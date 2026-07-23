Tesla: Έχασαν τις εκτιμήσεις τα κέρδη παρά την αύξηση των εσόδων – Υποχωρεί 2,5% η μετοχή

Χαμηλότερα από τις εκτιμήσεις των αναλυτών ήταν τα κέρδη που ανακοίνωσε η Tesla για το δεύτερο τρίμηνο, παρά το γεγονός πως τα έσοδα υπεραπέδωσαν, με την μετοχή της εταιρείας του Έλον Μασκ να υποχωρεί στις ηλεκτρονικές συναλλαγές πάνω από 2,5%

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Χαμηλότερα από τις εκτιμήσεις των αναλυτών ήταν τα κέρδη που ανακοίνωσε η Tesla για το δεύτερο τρίμηνο, παρά το γεγονός πως τα έσοδα υπεραπέδωσαν, με την μετοχή της εταιρείας του Έλον Μασκ να υποχωρεί στις ηλεκτρονικές συναλλαγές πάνω από 2,5%

Συγκεκριμένα, η εταιρεία ανακοίνωσε προσαρμοσμένα κέρδη ανά μετοχή 33 σεντς έναντι 51 σεντς της εκτίμησης αναλυτών που συμμετείχαν σε έρευνα της LSEG.

Τα έσοδα έφτασαν τα 28,24 δισ. δολ. έναντι 25,71 δισ. δολ. της εκτίμησης, αυξημένα κατά 26% από 22,5 δισεκατομμύρια δολάρια ένα χρόνο νωρίτερα.

Τα καθαρά κέρδη υποχώρησαν κατά 5% στα 1,11 δισ. δολάρια ή 32 σεντς ανά μετοχή, από 1,17 δισ. δολ. ή 33 σεντς ανά μετοχή, ένα χρόνο νωρίτερα.

Η πτώση της μετοχής διευρύνει τις απώλειες της τάξης του περίπου 11% που σημειώνει αυτό τον μήνα και του 17% για το έτος.

Ο βασικός αυτοκινητιστικός τομέας της Tesla δημιούργησε έσοδα 20,52 δισεκατομμυρίων δολαρίων, αυξημένα κατά 23% σε σχέση με ένα χρόνο πριν.

Τα έσοδα στον ενεργειακό τομέα, ο οποίος αποτελείται από ηλιακά συστήματα και συστήματα αποθήκευσης ενέργειας από μπαταρίες, αυξήθηκαν κατά 13% στα 3,14 δισ. δολ.

Στις υπηρεσίες και άλλες δραστηριότητές της, οι οποίες περιλαμβάνουν αμοιβές για την επισκευή οχημάτων εκτός εγγύησης, τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 50% στα 4,58 δισ. δολ..

Η ελεύθερη ταμειακή ροή ήταν αρνητική στο τρίμηνο. Το έλλειμμα των 1,1 δισεκατομμυρίων δολαρίων έρχεται μετά την παραγωγή 146 εκατομμυρίων δολαρίων σε ελεύθερη ταμειακή ροή πριν από ένα χρόνο και 1,44 δισεκατομμυρίων δολαρίων στο πρώτο τρίμηνο του 2026.