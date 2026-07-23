Unicredit: Πάνω από τις προβλέψεις τα κέρδη στο β’ τρίμηνο – Αναμένει απόδοση 15% από την επένδυση στην Commerzbank

Τα καθαρά κέρδη της δεύτερης μεγαλύτερης τράπεζας της Ιταλίας ανήλθνα στα 2,9 δισ. ευρώ για το τρίμηνο Απριλίου – Ιουνίου, τη στιγμή που αναλυτές ανέμεναν καθαρά κέρδη ύψους 2,8 δισ. δολαρίων.

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Υψηλότερα των εκτιμήσεων των αναλυτών διαμορφώθηκαν τα κέρδη β’ τριμήνου της UniCredit, ενώ η ιταλική τράπεζα αναβάθμισε τις προβλέψεις της για το σύνολο του 2026, με μοχλό την ισχυροποίηση της επένδυσής της στην γερμανική Commerzbank.

Πιο αναλυτικά, τα καθαρά κέρδη της δεύτερης μεγαλύτερης τράπεζας της Ιταλίας ανήλθαν στα 2,9 δισ. ευρώ για το τρίμηνο Απριλίου – Ιουνίου, τη στιγμή που αναλυτές ανέμεναν καθαρά κέρδη ύψους 2,8 δισ. δολαρίων

Ακόμα, η τράπεζα αναθεώρησε ελαφρώς ανοδικά τις εκτιμήσεις της για το σύνολο του έτους, αναμένοντας πως τα συνολικά έσοδα θα διαμορφωθούν πάνω από τα 11 δισ. ευρώ, ενώ εκτιμά πως η επένδυση στην Commerzbank θα αποφέρει απόδοση της τάξης του 15% στο ιταλικό χρηματοπιστωτικό ίδρυμα.

Όπως σημειώνει το Reuters, η UniCredit εισήλθε στο μετοχικό κεφάλαιο της Commerzbank το 2024, κίνηση που προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στη Γερμανία. Τον Μάιο του 2026 υπέβαλε πρόταση εξαγοράς, η οποία θεωρήθηκε χαμηλή από την αγορά, ενώ νωρίτερα μέσα στον Ιούλιο η συμμετοχή της ανήλθε στο 48% του μετοχικού κεφαλαίου της γερμανικής τράπεζας, ενισχύοντας τη θέση της στη μεγαλύτερη διασυνοριακή τραπεζική συμφωνία που βρίσκεται σήμερα σε εξέλιξη στην Ευρώπη.