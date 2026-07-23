ΧΑ:-Ο-ΓΔ-συνεχίζει-τη-διαδικασία-συσσώρευσης-περί-τις-2500-μονάδες

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Άνοδο κατά 0,24% κατέγραψε ο Γενικός Δείκτης του Χ.Α. στη χθεσινή συνεδρίαση κλείνοντας στις 2506,79 μονάδες. Παράλληλα, η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 286,5 εκ. ευρώ.

Η συνεδρίαση χαρακτηρίστηκε από μεταβλητότητα εντός μικρού σχετικά εύρους (στις 2492 μονάδες το χαμηλό ημέρας λίγο πριν τις 11πμ, στις 2507 μονάδες το υψηλό λίγο μετά τις 12μμ).

Με το ΓΔ να διατηρείται σε αρνητικό έδαφος αλλά να πετυχαίνει στις δημοπρασίες να επανέρχεται στο υψηλό ημέρας με τη βοήθεια βασικών δεικτοβαρών τίτλων (Τιτάν, ΕΕΕ, ΟΤΕ, Cenergy, Helleniq Energy και Εθνική).

Την ίδια ώρα, οι αποδόσεις των δεικτοβαρών τίτλων διαμορφώνονταν στο 3,908% με τους ευρωπαϊκούς δείκτες να κινούνται ανοδικά. Έτσι, ο τραπεζικός κλάδος (+0,29%) κατέγραψε κέρδη με την Εθνική (+0,98%) να υπεραποδίδει αλλά την Alpha (-0,59%) να διαφοροποιείται.

Κέρδη ακόμη κατέγραψε η Κύπρου (+1,90%), η Cenergy (+1,73%), η Βιοχάλκο (+2,78%), η Helleniq Energy (+2,21%), η ΕΕΕ (+2,09%), o OTE (+1,64%), ο Τιτάν (+5,31%, ενόψει ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων 1ου εξαμήνου) αλλά και η ΕΚΤΕΡ (+3,18%) από τις λοιπές μετοχές. Στον αντίποδα, απώλειες κατέγραψε η Credia (-3,03%), η ΔΕΗ (-1,66%), η ΕΛΧΑ (-6,25%), η ΕΥΔΑΠ (-6,54%), ο Aktor (-54,61%), η Allwyn (-1,85%) και ο Αβαξ (-6,61%).

Απολογιστικά, 41 μετοχές κατέγραψαν κέρδη έναντι 67 εκείνων που υποχώρησαν. Η Bylot αποκόπτει σήμερα μέρισμα €0,015/μετχ. ενώ το μεσημέρι η ΕΚΤ ανακοινώνει τα παρεμβατικά της επιτόκια που αναμένεται να παραμείνουν αμετάβλητα με το ενδιαφέρον να επικεντρώνεται στη ρητορική της Κριστίν Λαγκάρντ.

Ο ΓΔ συνεχίζει τη διαδικασία συσσώρευσης περί τις 2500 μονάδες με το σκηνικό στη Μ. Ανατολή να παραμένει σε υψηλό βαθμό αβεβαιότητας, με την τιμή του brent να διατηρείται πάνω από τα $90/βαρέλι.

Επιχειρηματικά νέα

Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς: Χορήγησε τις πρώτες άδειες λειτουργίας παρόχων υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων (CASP) στην Ελλάδα βάσει του ευρωπαϊκού Κανονισμού MiCA, στις XENIOS BLOCKCHAIN GROUP και CAPITAL WALLET GREECE.

Aktor: Οχι χαμηλότερες προσφορές των €11,25 στην ΑΜΚ. Στις 3,5 φορές η υπερκάλυψη των €650 εκ. Η ζήτηση στο διεθνές βιβλίο κινείται

στην περιοχή των €2 δισ. ανάμεσά τους BlackRock, Norges.

Αλουμύλ: Συμφωνία αναχρηματοδότησης του υφιστάμενου δανεισμού της Εταιρείας με τράπεζες. Εκδίδει ομολογιακό έως 135 εκατ. ευρώ.

ΕΚΤΕΡ:Πράσινο φως από ΣτΕ για το Πολεοδομικό Σχέδιο στις «Κολυμπήθρες» Πάρου. Ουσιώδης σταθμός στην αδειοδοτική διαδικασία για το επενδυτικό σχέδιο τουριστικής ανάπτυξης στην περιοχή. Σε ακίνητο συνολικής έκτασης 327,84 στρεμμάτων ιδιοκτησίας της Εταιρείας θα εκτελεστεί έργο προϋπολογισμού €53,3 εκ.

ΤτΕ 5μηνο: Στην Ελλάδα 8,5 εκατ. τουρίστες στο πεντάμηνο, ταξιδιωτικές εισπράξεις €5,3 δις.(+25,8%), στο +18% από χώρες ΕΕ-27, στο +36,9% από λοιπές χώρες. Αύξηση της μέσης δαπάνης ανά ταξίδι κατά 4,5% στα 623,5 ευρώ.

ΟΔΔΗΧ: Στο 2,32% (από 2,24%) ανέβηκε η απόδοση των 6μηνων εντόκων γραμματίων. Συνολικές προσφορές ύψους €1.160 εκ. που υπερκάλυψαν το ζητούμενο ποσό κατά 2,90 φορές.

ΕΠΑ 2026-2030: Το νέο αναπτυξιακό σχέδιο των 23 δισ. ευρώ. Στόχοι, η ανάπτυξη υποδομών και μεταφορών, η καινοτομία, η εξωστρέφεια, η ανταγωνιστικότητα, η πράσινη ανάπτυξη, ο ψηφιακός μετασχηματισμός και τεχνητή νοημοσύνη, η κοινωνική συνοχή και ανάπτυξη.