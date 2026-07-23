Χαμηλότερες χρεώσεις roaming και αυξημένα δεδομένα από την COSMOTE TELEKOM

Μειωμένες χρεώσεις roaming για ταξίδια εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης που ξεκινούν από 3,90€ προσφέρει η COSMOTE TELEKOM σε όλους τους πελάτες της, τόσο ιδιώτες όσο και επιχειρήσεις. Τα αναθεωρημένα πακέτα περιλαμβάνουν μειωμένες ημερήσιες χρεώσεις στην υπηρεσία COSMOTE Travel Pass, καθώς και αναβαθμισμένα πακέτα Roaming Now με μεγαλύτερη ποσότητα δεδομένων και διάρκεια, τα οποία οι ταξιδιώτες μπορούν να προμηθευτούν εκ των προτέρων, προγραμματίζοντας την ημερομηνία ενεργοποίησής τους.

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Αναβαθμισμένη υπηρεσία COSMOTE Travel Pass & Νέα πακέτα Roaming Now

Με την ανανεωμένη υπηρεσία COSMOTE Travel Pass, οι πελάτες με συμβόλαιο της COSMOTE TELEKOM απολαμβάνουν ακόμη πιο προσιτές χρεώσεις όταν ταξιδεύουν εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οι πελάτες έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν τα λεπτά ομιλίας, τα SMS και τα GB του προγράμματός τους όπως και στην Ελλάδα, σε περισσότερες από 120 χώρες παγκοσμίως, με νέα μειωμένη ημερήσια χρέωση ανάλογα με την χώρα προορισμού. Στη Ζώνη Α, η χρέωση έχει διαμορφωθεί στα 5,95€/ημέρα από 7,69€, ενώ στη Ζώνη Β στα 9,95€/ημέρα από 14,29€.

Επιπλέον, τα νέα Roaming Now πακέτα προσφέρουν μεγαλύτερη ποσότητα δεδομένων και μεγαλύτερη διάρκεια χρήσης για πρόσβαση στο διαδίκτυο εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στη Ζώνη Α, οι συνδρομητές μπορούν να επιλέξουν πακέτα από 3,90€ για 1GB διάρκειας 3 ημερών, 6,90€ για 2GB διάρκειας 7 ημερών και 11,90€ για 5GB διάρκειας 15 ημερών, ενώ στη Ζώνη Β διατίθενται πακέτα από 8,90€ για 1GB διάρκειας 3 ημερών.