jp-morgan:-«Πρωταθλήτρια»-στo-comeback-των-εταιρικών-κερδών-η-Ευρώπη

Οι ευρωπαϊκές εταιρείες βρίσκονται σε καλό δρόμο για να αναφέρουν την ισχυρότερη αύξηση των κερδών τους σε περισσότερα από τρία χρόνια.

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Το «χρυσό» στις αναβαθμίσεις στις εκτιμήσεις των εταιρικών κερδών από τους αναλυτές, παγκοσμίως καταλαμβάνει η Ευρώπη σύμφωνα με την JP Morgan. Με τα επιχειρηματικά μεγέθη να ξεκινούν δυναμικά, οι αναλυτές αναβαθμίζουν τις προσδοκίες τους για αύξηση των κερδών ανά μετοχή, με, τα στοιχεία να δείχνουν «μια Ευρώπη που βελτιώνεται ταχέως».

«Μια βαθύτερη ματιά στις αλλαγές στις αναθεωρήσεις των κερδών ανά μετοχή υποδηλώνει ότι η Ευρώπη έχει δει την πιο ουσιαστική βελτίωση κατά το τελευταίο τρίμηνο, με όλες τις περιοχές εκτός από την Ασία-Ειρηνικό να καταγράφουν θετική αλλαγή τις τελευταίες εβδομάδες», ανέφεραν οι στρατηγικοί αναλυτές σύμφωνα με το -. Οι ευρωπαϊκές εταιρείες βρίσκονται σε καλό δρόμο για να αναφέρουν την ισχυρότερη αύξηση των κερδών τους σε περισσότερα από τρία χρόνια.

Οι εισηγμένες στον δείκτη MSCI Europe καταγράφουν αύξηση 12% στα κέρδη ανά μετοχή σε σύγκριση με ένα χρόνο νωρίτερα, με τα κέρδη της Γηραιάς Ηπείρου να αναμένεται να επιταχυνθούν τα επόμενα τρίμηνα. Είναι σχετικά ασυνήθιστο για την Ευρώπη να βρίσκεται στην πρώτη γραμμή των αναβαθμίσεων των κερδών, αλλά η τάση έχει αλλάξει από τον Μάιο, με την ΕΕ να καταγράφει το μεγαλύτερο ποσοστό των τελευταίων 17 μηνών.

Σύμφωνα με την Bank of America οι αναβαθμίσεις κερδών παραμένουν ο βασικός καταλύτης για περαιτέρω άνοδο στις ευρωπαϊκές μετοχές κατά τη γνώμη του 63% των επενδυτών. Εν τω μεταξύ, η UBS αναθεώρησε ανοδικά τις ευρωπαϊκές μετοχές σε attractive, εν μέρει επειδή βλέπει κέρδη που υπερβαίνουν τις προσδοκίες της αγοράς κατά 25% για το 2026 και το 2027.

Εξετάζοντας πιο προσεκτικά την Ευρώπη, η ομάδα της JP Morgan ανέφερε ότι η Ελβετία, η Ιταλία, η Ολλανδία, η Ισπανία και η Σουηδία έχουν δει τις μεγαλύτερες αναβαθμίσεις EPS σε σύγκριση με τον περιφερειακό μέσο όρο. Ανά τομέα, οι μεγαλύτερες αναβαθμίσεις αφορούν την τεχνολογία, τις επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας, τα χρηματοοικονομικά και τη βιομηχανία.