Tesla: Βουτιά 17% στα κέρδη παρά τις πωλήσεις – ρεκόρ

Η Tesla παρέδωσε περισσότερα αυτοκίνητα από ποτέ, όμως αυτό δεν στάθηκε αρκετό για να προστατεύσει την κερδοφορία της.

Η εταιρεία του Έλον Μασκ ανακοίνωσε απροσδόκητη πτώση των κερδών της στο δεύτερο τρίμηνο του 2026, καθώς αναγκάστηκε να προχωρήσει σε γενναίες εκπτώσεις προκειμένου να τονώσει τη ζήτηση για τα ηλεκτρικά της οχήματα, ενώ ταυτόχρονα μειώθηκαν σημαντικά τα έσοδα από την πώληση πιστώσεων εκπομπών ρύπων σε ανταγωνιστές.

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Τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη υποχώρησαν κατά 17%, στα 1,2 δισ. δολάρια, αρκετά χαμηλότερα από τις εκτιμήσεις της Wall Street που έκαναν λόγο για περίπου 1,9 δισ. δολάρια. Παράλληλα, η μετοχή της εταιρείας υποχώρησε έως και 4% στις μετασυνεδριακές συναλλαγές.

Ρεκόρ παραδόσεων, αλλά με μεγάλο κόστος

Το παράδοξο των αποτελεσμάτων είναι ότι η Tesla κατέγραψε ιστορικό υψηλό στις παραδόσεις, διαθέτοντας 480.126 οχήματα μέσα στο τρίμηνο. Αυτό οδήγησε τα έσοδα στα 28,2 δισ. δολάρια, πάνω από τις προβλέψεις των αναλυτών.

Ωστόσο, η αύξηση των πωλήσεων επιτεύχθηκε χάρη σε σημαντικές μειώσεις τιμών, που συμπίεσαν τα περιθώρια κέρδους. Οι αναλυτές εκτιμούν ότι οι εκπτώσεις ήταν ο βασικός λόγος της ισχυρής ανόδου στις παραδόσεις, αλλά και της υποχώρησης της κερδοφορίας.

Τα λειτουργικά περιθώρια της εταιρείας υποχώρησαν στο 1,4%, από 4,1% ένα χρόνο νωρίτερα, ενώ τα περιθώρια του βασικού τομέα αυτοκινήτων διαμορφώθηκαν αισθητά χαμηλότερα από τις προσδοκίες της αγοράς.

REUTERS/Elijah Nouvelage

Η πολιτική Τραμπ επιβάρυνε τη ζήτηση

Η Tesla συνεχίζει να αντιμετωπίζει δυσκολίες στην αμερικανική αγορά μετά την κατάργηση της ομοσπονδιακής φορολογικής έκπτωσης ύψους 7.500 δολαρίων για την αγορά ηλεκτρικών αυτοκινήτων από την κυβέρνηση Τραμπ.

Παράλληλα, περιορίστηκαν οι κανονισμοί που ενθάρρυναν την παραγωγή ηλεκτρικών οχημάτων, γεγονός που οδήγησε και σε σημαντική μείωση των εσόδων από τις πιστώσεις εκπομπών ρύπων, οι οποίες έπεσαν στα 146 εκατ. δολάρια, από 439 εκατ. ένα χρόνο πριν.

Ο Μασκ αλλάζει στρατηγική

Με τις πωλήσεις ηλεκτρικών αυτοκινήτων να δέχονται πιέσεις, ο Έλον Μασκ επιταχύνει τη στροφή της Tesla προς την τεχνητή νοημοσύνη, τα αυτόνομα οχήματα και τη ρομποτική.

Οι κεφαλαιουχικές δαπάνες υπερδιπλασιάστηκαν σε σχέση με πέρυσι, οδηγώντας την εταιρεία στην πρώτη αρνητική ελεύθερη ταμειακή ροή των τελευταίων δύο ετών, ύψους 1,1 δισ. δολαρίων.

Ο Μασκ δήλωσε ότι η Tesla σκοπεύει να επενδύσει περισσότερα από 25 δισ. δολάρια μέσα στο 2026 — σχεδόν τριπλάσια σε σχέση με τα 8,5 δισ. δολάρια που δαπάνησε το προηγούμενο έτος — χαρακτηρίζοντας την επέκταση της εταιρείας ως «ίσως τη γρηγορότερη βιομηχανική κλιμάκωση στην Αμερική μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο».

Το στοίχημα της AI και των ρομποταξί

Η Tesla επενδύει πλέον μαζικά σε νέα εργοστάσια ημιαγωγών, προηγμένα τσιπ και υποδομές για τον υπερυπολογιστή Cortex 2, ενώ προχωρά και η ανάπτυξη του πλήρως αυτόνομου Cybercab.

Η παραγωγή του Cybercab ξεκίνησε τον Φεβρουάριο, ενώ η υπηρεσία ρομποταξί επεκτείνεται σταδιακά στο Τέξας και τη Φλόριντα. Παρ’ όλα αυτά, ο ίδιος ο Μασκ παραδέχεται ότι η συγκεκριμένη δραστηριότητα δεν αναμένεται να αποφέρει ουσιαστικά έσοδα πριν από το 2027.

Tesla/Handout via REUTERS

Το μήνυμα των αποτελεσμάτων είναι σαφές: η Tesla εξακολουθεί να μπορεί να αυξάνει τις πωλήσεις της, αλλά το τίμημα είναι η υποχώρηση της κερδοφορίας. Και όσο η εταιρεία επενδύει ολοένα περισσότερα κεφάλαια στην τεχνητή νοημοσύνη και την αυτόνομη οδήγηση, οι επενδυτές καλούνται να αποφασίσουν αν το σημερινό κόστος δικαιολογείται από τις υποσχέσεις για το αύριο.