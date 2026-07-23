interwood:-Νέο-έργο-900.000-ευρώ-στο-Δικαστικό-Μέγαρο-Πειραιά

Οι εργασίες εξελίσσονται με εξαιρετικά γρήγορους ρυθμούς και αναμένεται να ολοκληρωθούν νωρίτερα από το προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα.

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Στην υλοποίηση του νέου Δικαστικού Μεγάρου Πειραιά, ενός από τα σημαντικότερα σύγχρονα δημόσια κτιριακά έργα της χώρας, συμμετέχει ο όμιλος Interwood – Ξυλεμπορία μέσω της θυγατρικής του ELTOP.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η ELTOP έχει αναλάβει, στο πλαίσιο του έργου που αναπτύσσει η DIMAND και κατασκευάζει η ΜΠΑΛΙΑΝ ΤΕΧΝΙΚΗ, την προμήθεια και τοποθέτηση εξειδικευμένων αρχιτεκτονικών επενδύσεων συνολικού προϋπολογισμού περίπου 900.000 ευρώ.

Στο αντικείμενο του έργου περιλαμβάνονται:

-ακουστικές επενδύσεις τοίχων,

-διακοσμητικές επενδύσεις εσωτερικών χώρων,

-διαχωριστικά χώρων υγιεινής από Compact HPL,

-καθώς και λοιπές ειδικές αρχιτεκτονικές εφαρμογές.

Η εταιρεία επισημαίνει, πως για την υλοποίηση του έργου χρησιμοποιούνται προϊόντα κορυφαίων διεθνών οίκων, όπως η Fantoni για τα ακουστικά πάνελ, η EGGER για τις διακοσμητικές επενδύσεις και η FORMICA για τα συστήματα Compact HPL, καλύπτοντας τις ιδιαίτερα αυστηρές απαιτήσεις ενός έργου που υλοποιείται σύμφωνα με τις προδιαγραφές πιστοποίησης LEED.

Οι εργασίες εξελίσσονται με εξαιρετικά γρήγορους ρυθμούς και αναμένεται να ολοκληρωθούν νωρίτερα από το προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα, με παράδοση των πρώτων κτιρίων εντός του τρέχοντος μήνα, επιβεβαιώνοντας την τεχνική επάρκεια και την αποτελεσματικότητα όλων των εμπλεκόμενων.

«Η συμμετοχή της ELTOP σε ένα ακόμη έργο υψηλών απαιτήσεων ενισχύει τη θέση της ως εξειδικευμένου παρόχου ολοκληρωμένων λύσεων για δημόσια και ιδιωτικά έργα μεγάλης κλίμακας, ενώ παράλληλα αναδεικνύει τη δυναμική του Ομίλου INTERWOOD – ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ στην υλοποίηση σύνθετων έργων με υψηλή προστιθέμενη αξία», καταλήγει η ανακοίνωση.