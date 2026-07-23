Το-ευρωπαϊκό-πρόστιμο-890-εκατ.-ευρώ-στη-google-απειλεί-με-«θύελλα»-τις-διατλαντικές-εμπορικές-σχέσεις

Η Ευρωπαϊκή Ένωση γνώριζε ότι το πρόστιμο των 890 εκατομμυρίων ευρώ κατά της Google εγκυμονούσε τον κίνδυνο να προκαλέσει την οργή της Ουάσινγκτον, σε μια χρονική στιγμή που δεν θα μπορούσε να είναι χειρότερη.

Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έχει επικρίνει έντονα προηγούμενα ευρωπαϊκά πρόστιμα σε αμερικανικές εταιρείες τεχνολογίας, βρίσκεται στις τελευταίες ώρες λήψης αποφάσεων για ένα νέο καθεστώς δασμών, το οποίο αναμένεται καθώς η προσωρινή επιβάρυνση 10% λήγει την Παρασκευή. Αυτός ο εσπευσμένα επιβληθείς παγκόσμιος φόρος στις εισαγωγές υιοθετήθηκε αφού το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ ακύρωσε τους παγκόσμιους δασμούς της «Ημέρας Απελευθέρωσης» του Τραμπ τον Φεβρουάριο.

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Ο φόβος στην Ευρώπη είναι ότι το πρόστιμο της Πέμπτης —το υψηλότερο που έχει επιβληθεί ποτέ για παραβίαση του εμβληματικού Νόμου για τις Ψηφιακές Αγορές της ΕΕ που ρυθμίζει τις μεγάλες τεχνολογικές πλατφόρμες— θα μπορούσε να ώθησει τον Τραμπ να απαντήσει στο πλαίσιο αυτού που θεωρεί ως εμπορικό πόλεμο «οφθαλμόν αντί οφθαλμού».

Η θέση της ΕΕ και οι αμερικανικές αντιδράσεις

Ευρωπαίοι αξιωματούχοι επιμένουν ότι το πρόστιμο δύο σκελών στην Google, το οποίο περιλαμβάνει 460 εκατομμύρια ευρώ για την ευνοϊκή μεταχείριση των δικών της υπηρεσιών αναζήτησης και 430 εκατομμύρια ευρώ για τον αθέμιτο τρόπο εγκατάστασης του Play Store σε έξυπνα τηλέφωνα, δεν έχει καμία σχέση με την εμπορική πολιτική. Οι Βρυξέλλες δηλώνουν ότι οι ποινές αντικατοπτρίζουν τη συνήθη εφαρμογή της ευρωπαϊκής νομοθεσίας, όπως ένα παρόμοιο πρόστιμο κατά της κινεζικής Alibaba νωρίτερα αυτή την εβδομάδα. Σημειώνουν επίσης ότι η συνολική ποινή είναι σχετικά μικρή, αντιστοιχώντας σε περίπου 0,22% του παγκόσμιου ετήσιου κύκλου εργασιών της μητρικής εταιρείας της Google, Alphabet.

«Θα προτιμούσαμε να έχουμε μια πολύ φιλική σχέση με όλους τους εταίρους μας, αλλά δεν πρόκειται να αποφύγουμε την ανάληψη δράσης επειδή σε έναν από τους εταίρους μας δεν αρέσει ο νόμος μας», δήλωσε η Τερέσα Ριμπέρα, εκτελεστική αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την πολιτική ανταγωνισμού.

Ωστόσο, αυτή η ευρωπαϊκή προσπάθεια διαχωρισμού της υπόθεσης της Google από την εμπορική πολιτική είναι αμφίβολο αν θα ληφθεί σοβαρά υπόψη στην Ουάσινγκτον, καθώς ο Τραμπ προετοιμάζεται για το νέο γύρο δασμών.

Ο Αμερικανός Εκπρόσωπος Εμπορίου Τζέιμισον Γκριρ δήλωσε ότι «οι πρόσφατες ενέργειες της ΕΕ… εγκυμονούν πραγματικό κίνδυνο για τη συνέχιση της διατλαντικής σταθερότητας όσον αφορά το εμπόριο», ενώ ο Άντριου Πούζντερ, πρέσβης των ΗΠΑ στην ΕΕ, χαρακτήρισε το πρόστιμο στην Google ως «το πιο πρόσφατο παράδειγμα των Βρυξελλών που χρησιμοποιούν τη ρύθμιση ως αμβλύ όργανο κατά της αμερικανικής καινοτομίας».

Πολιτικές πιέσεις και νέα μέτωπα δασμών

Αμερικανοί νομοθέτες αυτή την εβδομάδα ζήτησαν επίσης από τον Τραμπ να αντιδράσει στις «μεροληπτικές» ψηφιακές πολιτικές της ΕΕ και να διατηρήσει την πίεση στις Βρυξέλλες προκειμένου να υπερασπιστεί τα αμερικανικά συμφέροντα. Οι Ρεπουμπλικανοί βουλευτές ευχαρίστησαν τον πρόεδρο για την «πρόσφατη απειλή του να επιβάλει δασμούς» σε χώρες που επιβάλλουν φόρο ψηφιακών υπηρεσιών. Η έκκληση υπογράμμισε το πώς η ρύθμιση των αμερικανικών εταιρειών τεχνολογίας από την ΕΕ έχει εμπλακεί με την εγχώρια πολιτική, ιδιαίτερα ενόψει των ενδιάμεσων αμερικανικών εκλογών τον Νοέμβριο.

Η λήξη των προσωρινών δασμών 10% την Παρασκευή ανοίγει το δρόμο για τη διακυβέρνηση να αναδομήσει τους δασμούς της κατά της Ευρώπης χρησιμοποιώντας άλλους νομικούς μηχανισμούς.

Οι ΗΠΑ εξετάζουν τώρα πιθανούς δασμούς με βάση την ισχυριζόμενη αποτυχία της Ευρώπης να πατάξει τις εισαγωγές αγαθών που κατασκευάζονται με καταναγκαστική εργασία —ένα μέτρο που αποσκοπεί συγκεκριμένα στην καταπολέμηση της παραγωγής από τους εμπορικούς ανταγωνιστές της Αμερικής στην Ασία. Η Ουάσινγκτον ερευνά επίσης την ισχυριζόμενη βιομηχανική υπερπαραγωγική ικανότητα στην Ευρώπη και εξετάζει την επέκταση της έρευνας για τις πολιτικές τιμολόγησης των φαρμάκων —που επί του παρόντος επικεντρώνεται μόνο στη Γερμανία— και σε άλλες χώρες της ΕΕ.

Ο επικεφαλής εμπορίου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Μπερντ Λάνγκε επαίνεσε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή επειδή προχώρησε με το πρόστιμο της Google, παρά την επικείμενη απειλή των δασμών.

Αβεβαιότητα για τη διατλαντική ανακωχή

Με το πρόστιμο κατά της Google, «η Επιτροπή έδειξε πυγμαμή παρά την αβεβαιότητα για τους δασμούς των ΗΠΑ μετά τις 24 Ιουλίου», δήλωσε ο Λάνγκε στο X, εκφράζοντας την ικανοποίησή του από τις ΗΠΑ, όπου συναντάται με Αμερικανούς αξιωματούχους μαζί με άλλους Ευρωπαίους νομοθέτες. Όμως «δεν πρέπει να γίνει πρόσχημα για αμερικανικά αντίποινα με δασμούς», προειδοποίησε.

Ο Γκριρ άφησε να εννοηθεί ότι επίκειται αμέσως δράση για την αντικατάσταση των δασμών 10%. Το υπονοούσε την Τετάρτη όταν ανέφερε αστειευόμενος στους δημοσιογράφους ότι «θα πρέπει απλώς να μείνετε συντονισμένοι. Πιθανότατα θα είστε απασχολημένοι τις επόμενες ημέρες».

Το βασικό ερώτημα, ωστόσο, είναι αν η Ουάσινγκτον θα σεβαστεί το σκληρά διαπραγματευμένο ανώτατο όριο δασμών 15% στις εξαγωγές της ΕΕ που κατοχυρώθηκε σε μια εύθραυστη διατλαντική ανακωχή που επιτεύχθηκε μόλις πριν από ένα χρόνο σε σύνοδο κορυφής στη Σκωτία.

Δημόσια, οι Βρυξέλλες εκπέμπουν εμπιστοσύνη ότι η Ουάσινγκτον θα σεβαστεί τις δεσμεύσεις του Τέρνμπερι. Ιδιωτικά, αξιωματούχοι αναγνωρίζουν ότι ο Λευκός Οίκος θα μπορούσε πάντα να παρουσιάσει ένα νέο κύμα υψηλότερων δασμών.

Προετοιμασία για αντίμετρα

Κατά τη διάρκεια συνάντησης με τους 27 πρέσβεις της ΕΕ την Τετάρτη, η νεοδιορισθείσα επικεφαλής του τμήματος εμπορίου της Επιτροπής, Ντίτε Γιουλ Γιόργκενσεν, δήλωσε ότι παρόλο που οι Βρυξέλλες ήταν βέβαιες ότι η Ουάσινγκτον θα σεβαστεί τις δεσμεύσεις της συμφωνίας του Τέρνμπερι, ήταν έτοιμες να αντιδράσουν αν δεν το έκανε, σύμφωνα με τρεις Ευρωπαίους διπλωμάτες που είναι εξοικειωμένοι με τη συζήτηση.

Ένας εξ αυτών πρόσθεσε ότι οι πρέσβεις θα ήταν έτοιμοι να συγκληθούν σε έκτακτη συνεδρίαση την επόμενη εβδομάδα για να συζητήσουν τη στρατηγική και πιθανά αντίμετρα.

Στο μεταξύ, πάντως, κανείς δεν γνωρίζει πότε ακριβώς θα επιβληθούν οι επόμενοι δασμοί.

«Δεν επικεντρωνόμαστε σε ένα συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. Επικεντρωνόμαστε στην εκπλήρωση των νομικών και θεσμοθετημένων απαιτήσεων», δήλωσε ο Γκριρ μετά από ακρόαση στην αμερικανική Γερουσία.

Νομικά παράθυρα και εσωτερικές επικρίσεις

Ακόμη και αν η διακυβέρνηση δεν έχει ακόμη οριστικοποιήσει τους δασμούς βάσει της πιο άμεσης έρευνας για τις εισαγωγές που κατασκευάζονται με καταναγκαστική εργασία, διαθέτει αρκετές νομικές οδούς για να αποφύγει οποιοδήποτε κενό μόλις λήξουν οι προσωρινοί δασμοί —που επιβλήθηκαν βάσει του Άρθρου 122 του Εμπορικού Νόμου του 1974.

Οι ΗΠΑ θα μπορούσαν ακόμα να επανεκδώσουν τον δασμό 10% για άλλες 150 ημέρες, ή να δηλώσουν ότι τυχόν νέοι δασμοί ισχύουν αναδρομικά από τις 25 Ιουλίου, σύμφωνα με την Γκρέτα Πάις, η οποία διετέλεσε γενική σύμβουλος του Εκπροσώπου Εμπορίου των ΗΠΑ υπό τον πρώην Πρόεδρο Τζο Μπάιντεν. Αυτές οι επιλογές είναι νομικά αβέβαιες, ωστόσο, καθώς αμερικανικό εμπορικό δικαστήριο έχει ήδη κρίνει ότι η χρήση του μέτρου από τον Τραμπ για τον καθορισμό του υφιστάμενου δασμού 10% είναι παράνομη.

Στις Βρυξέλλες, όταν ρωτήθηκε αν οι ΗΠΑ είχαν αντιδράσει στο πρόστιμο της Google, ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου της Επιτροπής Όλοφ Γκιλ δήλωσε: «Η Επιτροπή διατηρεί τακτική επαφή με τους Αμερικανούς ομολόγους της σε όλο το φάσμα της πολύ βαθιάς και ολοκληρωμένης συνεργασίας μας».

Υιοθετώντας έναν λιγότερο διπλωματικό τόνο, άλλοι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι θα προτιμούσαν ένα μεγαλύτερο πρόστιμο. «Η ΕΕ εξακολουθεί να δίνει κίνητρα στις εταιρείες τεχνολογίας να δημιουργούν μονοπώλια και να σκοτώνουν τον ανταγωνισμό», δήλωσε η Αλεξάνδρα Γκίζε, Πράσινη ευρωβουλευτής από τη Γερμανία, επικρίνοντας ένα πρόστιμο που «φαίνεται προσχηματικό».