Το-ΚΥΣΕΑ-ανάβει-το-«πράσινο-φως»-για-τα-εξοπλιστικά-της-«Ασπίδας-του-Αχιλλέα»

Σήμερα, στις 11 συνεδριάζει το ΚΥΣΕΑ υπό τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, όπου αναμένεται να δοθεί το «πράσινο φως» για το νέο εξοπλιστικό πακέτο της «Ασπίδας του Αχιλλέα», ύψους περίπου 4 δισ. ευρώ.

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθέστε το sofokleous10.gr στο Google

Πρόκειται για την προμήθεια τριών ισραηλινών αντιαεροπορικών συστημάτων, τα οποία θα αποτελούν τον βασικό πυλώνα της ελληνικής αντιαεροπορικής – αντιβαλλιστικής ομπρέλας που σχεδιάζει το υπουργείο Εθνικής Άμυνας.

Η έγκριση του ΚΥΣΕΑ είναι η τελευταία τυπική διαδικασία που απομένει για την έναρξη υλοποίησης του μεγαλύτερου εξοπλιστικού προγράμματος των τελευταίων ετών, με στόχο τη θωράκιση των κρίσιμων υποδομών των νησιών και της ενδοχώρας απέναντι σε όλο το φάσμα των σύγχρονων απειλών, είτε πρόκειται για βαλλιστικούς πυραύλους, είτε για αεροπορικές επιθέσεις και αυτόνομα συστήματα ή ακόμη και για απειλές στον κυβερνοχώρο.

Η Ελλάδα θα αποκτήσει τρία ισραηλινά αντιαεροπορικά συστήματα, το Spyder All in One και το David’s Sling της Rafael και το Barak MX της ΙΑΙ, καλύπτοντας τρία στρώματα απειλών, για τις μικρές, τις μεσαίες και τις μεγάλες αποστάσεις. Παράλληλα, ελληνικές εταιρείες θα αναλάβουν τη δημιουργία του Κέντρου Διοίκησης και Ελέγχου (C2) στο οποίο θα διασυνδεθούν όλα τα υφιστάμενα και νέα συστήματα της «Ασπίδας του Αχιλλέα». Σύμφωνα με πληροφορίες, μετά τη συνεδρίαση του ΚΥΣΕΑ, θα ακολουθήσει παρουσίαση της αρχιτεκτονικής του ελληνικού αντιαεροπορικού – αντιβαλλιστικού θόλου στο Πεντάγωνο από τον υπουργό Εθνικής Άμυνας Νίκο Δένδια.

Στη λίστα των προς έγκριση εξοπλιστικών βρίσκονται και άλλα κρίσιμα προγράμματα που πέρασαν πρόσφατα από την αρμόδια επιτροπή της Βουλής, όπως η αγορά μη επανδρωμένων συστημάτων τύπου V-BAT για τις ανάγκες επιτήρησης του στρατού ξηράς και Heron για την πολεμική αεροπορία, η απόκτηση των υποβρυχίων Victa για τις μονάδες ειδικών επιχειρήσεων και η προμήθεια των νέων μεταφορικών αεροσκαφών C-390 Millennium.

- sofokleous10.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το sofokleous10.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.