AKTOR: Μεγάλοι επενδυτές όπως η BlackRock και η Norges συμμετέχουν στην αύξηση κεφαλαίου

Η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 650 εκατ. ευρώ της AKTOR ολοκληρώθηκε χθες με τη συμμετοχή σημαντικών διεθνών επενδυτικών ταμείων, όπως η Blackrock και η Norges, ενώ επίσης προσέλκυσε ισχυρούς επενδυτές από τον ελληνικό επιχειρηματικό και ναυτιλιακό τομέα.

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Σύμφωνα με πληροφορίες του Euro2day.gr, οι συνολικές προσφορές ανήλθαν σε 2,23 δισ. ευρώ από διεθνείς και ελληνικούς επενδυτές, καλύπτοντας το ποσό των 650 εκατ. ευρώ κατά 3,6 φορές.

Από το συνολικό ποσό, περίπου 400 εκατ. ευρώ προήλθαν από επενδυτές long only (ταμεία με μακροπρόθεσμο προσανατολισμό), ενώ τα υπόλοιπα κεφάλαια προέρχονται από hedge funds και επενδυτές λιανικής.

Στην αύξηση συμμετείχαν επίσης κορυφαίοι θεσμικοί επενδυτές του εξωτερικού, όπως η Blackrock, η Fiera, η Norges (το πετρελαϊκό ταμείο της Νορβηγίας), η Blackstone και η καναδική OMERS.

Από την ελληνική πλευρά, καταγράφηκε έντονο ενδιαφέρον από επιχειρηματίες και εφοπλιστές, μεταξύ των οποίων βρίσκονται οι Δημήτρης Μελισσανίδης, Πέτρος Παππάς, Τέλης Μυστακίδης, Πολυχρόνης Συγγελίδης, Νίκος Πατέρας, Μιχάλης Μποδούρογλου, Θεόδωρος Κυριάκου και Μάριος Ηλιόπουλος.

Το τελικό ποσό της ΑΜΚ

Η προσοχή της αγοράς εστιάζεται τώρα στο τελικό ποσό που θα συγκεντρώσει η εταιρεία από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, με εκτιμήσεις που τοποθετούν το ποσό μεταξύ 750-800 εκατ. ευρώ. Υπενθυμίζεται ότι το 20% των νέων μετοχών θα διατεθεί μέσω δημόσιας προσφοράς στην Ελλάδα και το 80% μέσω διεθνούς προσφοράς, με την τελική κατανομή να μπορεί να αλλάξει ανάλογα με τη ζήτηση που θα υπάρξει σε κάθε τομέα.

Σήμερα αναμένεται επίσης η ανακοίνωση της τελικής τιμής διάθεσης των μετοχών.

Η έκδοση ομολόγου

Όσον αφορά το επόμενο βήμα του σχεδίου της AKTOR για την κεφαλαιακή ενίσχυση κατά 1 δισ. ευρώ, σήμερα θα ξεκινήσει η διαδικασία έκδοσης ομολόγου ύψους 300 εκατ. ευρώ.

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου, Αλέξανδρος Εξάρχου, χαρακτήρισε πρόσφατα την ΑΜΚ και την έκδοση του ομολόγου ως το πιο σημαντικό εταιρικό γεγονός των τελευταίων ετών, τονίζοντας ότι η νέα εικόνα του Ομίλου θα είναι ριζικά διαφορετική μέχρι το τέλος της εβδομάδας.

Τα κεφάλαια που θα αντλήσει η AKTOR θα χρησιμοποιηθούν για τη χρηματοδότηση του επενδυτικού προγράμματος ύψους 3 δισ. ευρώ που σχεδιάζεται να εκτελεστεί μέχρι το 2031.