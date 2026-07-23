Χατζηδάκης:-«Ο-Γιώργος-Σουφλιάς-έπαιξε-πρωταγωνιστικό-ρόλο-για-τον-Ε65»

Από τη Λάρισα, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης αναφέρθηκε στην ολοκλήρωση του αυτοκινητοδρόμου Ε65, αποτίοντας φόρο τιμής στον Γιώργο Σουφλιά για τη συμβολή του στην υλοποίηση του έργου. «Ερχόμενος στη Λάρισα δεν θα μπορούσα να μη σταθώ στην απώλεια, πριν λίγο καιρό, του Γιώργου Σουφλιά, ο οποίος έπαιξε πρωταγωνιστικό ρόλο για τον δρόμο Ε65, του οποίου αύριο εγκαινιάζεται το τελευταίο τμήμα», δήλωσε.

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Παράλληλα, ο κ. Χατζηδάκης γνωστοποίησε ότι κατά την επίσκεψή του στη Θεσσαλία θα επισκεφθεί και άλλα μεγάλα έργα υποδομής, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στη μερική εκτροπή του Αχελώου, την οποία χαρακτήρισε έργο υψηλής προτεραιότητας για την κυβέρνηση.

«Θα επισκεφτώ και άλλες περιοχές και άλλα έργα. Ακόμη περισσότερο θα ήθελα να σταθώ σε αυτό που είχε ανακοινώσει ο πρωθυπουργός από τη Λάρισα για τη μερική εκτροπή του Αχελώου. Είμαστε σε επαφή με τον περιφερειάρχη, με την ΟΔΥΘ και με τη ΔΕΗ. Είναι ένα σημαντικό έργο που μας ενδιαφέρει πολύ», ανέφερε.

Ακολούθησε συνάντηση του αντιπροέδρου της κυβέρνησης με στελέχη και μέλη της Νέας Δημοκρατίας, με επίκεντρο τις κυβερνητικές πρωτοβουλίες, την πορεία της οικονομίας και τα έργα υποδομής στη Θεσσαλία.

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