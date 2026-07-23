Τριπλός-«εκρηκτικός-μηχανισμός»-στα-θεμέλια-της-διεθνούς-οικονομίας

Σε όλο και πιο επικίνδυνα νερά βυθίζεται (ξανά) η παγκόσμια οικονομία λόγω των υψηλών πετρελαϊκών τιμών, της (παρεπόμενης) αύξησης του κόστους δανεισμού παγκοσμίως αλλά και της σταθερής διολίσθησης που υφίσταται η επενδυτική εμπιστοσύνη προς τις αποδόσεις της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Την Πέμπτη, οι τιμές του πετρελαίου επέστρεψαν πάνω από τα 100 δολάρια ($101,93 στις 10 το βράδυ ώρα Ελλάδας) κάτι που συμβαίνει για πρώτη φορά μετά τον Μάιο. Έτσι, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent σημείωσαν άνοδο 8,4%, καθώς οι Χούθι ανέλαβαν την ευθύνη για επιθέσεις σε δύο σαουδαραβικά πετρελαιοφόρα στην Ερυθρά Θάλασσα.

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Η εξέλιξη αναζωπύρωσε το κόστος δανεισμού παγκοσμίως. Η απόδοση του 10ετούς αμερικανικού κρατικού ομολόγου εκτινάχθηκε στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 17 μηνών (τελευταία τιμή διαπραγμάτευσης στο 4,703%) καθώς οι επενδυτές βλέπουν μία πληθωριστική κρίση διαρκείας, που θα αναγκάσει τις κεντρικές τράπεζες να προβούν σε αυξήσεις επιτοκίων.

Ξεπούλημα στις μετοχές τεχνολογίας

Την ίδια στιγμή, οι επενδυτές εγκαταλείπουν τις μετοχές τεχνολογίας, καθώς εντείνονται οι ανησυχίες ότι μεγάλοι πάροχοι υπηρεσιών cloud (hyperscalers) δαπανούν υπερβολικά μεγάλα ποσά για την τεχνητή νοημοσύνη. Ένα μαζικό ξεπούλημα είναι σε εξέλιξη αυτή την ώρα στη Wall Street.

Στο πλαίσιο αυτό, οι αμερικανικές μετοχές καταγράφουν σημαντικές απώλειες, με τα οικονομικά αποτελέσματα της Google και της Tesla να επιτείνουν τις ανησυχίες για τις (τεράστιες) δαπάνες των μεγάλων τεχνολογικών εταιρειών στην τεχνητή νοημοσύνη.

Η Alphabet υποχώρησε κατά 6% με το που αναθεώρησε την πρόβλεψή της για το επίπεδο κεφαλαιουχικών δαπανών του έτους στα 205 δισεκατομμύρια δολάρια. Η δε Tesla κατρακύλησε κατά 14% μετά την ανακοίνωση ότι οι ταμειακές της ροές γύρισαν σε αρνητικές στο δεύτερο τρίμηνο.

Πρόκειται για εξελίξεις που οδήγησαν τον Nasdaq σε πτώση περίπου 2%, ενώ ο Dow Jones χάνει πάνω από 550 μονάδες.

Χρηματιστήρια: Μαζικό ξεπούλημα στις μετοχές τεχνολογίας – Έξτρα τριγμοί από την εκτίναξη του πετρελαίου

Eκτίναξη του κόστους δανεισμού

Σε μακροπρόθεσμα υψηλά αυξήθηκε και το κόστος δανεισμού των ευρωπαϊκών κυβερνήσεων καθώς η ΕΚΤ εξέπεμψε ξεκάθαρες ανησυχίες για τον πληθωρισμό, παρότι τράπεζα διατήρησε σταθερά τα επιτόκια.

Η απόδοση του 10ετούς γερμανικού ομολόγου, σημείου αναφοράς για το κόστος δανεισμού της ευρωζώνης, αυξήθηκε πάνω από 3,2% για πρώτη φορά από το 2011, όταν το πετρέλαιο βρισκόταν επίσης σε ύφεση και η κρίση χρέους της ευρωζώνης ήταν έτοιμη να ξεσπάσει.

«Η αβεβαιότητα παραμένει υψηλή και ο πλήρης πληθωριστικός αντίκτυπος του ενεργειακού σοκ δεν έχει ακόμη εκδηλωθεί», ήταν η επισήμανση της η ΕΚΤ.

«Το Διοικητικό Συμβούλιο παρακολουθεί στενά την ένταση και τη διάρκεια του σοκ, καθώς και τις έμμεσες και δευτερογενείς επιπτώσεις του», πρόσθεσε η ΕΚΤ.

Οι αγορές είχαν στοιχηματίσει σε πιθανότητα μόλις μία στις πέντε για μια ακόμη αύξηση των επιτοκίων στη συνεδρίαση. Ωστόσο, πλέον, βλέπουν τέσσερις στις πέντε πιθανότητες για μια αύξηση στην επόμενη συνεδρίαση του Σεπτεμβρίου.

«Το μήνυμα παρέμεινε αμετάβλητο και ανοιχτό», εκτιμούν αναλυτές της Morgan Stanley σχετικά με τη δήλωση της ΕΚΤ . «Διατηρούμε την έκκλησή μας για μια ακόμη αύξηση των επιτοκίων τον Σεπτέμβριο, εάν οι τιμές της ενέργειας παραμείνουν υψηλές»