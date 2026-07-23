safe:-Η-Ελλάδα-πήρε-την-πρώτη-δόση,-ύψους-118,2-εκατ.-ευρώ

Την πρώτη δόση ύψους 118,2 εκατομμυρίων ευρώ από το πρόγραμμα SAFE εκταμίευσε η Ελλάδα.

Το ποσό αντιστοιχεί στο 15% της συνολικής κατανομής των 787,7 εκατ. ευρώ που της αναλογούν και καταβάλλεται ως προχρηματοδότηση, μετά την ολοκλήρωση όλων των προβλεπόμενων διαδικαστικών βημάτων.

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Η προχρηματοδότηση επιτρέπει στην Αθήνα να επισπεύσει επενδύσεις προτεραιότητας και να προχωρήσει στον εκσυγχρονισμό των στρατιωτικών της δυνατοτήτων.

Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, το εργαλείο αποσκοπεί στην ενίσχυση της διαλειτουργικότητας των ευρωπαϊκών ενόπλων δυνάμεων και στη θωράκιση της αμυντικής βιομηχανικής βάσης μέσω κοινών προμηθειών και βαθύτερης διασυνοριακής συνεργασίας.

«Η σημερινή πρώτη πληρωμή προς την Ελλάδα στο πλαίσιο του SAFE αποτελεί σαφή ένδειξη ότι η Ευρώπη παραδίδει εκεί που έχει τη μεγαλύτερη σημασία», δήλωσε ο αρμόδιος Επίτροπος για την Άμυνα και το Διάστημα, Λιθουανός, Άντριους Κουμπίλιους, προσθέτοντας ότι «το εργαλείο ενισχύει τόσο την εθνική ετοιμότητα όσο και τη συλλογική ευρωπαϊκή ανθεκτικότητα»

Χρησιμοποιώντας το μέσο δράσης για την ασφάλεια στην Ευρώπη (SAFE), η ΕΕ παρέχει κονδύλια χρηματοδοτικής συνδρομής με τη μορφή δανείων ύψους έως και 150 δισ. ευρώ. Στόχος της συνδρομής είναι να δοθεί στα κράτη μέλη της ΕΕ η δυνατότητα γρήγορης και σημαντικής αύξησης των αμυντικών τους επενδύσεων μέσω κοινών προμηθειών.

Ο κανονισμός για τη δημιουργία του μέσου SAFE τέθηκε σε ισχύ στις 29 Μαΐου 2025.