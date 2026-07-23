Alphabet: Στα 205 δισ. δολάρια οι επενδύσεις στην Τεχνητή Νοημοσύνη – Οι αγορές φοβούνται ότι ο «πόλεμος» της AI γίνεται υπερβολικά ακριβός

Η Google αυξάνει ξανά τις κεφαλαιουχικές δαπάνες σε ιστορικό υψηλό, ενώ η εντυπωσιακή ανάπτυξη του Cloud δεν αρκεί για να καθησυχάσει τους επενδυτές.

Η Alphabet, μητρική της Google, άνοιξε την αυλαία των αποτελεσμάτων των Big Tech με ισχυρές επιδόσεις, αλλά και ένα μήνυμα που προκάλεσε προβληματισμό στη Wall Street: ο αγώνας για την κυριαρχία στην Τεχνητή Νοημοσύνη γίνεται ολοένα και ακριβότερος.

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Η εταιρεία ανακοίνωσε ότι αυξάνει τις προβλεπόμενες κεφαλαιουχικές δαπάνες (capex) για το 2026 στα 195-205 δισ. δολάρια, έναντι προηγούμενης εκτίμησης έως 190 δισ. δολαρίων. Πρόκειται για το υψηλότερο επενδυτικό πρόγραμμα στην ιστορία της εταιρείας και μία από τις μεγαλύτερες ετήσιες δαπάνες που έχει ανακοινώσει ποτέ τεχνολογικός κολοσσός.

Η αγορά δεν υποδέχθηκε θετικά την είδηση, με τη μετοχή της Alphabet να υποχωρεί έως και 5% στις μετασυνεδριακές συναλλαγές, καθώς ενισχύθηκαν οι ανησυχίες ότι η «κούρσα εξοπλισμών» στην AI κινδυνεύει να υπονομεύσει τη δημοσιονομική πειθαρχία των εταιρειών.

Η «κούρσα» γίνεται ακριβότερη

Η Alphabet είναι η πρώτη από τις μεγάλες τεχνολογικές εταιρείες που ανακοίνωσε αποτελέσματα, ενώ ακολουθούν τις επόμενες ημέρες οι Microsoft, Meta και Amazon.

Ήδη από τον Απρίλιο, οι τέσσερις εταιρείες είχαν προαναγγείλει ότι θα επενδύσουν συνολικά έως 725 δισ. δολάρια μέσα στο 2026 για υποδομές και εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης. Η νέα αναθεώρηση της Alphabet δείχνει ότι το συνολικό ποσό πιθανότατα θα αυξηθεί ακόμη περισσότερο.

Οι αναλυτές επισημαίνουν ότι το βασικό ερώτημα παραμένει αν αυτές οι επενδύσεις μπορούν να αποδώσουν αρκετά γρήγορα ώστε να δικαιολογήσουν το τεράστιο κόστος.

Το Cloud αρχίζει να δικαιώνει τα δισεκατομμύρια

Παρά τις ανησυχίες, τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η Alphabet αρχίζει να βλέπει χειροπιαστές αποδόσεις από τις επενδύσεις της.

Τα έσοδα του Google Cloud ανήλθαν στα 24,77 δισ. δολάρια το δεύτερο τρίμηνο, σημειώνοντας άνοδο 82% σε σχέση με έναν χρόνο πριν και ξεπερνώντας αισθητά τις προβλέψεις των αναλυτών.

Ακόμη πιο εντυπωσιακή ήταν η αύξηση του ανεκτέλεστου υπόλοιπου συμβολαίων (cloud backlog), το οποίο έφτασε τα 514 δισ. δολάρια, από περίπου 460 δισ. το προηγούμενο τρίμηνο.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Alphabet, Σούνταρ Πιτσάι, απέδωσε τις επιδόσεις στη μεγάλη ζήτηση για υποδομές και λύσεις τεχνητής νοημοσύνης.

Η μάχη με Microsoft και Amazon

Παρότι το Google Cloud εξακολουθεί να υπολείπεται των Microsoft Azure και Amazon Web Services, εξελίσσεται πλέον σε έναν από τους ταχύτερα αναπτυσσόμενους τομείς της Alphabet.

Η ζήτηση προέρχεται τόσο από νεοφυείς επιχειρήσεις τεχνητής νοημοσύνης όσο και από μεγάλες επιχειρήσεις που αναζητούν την απαραίτητη υπολογιστική ισχύ για να αναπτύξουν εφαρμογές AI.

Οι αναλυτές θεωρούν ότι τα στοιχεία αυτά αποτελούν ίσως την πρώτη σαφή ένδειξη ότι τα τεράστια κεφάλαια που επενδύει η Google αρχίζουν να μετατρέπονται σε πραγματικά έσοδα.

Gemini: κοντά στο ένα δισεκατομμύριο χρήστες

Στο επίκεντρο της στρατηγικής βρίσκεται το Gemini, το μεγάλο μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης της Google.

Οι μηνιαίοι ενεργοί χρήστες του έφτασαν τα 950 εκατομμύρια, πλησιάζοντας το ορόσημο του ενός δισεκατομμυρίου.

Παράλληλα, ο Πιτσάι ανακοίνωσε ότι η Google επιταχύνει τον ρυθμό ανάπτυξης των μοντέλων της, με στόχο την κυκλοφορία νέων εκδόσεων σχεδόν κάθε μήνα, σε μια προσπάθεια να συμβαδίσει με την OpenAI και την Anthropic.

Οι διαφημίσεις κρατούν όρθια την Google

Ο βασικός πυλώνας της Alphabet εξακολουθεί να είναι η διαφημιστική δραστηριότητα.

Τα έσοδα από την αναζήτηση ανήλθαν στα 63,27 δισ. δολάρια, ελαφρώς χαμηλότερα από τις προβλέψεις της αγοράς, αλλά εξακολουθούν να αποτελούν τη σημαντικότερη πηγή εσόδων της εταιρείας.

Αντίθετα, το YouTube ξεπέρασε τις εκτιμήσεις, με έσοδα 11,1 δισ. δολαρίων, επιβεβαιώνοντας ότι παραμένει ένας από τους ισχυρότερους αναπτυξιακούς μοχλούς του ομίλου.

Κέρδη και από… SpaceX και Anthropic

Ιδιαίτερα σημαντική αποδείχθηκε και η επενδυτική δραστηριότητα της Alphabet.

Οι συμμετοχές της σε εταιρείες όπως η Anthropic και η SpaceX ενισχύθηκαν σημαντικά σε αξία, αποφέροντας λογιστικά κέρδη σχεδόν 100 δισ. δολαρίων μέσα στο τρίμηνο και εκτοξεύοντας την καθαρή κερδοφορία του ομίλου.

Τα συνολικά έσοδα της Alphabet έφτασαν τα 103,6 δισ. δολάρια, ξεπερνώντας τις προβλέψεις της Wall Street, ενώ τα καθαρά κέρδη ανά μετοχή διαμορφώθηκαν επίσης σημαντικά υψηλότερα από τις εκτιμήσεις των αναλυτών.

Παρά τα ισχυρά αποτελέσματα, το μήνυμα που κυριάρχησε στις αγορές ήταν διαφορετικό: η μάχη για την πρωτοκαθεδρία στην τεχνητή νοημοσύνη απαιτεί ολοένα μεγαλύτερα κεφάλαια και οι επενδυτές αρχίζουν να αναρωτιούνται πόσο ακόμη μπορούν οι τεχνολογικοί κολοσσοί να αυξάνουν τις δαπάνες τους πριν απαιτηθούν πιο ξεκάθαρες αποδόσεις.