αξιολογεί πλέον τον ΤΙΤΑΝ με βάση όσα έχει πετύχει μέχρι σήμερα, αλλά με βάση όσα θα μπορεί να παράγει τα επόμενα χρόνια.

Διαγραμματικά η μετοχή δεν κάνει τίποτα άλλο από το να ακολουθεί το μακροπρόθεσμο ανοδικό μονοπάτι “S” που οδηγεί σε τιμές πάνω από τα 60 ευρώ.

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July 23, 2026