ΧΑ: Η γεωπολιτική γκρέμισε το ανάχωμα των 2.500 μονάδων – Τραπεζικό sell-off και πετρέλαιο πάνω από τα 100 δολάρια

Η απότομη επιστροφή του γεωπολιτικού κινδύνου στο επίκεντρο των διεθνών αγορών παρέσυρε την Πέμπτη και το Χρηματιστήριο Αθηνών, το οποίο έχασε με συνοπτικές διαδικασίες το ψυχολογικό και τεχνικό όριο των 2.500 μονάδων, διακόπτοντας το ανοδικό σερί των προηγούμενων συνεδριάσεων.

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθέστε το sofokleous10.gr στο Google

Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 2.456,16 μονάδες, με απώλειες 2,02%, έχοντας προηγουμένως υποχωρήσει έως τις 2.433,33 μονάδες. Το υψηλό ημέρας καταγράφηκε ουσιαστικά στο άνοιγμα, στις 2.495,64 μονάδες, γεγονός που δείχνει ότι οι πωλητές είχαν τον έλεγχο από τα πρώτα λεπτά της συνεδρίασης.

Η πτώση ήταν ακόμη μεγαλύτερη στην υψηλή κεφαλαιοποίηση, με τον FTSE 25 να κλείνει στις 6.227,08 μονάδες, μειωμένος κατά 2,44%, ενώ ο τραπεζικός δείκτης υποχώρησε κατά 2,91%, στις 2.772,76 μονάδες. Η εικόνα του ταμπλό ήταν σχεδόν καθολικά αρνητική, καθώς οι μετοχές που κατόρθωσαν να κινηθούν ανοδικά ήταν ελάχιστες.

Δεν ήταν μια απλή κατοχύρωση κερδών

Η σημερινή συνεδρίαση δεν μπορεί να χαρακτηριστεί ως μια συνηθισμένη διαδικασία κατοχύρωσης κερδών μετά την άνοδο των προηγούμενων ημερών. Η ένταση των πωλήσεων, η ταυτόχρονη πίεση σε τράπεζες, βαριά blue chips και κυκλικές εταιρείες, αλλά και η απότομη επιτάχυνση της πτώσης μετά τις 15:30, έδειξαν ότι στην αγορά ενεργοποιήθηκε ένας καθαρός μηχανισμός μείωσης κινδύνου.

Το ΧΑ είχε κλείσει την Τετάρτη στις 2.506,79 μονάδες, με άνοδο 0,24% και τζίρο 286,75 εκατ. ευρώ. Σήμερα, η αξία των συναλλαγών είχε ήδη διαμορφωθεί στα 360,11 εκατ. ευρώ στο αποτύπωμα των 17:17, αυξημένη κατά περίπου 26% σε σχέση με την προηγούμενη συνεδρίαση. Αυτό σημαίνει ότι η πτώση δεν πραγματοποιήθηκε σε συνθήκες συναλλακτικής αδιαφορίας, αλλά συνοδεύτηκε από σημαντική προσφορά τίτλων και αυξημένη διάθεση ρευστοποίησης.

Παράλληλα, όμως, η ανάκαμψη του Γενικού Δείκτη κατά περίπου 23 μονάδες από το χαμηλό ημέρας έως το κλείσιμο υποδηλώνει ότι στην περιοχή των 2.430-2.440 μονάδων εμφανίστηκαν αγοραστές. Δεν είδαμε, επομένως, μια ανεξέλεγκτη κατάρρευση ή πλήρη εξαφάνιση των εντολών αγοράς. Είδαμε όμως μια σοβαρή προειδοποίηση ότι η ελληνική αγορά δεν μπορεί πλέον να αγνοεί το διεθνές περιβάλλον, όπως συνέβη σε αρκετές από τις προηγούμενες συνεδριάσεις.

Οι τράπεζες βρέθηκαν στο επίκεντρο

Ο τραπεζικός κλάδος αποτέλεσε και πάλι τον βασικό μηχανισμό μετάδοσης των διεθνών πιέσεων στο ελληνικό ταμπλό. Η Alpha Bank υποχώρησε κατά 3,28%, στα 3,916 ευρώ, η Πειραιώς έχασε 2,59%, στα 9,192 ευρώ, η Eurobank έκλεισε στα 4,29 ευρώ με απώλειες 2,10% και η Εθνική Τράπεζα στα 15,195 ευρώ, μειωμένη κατά 1,65%.

Οι τράπεζες είχαν πρωταγωνιστήσει στην ανοδική επιστροφή του Γενικού Δείκτη πάνω από τις 2.500 μονάδες. Επομένως, όταν το διεθνές κλίμα επιδεινώθηκε, αποτέλεσαν τις πρώτες επιλογές για κατοχύρωση κερδών και περιορισμό της έκθεσης των χαρτοφυλακίων.

Υπάρχει και ένας δεύτερος λόγος. Η νέα εκτίναξη των ενεργειακών τιμών δημιουργεί φόβους για αναζωπύρωση του πληθωρισμού και παραμονή των επιτοκίων σε υψηλότερα επίπεδα. Βραχυπρόθεσμα, τα υψηλότερα επιτόκια μπορούν να στηρίξουν τα τραπεζικά έσοδα. Εάν, όμως, συνοδευτούν από επιβράδυνση της οικονομίας, μεγαλύτερο κόστος χρηματοδότησης και υποχώρηση της ζήτησης για νέα δάνεια, το ισοζύγιο γίνεται περισσότερο σύνθετο.

Η ΕΚΤ διατήρησε το επιτόκιο καταθέσεων στο 2,25%, αλλά άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων αυξήσεων, εφόσον το ενεργειακό σοκ περάσει στον πληθωρισμό και αποκτήσει μεγαλύτερη διάρκεια.

Βαριές απώλειες στα blue chips

Ισχυρές πιέσεις δέχθηκε η Coca-Cola HBC, η οποία υποχώρησε κατά 3,76%, στα 56,30 ευρώ. Λόγω της μεγάλης στάθμισης της μετοχής στον Γενικό Δείκτη, η πτώση της επιβάρυνε σημαντικά τη συνολική εικόνα της αγοράς.

Η Lamda Development έχασε 3,37%, η Aegean Airlines 3,09%, η Optima Bank 2,81% και η Titan 2,71%. Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ υποχώρησε κατά 2,26%, η Jumbo κατά 2,21%, ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών κατά 2,30% και η AKTOR κατά 2,33%.

Η πτώση της Aegean και του ΔΑΑ είναι εύλογη σε ένα περιβάλλον εκτίναξης του πετρελαίου, καθώς η αύξηση του κόστους καυσίμων δημιουργεί άμεση πίεση στον αεροπορικό κλάδο. Αντίστοιχα, οι μετοχές ακινήτων, υποδομών και εταιρειών με υψηλές επενδυτικές ανάγκες επηρεάζονται από την άνοδο των αποδόσεων των ομολόγων και την πιθανότητα διατήρησης ακριβότερου χρήματος.

Η AKTOR υποχώρησε παρά την ολοκλήρωση της αύξησης κεφαλαίου των 650 εκατ. ευρώ, για την οποία οι συνολικές προσφορές ξεπέρασαν τα 2,2 δισ. ευρώ, και το άνοιγμα βιβλίου προσφορών για νέο ομόλογο 300 εκατ. ευρώ. Η εξέλιξη επιβεβαιώνει ότι ακόμη και ισχυρά επιχειρηματικά νέα δεν αρκούν για να αποτρέψουν τις ρευστοποιήσεις σε μια γενικευμένη συνεδρίαση risk-off.

Η Allwyn υποχώρησε, αλλά άντεξε καλύτερα από την αγορά

Η Allwyn έκλεισε στα 12,85 ευρώ, με πτώση 1,38%. Η μετοχή παρέμεινε κάτω από το κρίσιμο επίπεδο των 13 ευρώ και εξακολουθεί να μην παρουσιάζει μια πειστική εικόνα αντιστροφής της μεσοπρόθεσμης αδυναμίας της.

Ωστόσο, στη σημερινή συνεδρίαση υποχώρησε λιγότερο από τον Γενικό Δείκτη και αισθητά λιγότερο από τον FTSE 25. Πρόκειται για μια σχετική βελτίωση της συμπεριφοράς της, όχι όμως ακόμη για ένδειξη ότι έχει ολοκληρωθεί η περίοδος υποαπόδοσης. Για να αλλάξει ουσιαστικά η τεχνική εικόνα, θα πρέπει να ανακτηθεί με συνέπεια η ζώνη των 13,10-13,30 ευρώ και να εμφανιστούν αυξημένοι αγοραστικοί όγκοι.

Οι τρεις μετοχές που αντιστάθηκαν

Μέσα στη γενικευμένη πτώση, η Motor Oil ξεχώρισε με άνοδο 2,30%, κλείνοντας στα 49,82 ευρώ. Ο ενεργειακός χαρακτήρας της εταιρείας και η άνοδος των διεθνών τιμών πετρελαίου προσέφεραν ένα σχετικό καταφύγιο, σε μια συνεδρίαση κατά την οποία οι επενδυτές αναζήτησαν τίτλους με άμεση έκθεση στον ενεργειακό κύκλο.

Η Cenergy ενισχύθηκε κατά 1,51%, στα 21,48 ευρώ, συνεχίζοντας να στηρίζεται στις ισχυρές προοπτικές του κλάδου καλωδίων και ενεργειακών υποδομών. Η Euroxx επανέλαβε σύσταση αγοράς και έθεσε τιμή-στόχο τα 26,50 ευρώ, εξέλιξη που συνέβαλε στη διαφοροποίηση της μετοχής από το υπόλοιπο ταμπλό.

Τα HelleniQ Energy έκλεισαν επίσης ανοδικά κατά 0,56%, στα 12,54 ευρώ. Η σχετική αντοχή των διυλιστηρίων δείχνει ότι το rotation προς την ενέργεια ήταν ένα από τα ελάχιστα καθαρά μοτίβα της ημέρας.

Πετρέλαιο, γεωπολιτική και φόβος νέου πληθωρισμού

Ο βασικός εξωτερικός καταλύτης ήταν η εκτόξευση του Brent πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, μετά τις επιθέσεις των Χούθι σε πετρελαιοφόρα στην Ερυθρά Θάλασσα και τη νέα κλιμάκωση της αντιπαράθεσης ΗΠΑ και Ιράν.

Η αγορά πλέον δεν αντιμετωπίζει ως μοναδικό κίνδυνο τα Στενά του Ορμούζ. Στο κάδρο έχει προστεθεί και το Μπαμπ ελ Μαντέμπ, δημιουργώντας ανησυχίες για ταυτόχρονη διαταραχή δύο κρίσιμων θαλάσσιων ενεργειακών οδών. Το Brent ξεπέρασε ενδοσυνεδριακά τα 100 δολάρια, σημειώνοντας άνοδο άνω του 6%, ενώ ενισχύθηκαν έντονα και οι αποδόσεις των κρατικών ομολόγων.

Η Wall Street άνοιξε με ισχυρές απώλειες, καθώς το ενεργειακό σοκ συνδυάστηκε με τις πιέσεις σε Alphabet και Tesla. Κατά την ώρα που ολοκληρωνόταν η συνεδρίαση της Αθήνας, ο S&P 500 υποχωρούσε περίπου 1%, ο Nasdaq 1,8%, ενώ ο Dow Jones έχανε περισσότερες από 500 μονάδες. Αρνητική ήταν και η εικόνα των μεγάλων ευρωπαϊκών χρηματιστηρίων.

Η ειρωνεία της ημέρας: Αναβάθμιση από τη STOXX μέσα στο sell-off

Την ώρα που το ελληνικό χρηματιστήριο δεχόταν ισχυρές πιέσεις, η STOXX ανακοίνωσε ότι η Ελλάδα θα ενταχθεί στην κατηγορία των ανεπτυγμένων αγορών από τις 21 Ιουνίου 2027.

Η εξέλιξη αποτελεί μια ακόμη θεσμική επιβεβαίωση της ωρίμανσης της ελληνικής κεφαλαιαγοράς και μπορεί μεσοπρόθεσμα να διευρύνει την πρόσβαση σε διεθνή χαρτοφυλάκια. Δεν συνεπάγεται, πάντως, αυτόματες καθαρές εισροές, καθώς η έξοδος από τους δείκτες αναδυόμενων αγορών μπορεί να προκαλέσει και αντίθετες κινήσεις κεφαλαίων.

Το γεγονός ότι η ανακοίνωση δεν κατάφερε να ανατρέψει το αρνητικό κλίμα επιβεβαιώνει τη βασική πραγματικότητα της σημερινής συνεδρίασης: όταν το πετρέλαιο ξεπερνά τα 100 δολάρια και η γεωπολιτική απειλεί τις παγκόσμιες ενεργειακές αρτηρίες, οι μακροπρόθεσμες θετικές ειδήσεις περνούν προσωρινά σε δεύτερη μοίρα.

Η τεχνική εικόνα του Γενικού Δείκτη

Η απώλεια των 2.500 μονάδων αποτελεί σαφή βραχυπρόθεσμη επιδείνωση. Το επίπεδο αυτό είχε λειτουργήσει ως κέντρο ισορροπίας και ως βασικό ψυχολογικό ανάχωμα. Η επιστροφή κάτω από τις 2.460 μονάδες ακυρώνει προσωρινά τη θετική εικόνα που είχε δημιουργηθεί με την ανοδική συνεδρίαση της Τρίτης.

Η πρώτη κρίσιμη στήριξη βρίσκεται πλέον στις 2.433-2.440 μονάδες, δηλαδή στην περιοχή του σημερινού χαμηλού. Εφόσον διατηρηθεί, μπορεί να αποτελέσει βάση για τεχνική αντίδραση προς τις 2.470-2.480 μονάδες.

Κάτω από τις 2.430 μονάδες, η επόμενη ζώνη άμυνας εντοπίζεται στις 2.400-2.410 μονάδες. Μια καθαρή διάσπαση και αυτής της περιοχής θα αυξήσει τον κίνδυνο υποχώρησης προς τις 2.370 και στη συνέχεια τις 2.340-2.350 μονάδες.

Στην ανοδική πλευρά, πρώτη αντίσταση αποτελούν οι 2.475-2.480 μονάδες. Ακολουθεί η ζώνη των 2.495-2.507 μονάδων, η οποία θα πρέπει να ανακτηθεί για να ακυρωθεί το σημερινό αρνητικό σήμα. Η περιοχή των 2.530-2.560 μονάδων παραμένει η μεγάλη ζώνη προσφοράς και η οροφή της πρόσφατης ανοδικής κίνησης.

Τι περιμένουμε στην επόμενη συνεδρίαση

Η αυριανή συνεδρίαση αποκτά ιδιαίτερη σημασία. Το βασικό ζητούμενο δεν είναι απαραίτητα μια άμεση ισχυρή άνοδος, αλλά η σταθεροποίηση πάνω από τις 2.430-2.440 μονάδες και η επιστροφή των τραπεζών σε πιο ισορροπημένη συμπεριφορά.

Εφόσον το πετρέλαιο παραμείνει πάνω από τα 100 δολάρια και οι διεθνείς αγορές συνεχίσουν να υποχωρούν, το ελληνικό χρηματιστήριο δύσκολα θα διαφοροποιηθεί πλήρως. Αντίθετα, μια αποκλιμάκωση των ενεργειακών τιμών ή μια διπλωματική παρέμβαση στη Μέση Ανατολή θα μπορούσε να προκαλέσει γρήγορη τεχνική αντίδραση, καθώς η αγορά έκλεισε αρκετά υψηλότερα από το χαμηλό ημέρας.

Το συμπέρασμα είναι σαφές: η μακροπρόθεσμη ιστορία του ΧΑ δεν ακυρώθηκε, αλλά η βραχυπρόθεσμη τάση επιδεινώθηκε αισθητά. Η σημερινή συνεδρίαση υπενθύμισε ότι, παρά τα ισχυρά εταιρικά αποτελέσματα, τις αυξήσεις κεφαλαίου, τις επενδύσεις και τις διεθνείς αναβαθμίσεις, η Αθήνα παραμένει μέρος του παγκόσμιου χρηματοπιστωτικού συστήματος. Και όταν ο γεωπολιτικός κίνδυνος μετατρέπεται σε ενεργειακό και πληθωριστικό σοκ, κανένα χρηματιστήριο δεν μένει πραγματικά ανεπηρέαστο.