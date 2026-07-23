METLEN: Συμφωνία συνεργασίας για αμυντική ανάπτυξη στην Κύπρο με την HOUTRIS

Η METLEN, μέσω της M Technologies, συνεργάζεται με την κυπριακή εταιρεία HOUTRIS για την υπογραφή Αποκλειστικής Συμφωνίας Συνεργασίας, στοχεύοντας στην ανάπτυξη νέων βιομηχανικών δυνατοτήτων στον τομέα των αμυντικών συστημάτων στην Κυπριακή Δημοκρατία.

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Η συμφωνία περιλαμβάνει τη δημιουργία κοινής επιχείρησης στην Κύπρο, επισημαίνοντας την ενίσχυση της στρατηγικής βιομηχανικής συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου στον τομέα της άμυνας, με σκοπό την ανάπτυξη επιπλέον παραγωγικών ικανοτήτων στην Κυπριακή Δημοκρατία και τη διεύρυνση των δυνατοτήτων παραγωγής, ολοκλήρωσης και υποστήριξης αμυντικού υλικού από την κυπριακή βιομηχανία.

Η συνεργασία θα συνδυάσει την διεθνή εμπειρία, την τεχνογνωσία και τις προηγμένες βιομηχανικές δυνατότητες της M Technologies με την εκτενή βιομηχανική εμπειρία, την εξειδίκευση και τις κατασκευαστικές δυνατότητες που προσφέρει η Houtris στην Κυπριακή αγορά. Επιπλέον, προβλέπεται η μεταφορά τεχνογνωσίας, η ανάπτυξη εξειδικευμένων δεξιοτήτων και η περαιτέρω ενίσχυση της κυπριακής αμυντικής βιομηχανικής βάσης, καθιστώντας δυνατή την ταχύτερη ανάπτυξη παραγωγικών ικανοτήτων μεγάλης κλίμακας στον τομέα των ολοκληρωμένων αμυντικών συστημάτων.

Στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος SAFE, η νέα συνεργασία θα προχωρήσει στην παραγωγή στρατιωτικών οχημάτων. Οι δύο εταιρείες θα εξετάσουν και θα αναπτύξουν από κοινού επιπλέον ευκαιρίες στους τομείς της παραγωγής, ολοκλήρωσης, υποστήριξης και συντήρησης αμυντικών συστημάτων στην Κύπρο και στη γύρω περιοχή, με στόχο τη δημιουργία μακροχρόνιας παρουσίας στη χώρα, με ουσιαστικό βιομηχανικό αποτύπωμα και σημαντική προστιθέμενη αξία για την Κυπριακή οικονομία.

Η M Technologies είναι ο αμυντικός τομέας της METLEN και διαθέτει εκτενή εμπειρία στην υλοποίηση σύνθετων αμυντικών βιομηχανικών προγραμμάτων. Συμμετέχει στην παραγωγή και υποστήριξη προηγμένων αμυντικών συστημάτων, περιλαμβάνοντας μεταξύ άλλων τα συστήματα Patriot, τα άρματα Leopard και τμήματα των φρεγατών FDI HN (Belharra), αναπτύσσοντας στρατηγικές συνεργασίες με κορυφαίες διεθνείς εταιρείες της αμυντικής βιομηχανίας.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της M Technologies, Βασίλης Τσιάμης, δήλωσε: «Η ανάπτυξη ισχυρών βιομηχανικών δυνατοτήτων στην Ευρώπη είναι απαραίτητη για την ασφάλεια, την ανταγωνιστικότητα και τη στρατηγική αυτονομία. Η σημερινή συμφωνία αποτελεί σημαντικό βήμα προς αυτή την κατεύθυνση, διαμορφώνοντας ένα νέο μοντέλο βιομηχανικής συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου. Σκοπός μας είναι να συμβάλλουμε στην ανάπτυξη και την ταχύτερη διεύρυνση των αμυντικών βιομηχανικών δυνατοτήτων της Κυπριακής Δημοκρατίας, μέσω της μεταφοράς τεχνογνωσίας, της ανάπτυξης τοπικών δεξιοτήτων και της αξιοποίησης των υφιστάμενων ικανοτήτων της κυπριακής βιομηχανίας».

Η HOUTRIS είναι μια εδραιωμένη βιομηχανική εταιρεία της Κυπριακής Δημοκρατίας, εξειδικευμένη στους τομείς της άμυνας, των ειδικών οχημάτων και των ολοκληρωμένων βιομηχανικών λύσεων. Διαθέτει σημαντική εμπειρία στην ανάπτυξη, κατασκευή, ολοκλήρωση και τεχνική υποστήριξη εξειδικευμένων οχημάτων και αμυντικών συστημάτων, έχοντας ολοκληρώσει σύνθετα έργα για το Υπουργείο Άμυνας, την Εθνική Φρουρά, την Πυροσβεστική Υπηρεσία και άλλους κρατικούς οργανισμούς τόσο στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό. Παράλληλα, αναπτύσσει στρατηγικές συνεργασίες με κορυφαίους διεθνείς κατασκευαστές και εταιρείες της αμυντικής βιομηχανίας, ενισχύοντας τη θέση της ως στρατηγικού βιομηχανικού εταίρου στον αμυντικό τομέα της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Ο CEO της S. Houtris & Sons Ltd, Γιάννης Χούτρης, δήλωσε: «Η Κύπρος έχει πλέον την τεχνογνωσία, την εμπειρία και τη βιομηχανική βάση για να διαδραματίσει ουσιαστικό ρόλο στην ευρωπαϊκή αμυντική βιομηχανία. Η HOUTRIS εργάζεται διαρκώς προς αυτή την κατεύθυνση, επενδύοντας στην ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, τεχνογνωσίας και βιομηχανικών δυνατοτήτων στην Κυπριακή Δημοκρατία. Αυτή η στρατηγική πρωτοβουλία είναι ένα σημαντικό βήμα για την ενίσχυση της κυπριακής αμυντικής βιομηχανικής βάσης, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για βιώσιμη ανάπτυξη, τεχνολογική εξέλιξη και τη θέση της Κύπρου ως αξιόπιστου βιομηχανικού εταίρου στην ευρωπαϊκή αμυντική βιομηχανία».

Η πρωτοβουλία είναι σύμφωνη με τις ευρωπαϊκές προτεραιότητες για την ενίσχυση της αμυντικής βιομηχανικής βάσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την αξιοποίηση νέων χρηματοδοτικών και βιομηχανικών εργαλείων που υποστηρίζουν την ευρωπαϊκή στρατηγική αυτονομία και ανθεκτικότητα.