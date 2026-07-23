Τι-«ψήνεται»-στη-μετοχή-της-jumbo

Ήρθε η ώρα της μεγάλης κίνησης για τη Jumbo; Τι δείχνει η τεχνική ανάλυση.

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Από τον Οκτώβριο του 2023, η μετοχή της Jumbo κατέγραψε χαμηλό στα 23,60 ευρώ και στη συνέχεια ακολούθησε ισχυρή ανοδική πορεία, σημειώνοντας νέο ιστορικό υψηλό στα 30,10 ευρώ τον Μάιο του 2024.

Η απότομη πτώση που ακολούθησε οδήγησε την τιμή στα 21,68 ευρώ, χαμηλότερα από το προηγούμενο σημαντικό χαμηλό, γεγονός που σύμφωνα με την κλασική τεχνική ανάλυση θα μπορούσε να θεωρηθεί ένδειξη συνέχισης της πτωτικής τάσης. Ωστόσο, η αγορά διέψευσε το σενάριο αυτό, καθώς η μετοχή αντέδρασε έντονα και κατέγραψε νέο ιστορικό υψηλό στα 32,74 ευρώ τον Αύγουστο του 2025.

Έκτοτε, η μετοχή βρίσκεται εκ νέου σε διορθωτική φάση, υποχωρώντας έως τα 21,22 ευρώ, χαμηλότερα από όλα τα προηγούμενα σημαντικά χαμηλά. Παράλληλα όμως, εξακολουθεί να δημιουργεί υψηλότερα ιστορικά υψηλά, διαμορφώνοντας μια ιδιαίτερη τεχνική εικόνα με υψηλότερες κορυφές και χαμηλότερους πυθμένες.

Για να κατανοήσουμε τη σημασία του σχηματισμού και τις πιθανές προεκτάσεις του, θα πρέπει να εξετάσουμε την κυματική εξέλιξη της μετοχής από το 2020, ώστε να διαπιστώσουμε εάν η τρέχουσα διόρθωση αποτελεί μέρος μιας μεγαλύτερης διορθωτικής διαδικασίας και όχι την απαρχή μιας νέας μακροπρόθεσμης πτωτικής τάσης.

Εξετάζοντας τη μετοχή της Jumbo από τον Μάρτιο του 2020, παρατηρούμε ότι η τιμή διαμόρφωνε έναν διορθωτικό τριγωνικό σχηματισμό (contracting triangle). Με την ολοκλήρωση του σχηματισμού και την ανοδική διάσπασή του, ακολούθησε μια νέα προωθητική κίνηση αποτελούμενη από πέντε υποκύματα.

Το Κύμα 3 της συγκεκριμένης πεντακύματης ανοδικής δομής ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2022, όταν η μετοχή διαπραγματευόταν στα 13,15 ευρώ και ολοκληρώθηκε τον Αύγουστο του 2023, καταγράφοντας υψηλό στα 29,20 ευρώ. Η αναγνώριση του Κύματος 3 είναι σχετικά εύκολη, καθώς ο δείκτης ορμής MACD κατέγραψε τη μέγιστη τιμή του σε ολόκληρη την πεντακύματη προωθητική κίνηση, χαρακτηριστικό που συνάδει με τη θεωρία Elliott, σύμφωνα με την οποία το τρίτο κύμα εμφανίζει συνήθως τη μεγαλύτερη δυναμική και την ισχυρότερη επιτάχυνση της τάσης.

Μία ακόμη σημαντική ένδειξη για την αναγνώριση του Κύματος 3 είναι η σωστή ερμηνεία της διάταξης των τριών βασικών κινητών μέσων όρων (8 EMA, 21 EMA και 50 SMA). Κατά τη διάρκεια του Κύματος 3, οι κινητοί μέσοι βρίσκονται σε πλήρη ανοδική ευθυγράμμιση (bullish alignment), με τον 8 EMA να βρίσκεται υψηλότερα, ακολουθούμενο από τον 21 EMA, ενώ χαμηλότερα βρίσκεται ο 50 SMA. Η συγκεκριμένη διάταξη αντανακλά την έντονη επιτάχυνση της ανοδικής τάσης και αποτελεί χαρακτηριστικό γνώρισμα ενός ισχυρού τρίτου κύματος.

Με την ολοκλήρωση του Κύματος 3 και την έναρξη του διορθωτικού Κύματος 4, παρατηρείται σταδιακή εξασθένηση της βραχυπρόθεσμης ορμής. Ο 8 EMA αρχίζει να συγκλίνει προς τον 21 EMA, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις πραγματοποιείται και καθοδική διασταύρωση (bearish cross) μεταξύ τους. Παράλληλα, η τιμή συχνά βρίσκει στήριξη στον ανοδικά κινούμενο 50 SMA, ο οποίος λειτουργεί ως δυναμικό επίπεδο στήριξης κατά τη διάρκεια της διόρθωσης.

Όταν η παραπάνω εικόνα συνδυάζεται με τον δείκτη MACD, ο οποίος έχει υποχωρήσει προς τη μηδενική γραμμή ή έχει περάσει προσωρινά σε αρνητικό έδαφος, αυξάνονται οι πιθανότητες το διορθωτικό Κύμα 4 να βρίσκεται κοντά στην ολοκλήρωσή του. Η εκ νέου ανοδική διάταξη των κινητών μέσων όρων, σε συνδυασμό με την επαναφορά του MACD σε θετικό πρόσημο, αποτελεί μία από τις σημαντικότερες ενδείξεις για την έναρξη του Κύματος 5.

Εξετάζοντας τη μετοχή της Jumbo σε μηνιαίο γράφημα, παρατηρούμε ότι το πιθανό διορθωτικό Κύμα 4 συνοδεύεται από χαρακτηριστικές ενδείξεις επιβράδυνσης της ανοδικής τάσης. Συγκεκριμένα, διακρίνεται η εξασθένηση της ανοδικής διάταξης των κινητών μέσων όρων 8 EMA και 21 EMA, ενώ η τιμή βρίσκει στήριξη στον 50 SMA, ο οποίος εξακολουθεί να διατηρεί τη μακροπρόθεσμη ανοδική του κλίση.

Παράλληλα, ο MACD υποχωρεί κάτω από τη μηδενική γραμμή, αποτυπώνοντας την προσωρινή απώλεια ανοδικής ορμής που χαρακτηρίζει συνήθως το διορθωτικό Κύμα 4. Η ταυτόχρονη παρουσία των παραπάνω τεχνικών ενδείξεων, σε συνδυασμό με την πιθανή ολοκλήρωση ενός ανάποδου τριγωνικού διορθωτικού σχηματισμού (Reverse Triangle), ενισχύει το σενάριο ότι η διόρθωση βρίσκεται στα τελευταία της στάδια και ότι δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για την έναρξη του Κύματος 5, το οποίο αναμένεται να αποτελέσει το τελευταίο ανοδικό σκέλος της υφιστάμενης πεντακύματης προωθητικής δομής.

Στο ημερήσιο γράφημα (Daily Chart), η δομή του πιθανού ανάποδου τριγωνικού σχηματισμού (Reverse Triangle) γίνεται ακόμη πιο ευδιάκριτη. Οι κορυφές (B) και (D) καταγράφονται διαδοχικά υψηλότερα, ενώ οι πυθμένες (A), (C) και (E) σχηματίζονται σε ολοένα χαμηλότερα επίπεδα, επιβεβαιώνοντας το σχηματισμό του ανάποδου διευρυμένου τριγώνου.

Εφόσον ολοκληρωθεί το σημείο (E) και ακολουθήσει ανοδική διάσπαση του άνω ορίου του σχηματισμού, θα ενισχυθεί σημαντικά το σενάριο ολοκλήρωσης του διορθωτικού Κύματος 4 και έναρξης του τελικού προωθητικού Κύματος 5.

Ολοκλήρωση του Κύματος 4 μέσω του Reverse Triangle

Πιο συγκεκριμένα, η τελευταία πλευρά του Reverse Triangle, δηλαδή το σκέλος (E), εκτιμάται ότι ολοκληρώνεται μέσω μιας επιμέρους διορθωτικής δομής A-B-C.

Σύμφωνα με τη θεωρία Elliott Wave Analysis, η ανοδική διάσπαση του επιπέδου που ορίζεται από το υποκύμα (iv) του κύματος C αποτελεί μία από τις σημαντικότερες ενδείξεις ότι η διορθωτική δομή έχει ολοκληρωθεί.

Η συγκεκριμένη διάσπαση λειτουργεί ως σήμα επιβεβαίωσης (confirmation signal) ότι το διορθωτικό Κύμα 4 πιθανότατα έχει ολοκληρωθεί και ότι η αγορά εισέρχεται στην έναρξη του τελικού προωθητικού Κύματος 5. Από εκείνο το σημείο και έπειτα, αυξάνονται σημαντικά οι πιθανότητες η τιμή να κινηθεί προς νέα υψηλά, ολοκληρώνοντας την πεντακύματη προωθητική δομή.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η παραπάνω τεχνική προσέγγιση παρουσιάζει σημαντικές ομοιότητες με τη θεωρία του Double Bottom. Και στις δύο περιπτώσεις, η ανοδική διάσπαση ενός κρίσιμου επιπέδου αντίστασης λειτουργεί ως σημείο επιβεβαίωσης της αλλαγής της κύριας τάσης, προσφέροντας παράλληλα ένα αντικειμενικό σημείο εισόδου (entry) για την έναρξη μιας νέας ανοδικής κίνησης, με σαφώς προσδιορισμένο επίπεδο διαχείρισης κινδύνου (protective stop).

Στην περίπτωση της Elliott Wave Analysis, η διάσπαση του επιπέδου του υποκύματος (iv) του κύματος C αποτελεί ένα από τα πλέον αξιόπιστα τεχνικά κριτήρια για την επιβεβαίωση ότι η διορθωτική δομή έχει ολοκληρωθεί και ότι οι πιθανότητες ευνοούν πλέον την ανάπτυξη του επόμενου προωθητικού κύματος.

Η προσέγγιση αυτή ενισχύεται ακόμη περισσότερο όταν συνδυάζεται με τις υπόλοιπες τεχνικές ενδείξεις που έχουν ήδη παρουσιαστεί:

• τη στήριξη της τιμής στον 50 SMA,

• την εξασθένηση και πιθανή διασταύρωση των 8 EMA και 21 EMA,

• καθώς και την επιστροφή του MACD από αρνητικές τιμές προς τη μηδενική γραμμή, ένδειξη επαναφοράς της ανοδικής ορμής.