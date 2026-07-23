Alphabet και Tesla: Η τεχνητή νοημοσύνη φέρνει ανάπτυξη, αλλά αρχίζει να καίει δισεκατομμύρια

Η Alphabet παρουσίασε εντυπωσιακή ανάπτυξη στο Cloud, αλλά ανησύχησε την αγορά με τις πρωτοφανείς επενδύσεις της. Η Tesla αύξησε θεαματικά τις πωλήσεις της, όμως τα περιθώρια κέρδους και οι ταμειακές ροές αποκάλυψαν το υψηλό κόστος της μετάβασης από την αυτοκινητοβιομηχανία στη ρομποτική και την αυτόνομη οδήγηση.

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Τα αποτελέσματα της Alphabet και της Tesla για το δεύτερο τρίμηνο του 2026 δεν αποτελούν απλώς δύο ακόμη εταιρικές ανακοινώσεις. Είναι ένα πρώτο, ιδιαίτερα αποκαλυπτικό τεστ για το νέο οικονομικό μοντέλο της αμερικανικής τεχνολογίας: τεράστιες επενδύσεις σε υπολογιστική ισχύ, data centers, αυτόνομα συστήματα και ρομποτική, με την προσδοκία ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα δημιουργήσει μια νέα γενιά εσόδων.

Η βασική διαφορά είναι ότι η Alphabet έχει ήδη στα χέρια της μια εξαιρετικά κερδοφόρα μηχανή —την αναζήτηση, τη διαφήμιση, το YouTube και πλέον το Google Cloud— που μπορεί να χρηματοδοτεί αυτή τη μετάβαση. Η Tesla, αντίθετα, εξακολουθεί να βασίζεται κυρίως στις πωλήσεις αυτοκινήτων, την ώρα που επενδύει σαν να είναι ήδη μια ώριμη εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης και ρομποτικής.

Τα βασικά μεγέθη

Μέγεθος β΄ τριμήνου 2026 Alphabet Tesla Συνολικά έσοδα 119,8 δισ. δολάρια 28,24 δισ. δολάρια Ετήσια μεταβολή εσόδων +24% +26% Καθαρά κέρδη GAAP 112,11 δισ. δολάρια* 1,11 δισ. δολάρια Κέρδη ανά μετοχή 9,11 δολάρια* 0,32 δολάρια GAAP Κεφαλαιουχικές δαπάνες 44,9 δισ. δολάρια 5,8 δισ. δολάρια Ελεύθερες ταμειακές ροές -5,9 δισ. δολάρια περίπου -1,1 δισ. δολάρια Βασικός αναπτυξιακός πυλώνας Google Cloud και AI Αυτοκίνητα, Robotaxi και Optimus

*Τα κέρδη της Alphabet περιλαμβάνουν περίπου 98 δισ. δολάρια από ανατιμήσεις συμμετοχών και επενδύσεων, μεταξύ άλλων στη SpaceX, και επομένως δεν αποτυπώνουν την καθαρή λειτουργική κερδοφορία του τριμήνου.

Alphabet: Το Cloud επιβεβαιώνει ότι η AI αρχίζει να παράγει πραγματικά έσοδα

Η Alphabet ανακοίνωσε έσοδα 119,8 δισ. δολαρίων, αυξημένα κατά 24% σε ετήσια βάση και περίπου 2,3% υψηλότερα από τη μέση πρόβλεψη της αγοράς, η οποία βρισκόταν κοντά στα 117,1 δισ. δολάρια.

Η σημαντικότερη εξέλιξη δεν προήλθε από τη διαφήμιση, αλλά από το Google Cloud. Τα έσοδα του τομέα αυξήθηκαν κατά 82%, στα 24,77 δισ. δολάρια, ξεπερνώντας καθαρά τις προβλέψεις. Πρόκειται για εξαιρετικά υψηλό ρυθμό ανάπτυξης για μια δραστηριότητα τέτοιου μεγέθους και για την ισχυρότερη μέχρι σήμερα ένδειξη ότι οι επενδύσεις σε AI infrastructure, μοντέλα Gemini και εξειδικευμένα chips TPU μετατρέπονται σε εμπορικά συμβόλαια.

Παράλληλα, οι φόβοι ότι οι εφαρμογές γενετικής τεχνητής νοημοσύνης θα άρχιζαν να διαβρώνουν άμεσα τη μηχανή αναζήτησης της Google δεν επιβεβαιώθηκαν. Τα συνολικά διαφημιστικά έσοδα αυξήθηκαν στα 81,6 δισ. δολάρια, από 71,3 δισ. έναν χρόνο νωρίτερα. Τα έσοδα από το Google Search και τις συναφείς υπηρεσίες έφθασαν τα 63,3 δισ. δολάρια, σημειώνοντας ανάπτυξη σχεδόν 17%, ενώ οι διαφημίσεις στο YouTube απέφεραν περίπου 11 δισ. δολάρια.

Το μήνυμα είναι σημαντικό: μέχρι στιγμής, η AI δεν καταστρέφει την αναζήτηση της Google. Αντιθέτως, φαίνεται να αυξάνει τον αριθμό και την πολυπλοκότητα των αναζητήσεων, προσφέροντας στην εταιρεία νέες ευκαιρίες monetization.

Τα κέρδη-ρεκόρ της Alphabet είναι σε μεγάλο βαθμό λογιστικά

Η εντυπωσιακή ανακοίνωση καθαρών κερδών 112,11 δισ. δολαρίων και κερδών 9,11 δολαρίων ανά μετοχή χρειάζεται μεγάλη προσοχή.

Περίπου 98 δισ. δολάρια προήλθαν από την ανατίμηση επενδύσεων και συμμετοχών, κυρίως μετά τη χρηματιστηριακή εισαγωγή της SpaceX. Χωρίς αυτές τις έκτακτες υπεραξίες, τα κανονικοποιημένα κέρδη ανά μετοχή υπολογίζονται περίπου στα 2,85 δολάρια, οριακά χαμηλότερα από την πρόβλεψη των 2,88 δολαρίων.

Επομένως, η λειτουργική εικόνα ήταν ισχυρή, αλλά όχι τόσο εκρηκτική όσο δείχνει ο τίτλος των καθαρών κερδών. Η πραγματική θετική έκπληξη ήταν το Cloud και όχι τα λογιστικά κέρδη από τις συμμετοχές.

Το μεγάλο πρόβλημα της Alphabet: Επενδύει πιο γρήγορα από όσο παράγει μετρητά

Η άλλη πλευρά των αποτελεσμάτων ήταν οι κεφαλαιουχικές δαπάνες. Η Alphabet επένδυσε 44,9 δισ. δολάρια μέσα σε ένα μόνο τρίμηνο, περίπου τα διπλάσια σε σχέση με έναν χρόνο νωρίτερα και σχεδόν το 38% των συνολικών τριμηνιαίων εσόδων της.

Η διοίκηση αύξησε παράλληλα την εκτίμηση για τις επενδύσεις του 2026 στα 195-205 δισ. δολάρια, από 180-190 δισ. προηγουμένως. Οι δαπάνες κατευθύνονται κυρίως σε data centers, servers, chips και ενεργειακή υποδομή για την ανάπτυξη της AI.

Το αποτέλεσμα ήταν αρνητικές ελεύθερες ταμειακές ροές 5,9 δισ. δολαρίων —η πρώτη αρνητική τριμηνιαία επίδοση από την εισαγωγή της Google στο χρηματιστήριο το 2004. Σε επίπεδο τελευταίων δώδεκα μηνών, πάντως, η Alphabet εξακολουθεί να παράγει περίπου 53,3 δισ. δολάρια ελεύθερων ταμειακών ροών, επομένως δεν αντιμετωπίζει πρόβλημα χρηματοδότησης. Αντιμετωπίζει όμως ένα ερώτημα αποδοτικότητας κεφαλαίου: πόσα επιπλέον κέρδη θα αποφέρει κάθε δολάριο που επενδύεται στην AI;

Η αγορά αρχικά αντέδρασε θετικά στα έσοδα και στο Cloud, αλλά στη συνέχεια η μετοχή γύρισε χαμηλότερα, με απώλειες που έφθασαν περίπου το 3%-4% στις μετασυνεδριακές συναλλαγές. Οι επενδυτές κοίταξαν πέρα από το εντυπωσιακό headline των κερδών και εστίασαν στο cash burn και στην αναβάθμιση των επενδυτικών δαπανών.

Tesla: Ισχυρές πωλήσεις, αλλά πολύ αδύναμη κερδοφορία

Η Tesla παρουσίασε, εκ πρώτης όψεως, ισχυρή αύξηση δραστηριότητας. Τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 26%, στα 28,24 δισ. δολάρια, ξεπερνώντας κατά περίπου 7% τη μέση πρόβλεψη των 26,42 δισ. δολαρίων.

Οι παραδόσεις οχημάτων έφθασαν τις 480.126 μονάδες, αυξημένες σχεδόν κατά 25%, καθώς οι οικονομικότερες εκδόσεις των Model 3 και Model Y, οι χρηματοδοτικές προσφορές και η ανάκαμψη της ευρωπαϊκής ζήτησης ενίσχυσαν τις πωλήσεις.

Ωστόσο, η αύξηση του όγκου δεν μεταφράστηκε σε αντίστοιχη αύξηση των κερδών. Τα καθαρά κέρδη μειώθηκαν στα 1,11 δισ. δολάρια, από 1,17 δισ. έναν χρόνο νωρίτερα. Τα προσαρμοσμένα κέρδη διαμορφώθηκαν στα 0,33 δολάρια ανά μετοχή, έναντι πρόβλεψης περίπου 0,53 δολαρίων —απόκλιση σχεδόν 38%.

Με άλλα λόγια, η Tesla πούλησε πολύ περισσότερα αυτοκίνητα, αλλά κέρδισε λιγότερα χρήματα.

Τα περιθώρια κέρδους παραμένουν η αχίλλειος πτέρνα

Το μικτό περιθώριο της αυτοκινητοβιομηχανίας, εξαιρουμένων των ρυθμιστικών πιστώσεων, υποχώρησε περίπου στο 16%, έναντι προσδοκιών κοντά στο 19%. Η μέση τιμή πώλησης των αυτοκινήτων εκτιμάται ότι μειώθηκε κατά σχεδόν 2.000 δολάρια σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, ένδειξη ότι η Tesla εξακολουθεί να χρησιμοποιεί φθηνότερες εκδόσεις και εμπορικά κίνητρα για να στηρίξει τον όγκο πωλήσεων.

Παράλληλα, τα έσοδα από ρυθμιστικές πιστώσεις περιορίστηκαν στα 146 εκατ. δολάρια, από 439 εκατ. δολάρια έναν χρόνο νωρίτερα. Πρόκειται για πτώση περίπου 67% σε ένα έσοδο που επί σειρά ετών λειτουργούσε ως σχεδόν καθαρό κέρδος για την εταιρεία.

Το λειτουργικό κέρδος εκτιμάται ότι περιορίστηκε κοντά στα 400 εκατ. δολάρια, πολύ χαμηλότερα από τις προβλέψεις της αγοράς. Αυτό σημαίνει ότι, παρά τη χρηματιστηριακή αποτίμηση άνω του ενός τρισ. δολαρίων, η βασική αυτοκινητοβιομηχανική δραστηριότητα της Tesla λειτουργεί με περιθώρια που παραπέμπουν περισσότερο σε παραδοσιακό, έντονα ανταγωνιστικό κατασκευαστή αυτοκινήτων παρά σε εταιρεία λογισμικού.

Η Tesla ξοδεύει σήμερα για μια εταιρεία που δεν υπάρχει ακόμη

Οι δαπάνες έρευνας και ανάπτυξης αυξήθηκαν κατά 49%, στα 2,37 δισ. δολάρια. Οι συνολικές κεφαλαιουχικές δαπάνες έφθασαν περίπου τα 5,8 δισ. δολάρια, καθώς η εταιρεία επενδύει στην υπηρεσία Robotaxi, στο αυτόνομο Cybercab, στο ανθρωποειδές ρομπότ Optimus, σε μονάδες παραγωγής μπαταριών και σε υποδομές τεχνητής νοημοσύνης.

Οι επενδύσεις αυτές οδήγησαν σε αρνητικές ελεύθερες ταμειακές ροές περίπου 1,1 δισ. δολαρίων —την πρώτη ουσιαστική τριμηνιαία καύση μετρητών εδώ και περισσότερο από δύο χρόνια.

Υπάρχουν θετικές ενδείξεις. Οι συνδρομές του Full Self-Driving αυξήθηκαν κατά 56%, στα περίπου 1,5 εκατομμύρια, ενώ τα έσοδα από την ενέργεια και την αποθήκευση αυξήθηκαν κατά 13%, στα 3,14 δισ. δολάρια.

Όμως αυτές οι δραστηριότητες δεν είναι ακόμη αρκετά μεγάλες ώστε να αντισταθμίσουν τις πιέσεις στα περιθώρια των αυτοκινήτων και το κόστος των επενδύσεων. Η μετοχή υποχώρησε περίπου 3% στις μετασυνεδριακές συναλλαγές, καθώς η αγορά εστίασε στην τεράστια απόκλιση της κερδοφορίας από τις προσδοκίες.

Δύο εταιρείες, το ίδιο στοίχημα, τελείως διαφορετικός κίνδυνος

Τα αποτελέσματα αποκαλύπτουν δύο διαφορετικές εκδοχές του ίδιου οικονομικού πειράματος.

Η Alphabet επενδύει δισεκατομμύρια στην AI, αλλά διαθέτει ήδη:

μια παγκόσμια διαφημιστική πλατφόρμα,

μια μηχανή αναζήτησης με υψηλά περιθώρια,

το YouTube,

ένα Cloud που αναπτύσσεται κατά 82%,

δεκάδες δισεκατομμύρια ετήσιων λειτουργικών ταμειακών ροών.

Η Tesla επενδύει επίσης δισεκατομμύρια στην AI, αλλά η σημερινή κερδοφορία της εξακολουθεί να εξαρτάται κυρίως από την πώληση οχημάτων, σε έναν κλάδο όπου ο ανταγωνισμός από την Κίνα εντείνεται, οι τιμές πιέζονται και οι κρατικές επιδοτήσεις ή πιστώσεις περιορίζονται.

Η Alphabet χρηματοδοτεί την AI από μια υφιστάμενη μηχανή παραγωγής μετρητών. Η Tesla χρηματοδοτεί την AI βασιζόμενη κυρίως στην πίστη της αγοράς ότι τα Robotaxi και τα Optimus θα μεταμορφώσουν κάποτε την εταιρεία.

Τι μας λέει η αντίδραση της αγοράς

Το γεγονός ότι και οι δύο μετοχές υποχώρησαν, παρά την ισχυρή αύξηση των εσόδων, είναι ίσως το σημαντικότερο συμπέρασμα.

Η Wall Street δεν αρκείται πλέον στην ανακοίνωση ότι μια εταιρεία «επενδύει στην τεχνητή νοημοσύνη». Ζητά συγκεκριμένες απαντήσεις:

Πόσα έσοδα παράγει η AI σήμερα; Πόσο γρήγορα αποσβένονται τα data centers και τα chips; Πότε θα επιστρέψουν οι ελεύθερες ταμειακές ροές; Ποια θα είναι η απόδοση των εκατοντάδων δισεκατομμυρίων που επενδύονται;

Η Alphabet έδωσε μια πρώτη πειστική απάντηση μέσω του Google Cloud, αλλά ταυτόχρονα αύξησε ακόμη περισσότερο τον επενδυτικό λογαριασμό. Η Tesla δεν έδωσε ακόμη επαρκή απάντηση: έδειξε υψηλότερες πωλήσεις, αλλά όχι υψηλότερη ποιότητα κερδών.

Συμπέρασμα: Η Alphabet έχει αποδείξεις, η Tesla εξακολουθεί να πουλά προσδοκίες

Από τα δύο αποτελέσματα, εκείνα της Alphabet είναι σαφώς υψηλότερης ποιότητας. Το Cloud αναπτύσσεται εκρηκτικά, η διαφημιστική δραστηριότητα παραμένει ανθεκτική και η AI φαίνεται ήδη να ενισχύει το οικοσύστημα της Google.

Το πρόβλημα της Alphabet είναι η κλίμακα των επενδύσεων. Η εταιρεία μπορεί να αντέξει το κόστος, αλλά η αγορά θα απαιτεί πλέον ταχύτερη και πιο ορατή απόδοση στα κεφάλαια που δαπανώνται.

Στην Tesla, το πρόβλημα είναι βαθύτερο. Η εταιρεία αποδεικνύει ότι μπορεί να αυξάνει τις παραδόσεις, όχι όμως ότι μπορεί να το κάνει διατηρώντας ισχυρά περιθώρια. Ταυτόχρονα, χρηματοδοτεί μια τεράστια μετάβαση προς τα Robotaxi, την AI και τη ρομποτική, χωρίς αυτές οι νέες δραστηριότητες να έχουν ακόμη ουσιαστική συνεισφορά στην κερδοφορία.

Καταλήγουμε επομένως σε μια καθαρή διάκριση:

Η Alphabet είναι μια εξαιρετικά κερδοφόρα εταιρεία που ρισκάρει μέρος των ταμειακών ροών της για να κυριαρχήσει στην AI. Η Tesla είναι μια πιεσμένη αυτοκινητοβιομηχανία που πρέπει να μεταμορφωθεί σε εταιρεία AI για να δικαιολογήσει τη σημερινή χρηματιστηριακή της αξία.

Και αυτή η διαφορά εξηγεί γιατί, παρά τις μεγάλες φιλοδοξίες και των δύο, ο επενδυτικός κίνδυνος της Tesla παραμένει πολλαπλάσιος.