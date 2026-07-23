INTERWOOD: Νέα επένδυση €900 χιλ. στο Δικαστικό Μέγαρο Πειραιά

Ο Όμιλος INTERWOOD – ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ, μέσω της θυγατρικής του ELTOP, συμμετέχει στην κατασκευή του νέου Δικαστικού Μεγάρου Πειραιά, το οποίο θεωρείται ένα από τα πιο σημαντικά σύγχρονα δημόσια κτίρια της χώρας.

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Η ELTOP έχει αναλάβει, στο πλαίσιο του έργου που αναπτύσσει η DIMAND και εκτελεί η ΜΠΑΛΙΑΝ ΤΕΧΝΙΚΗ, την προμήθεια και εγκατάσταση εξειδικευμένων αρχιτεκτονικών επενδύσεων με συνολικό προϋπολογισμό περίπου €900.000.

Οι εργασίες περιλαμβάνουν:

-ακουστικές επενδύσεις τοίχων,

-διακοσμητικές επενδύσεις εσωτερικών χώρων,

-διαχωριστικά χώρων υγιεινής από Compact HPL,

-και άλλες ειδικές αρχιτεκτονικές εφαρμογές.

Για την υλοποίηση του έργου χρησιμοποιούνται προϊόντα κορυφαίων διεθνών εταιρειών, όπως η Fantoni για τα ακουστικά πάνελ, η EGGER για τις διακοσμητικές επενδύσεις και η FORMICA για τα συστήματα Compact HPL, πληρώντας τις αυστηρές προδιαγραφές ενός έργου που ακολουθεί τις απαιτήσεις πιστοποίησης LEED.

Οι εργασίες προχωρούν με ιδιαίτερα γρήγορους ρυθμούς και αναμένεται να ολοκληρωθούν νωρίτερα από το προγραμματισμένο χρονοδιάγραμμα, με την παράδοση των πρώτων κτιρίων εντός του τρέχοντος μήνα, επιβεβαιώνοντας την τεχνική ικανότητα και την αποτελεσματικότητα όλων των εμπλεκομένων.

Η συμμετοχή της ELTOP σε ένα ακόμη έργο υψηλών απαιτήσεων ενισχύει τη θέση της ως εξειδικευμένου παρόχου ολοκληρωμένων λύσεων για δημόσια και ιδιωτικά έργα μεγάλης κλίμακας, ενώ παράλληλα αναδεικνύει τη δυναμική του Ομίλου INTERWOOD – ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ στην υλοποίηση σύνθετων έργων με υψηλή προστιθέμενη αξία.