Bloomberg: Η ΕΚΤ θα πατήσει «pause» σήμερα στα επιτόκια – Οι αγορές περιμένουν την Λαγκάρντ για τις επόμενες κινήσεις

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αναμένεται να διατηρήσει αμετάβλητα τα επιτόκια σήμερα, επιλέγοντας να κερδίσει χρόνο προκειμένου να αξιολογήσει τις επιπτώσεις από την αναζωπύρωση των συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή, σημειώνει το -.

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Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αναμένεται να διατηρήσει αμετάβλητα τα επιτόκια σήμερα, επιλέγοντας να κερδίσει χρόνο προκειμένου να αξιολογήσει τις επιπτώσεις από την αναζωπύρωση των συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή, σημειώνει το -.

Ούτε οι αγορές ούτε οι αναλυτές περιμένουν ότι η ΕΚΤ θα προχωρήσει σε δεύτερη διαδοχική αύξηση των επιτοκίων, μόλις έναν μήνα μετά την προηγούμενη. Ως εκ τούτου, το επιτόκιο αποδοχής καταθέσεων εκτιμάται ότι θα παραμείνει στο 2,25%, επίπεδο που αξιωματούχοι της Τράπεζας έχουν χαρακτηρίσει ως «κατάλληλο», καθώς σταθμίζουν τις συνέπειες της νέας κλιμάκωσης στην αντιπαράθεση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.

Η εκεχειρία που ακολούθησε τη συνεδρίαση της ΕΚΤ τον Ιούνιο, σε συνδυασμό με τον χαμηλότερο του αναμενομένου πληθωρισμό τον ίδιο μήνα, είχε ενισχύσει τις ελπίδες ότι τα χειρότερα της κρίσης είχαν παρέλθει. Ωστόσο, η νέα έξαρση των εχθροπραξιών, η οποία επανέφερε την τιμή του πετρελαίου πάνω από τα 90 δολάρια το βαρέλι, αναζωπύρωσε τις προσδοκίες για περαιτέρω αυστηροποίηση της νομισματικής πολιτικής το επόμενο διάστημα.

Οι υπεύθυνοι χάραξης νομισματικής πολιτικής δεν έχουν ακόμη αποκαλύψει τις προθέσεις τους για τη συνεδρίαση του Σεπτεμβρίου και πιο μετά, στρέφοντας έτσι το ενδιαφέρον στις δηλώσεις της προέδρου της ΕΚΤ, Κριστίν Λαγκάρντ. Η συνέντευξη Τύπου της είναι προγραμματισμένη για τις 15:45, δηλαδή 30 λεπτά μετά την ανακοίνωση της απόφασης για τα επιτόκια. Αν και η Λαγκάρντ αναμένεται να επαναλάβει ότι η ΕΚΤ θα συνεχίσει να λαμβάνει αποφάσεις «συνεδρίαση με συνεδρίαση» και με βάση τα εκάστοτε οικονομικά δεδομένα, οι αγορές θα αναζητήσουν ενδείξεις για το κατά πόσο, υπό τις σημερινές συνθήκες, παραμένει ρεαλιστικό το ενδεχόμενο νέας αύξησης των επιτοκίων τον Σεπτέμβριο, σημειώνεται στο δημοσίευμα.

Εάν η Λαγκάρντ επαναλάβει την προηγούμενη αναφορά της περί μιας «γενικής κατεύθυνσης» της νομισματικής πολιτικής, αυτό ενδέχεται να ενισχύσει τις προσδοκίες στην αγορά για νέα αύξηση των επιτοκίων στην επόμενη συνεδρίαση. Το ίδιο αποτέλεσμα θα είχε και μια υπενθύμιση ότι οι μακροοικονομικές προβλέψεις της ΕΚΤ τον Ιούνιο βασίζονταν στην παραδοχή πως θα πραγματοποιηθούν συνολικά τρεις αυξήσεις επιτοκίων.

Οι αγορές προεξοφλούν ότι οι αυξήσεις αυτές θα έχουν ολοκληρωθεί το αργότερο έως τον Φεβρουάριο, ενώ αποδίδουν περίπου 60% πιθανότητα να ακολουθήσει ακόμη μία αύξηση έως τα μέσα του επόμενου έτους.

Από την πλευρά τους, οι οικονομολόγοι που συμμετείχαν σε έρευνα του - εκτιμούν ότι η ΕΚΤ θα ολοκληρώσει τον κύκλο σύσφιξης της νομισματικής πολιτικής με μία ακόμη αύξηση τον Σεπτέμβριο. Η απόφαση αυτή αναμένεται να βασιστεί στις επικαιροποιημένες μακροοικονομικές προβλέψεις, καθώς και σε νέα στοιχεία για τον πληθωρισμό και την πορεία της οικονομικής ανάπτυξης.