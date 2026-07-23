wall-street:-«Βουτιά»-για-tesla,-alphabet-μετά-τα-σχέδια-αύξησης-των-δαπανών-για-ai

Η Alphabet υποχωρεί 4,54% ενώ η Tesla, διολισθαίνει 6,5%.

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Απώλειες σημειώνουν οι μετοχές των Tesla και Alphabet μετά τις ανακοινώσεις των δύο εταιρειών ότι θα αυξήσουν τις δαπάνες τους για την τεχνητή νοημοσύνη, εντείνοντας τις ανησυχίες των επενδυτών για το αυξανόμενο κόστος του AI boom.

Ειδικότερα, η Alphabet υποχωρεί 4,54% στις προσυνεδριακές συναλλαγές της Wall Street, έχοντας καταγράψει πτώση 1,46% την Τετάρτη. Αντίστοιχα η Tesla, διολισθαίνει 6,5% έπειτα από πτώση 1,3% την Τετάρτη.

Παράλληλα, τα futures του Dow Jones υποχωρούν 0,62% στις 52.123 μονάδες, ενώ του S&P 500 χάνουν 0,61% στις 7.493 μονάδες. Τα futures του Nasdaq καταγράφουν πτώση 0,87% στις 28.917 μονάδες.

Υπενθυμίζεται πως και οι δύο εταιρείες κατέγραψαν αρνητικές ελεύθερες ταμειακές ροές στο β΄ τρίμηνο, σύμφωνα με τα αποτελέσματα που παρουσίασαν μετά το κλείσιμο της αμερικανικής αγοράς την Τετάρτη.

Πιο συγκεκριμένα, η Alphabet γνωστοποίησε πως οι κεφαλαιουχικές δαπάνες ανήλθαν σε 44,92 δισ. δολ. το δεύτερο τρίμηνο, ξεπερνώντας τις προσδοκίες της Wall Street για 44,15 δισ. δολ. Παράλληλα, αναθεώρησε ανοδικά τις προβλέψεις της για τις κεφαλαιουχικές δαπάνες του τρέχοντος έτους, στο εύρος 195 δισ. έως 205 δισ. δολάρια, και προειδοποίησε για υψηλότερα ποσά το 2027.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Alphabet, Sundar Pichai, εξήγησε ότι η αύξηση των δαπανών οφείλεται κυρίως στην επιτάχυνση της επέκτασης των υποδομών, ώστε να καλυφθεί η συνεχώς αυξανόμενη ζήτηση. Ο τεχνολογικός κολοσσός υποστηρίζει εδώ και καιρό ότι η διαθέσιμη υπολογιστική ισχύς δεν επαρκεί για να καλύψει τη ζήτηση για εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης.

«Οι επενδυτές φαίνεται να εστιάζουν στην απότομη αύξηση των κεφαλαιουχικών δαπανών, αλλά και στις πιο αδύναμες προοπτικές για τα περιθώρια κέρδους. Παράλληλα, οι συνεχιζόμενες καθυστερήσεις στο Gemini 3.5 Pro και η έλλειψη σημαντικών νέων προϊόντων δημιουργούν ερωτήματα για το κατά πόσο οι επενδύσεις της Alphabet στην τεχνητή νοημοσύνη έχουν μεταφραστεί σε ουσιαστικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα», δήλωσε στο CNBC ο Ben Barringer, επικεφαλής τεχνολογικής έρευνας της Quilter Cheviot.

Στην περίπτωση της Google, υπήρξαν ενδείξεις ότι οι επενδύσεις αρχίζουν να αποδίδουν, καθώς έσοδα από τις υπηρεσίες Cloud αυξήθηκαν κατά 82% και διαμορφώθηκαν στα 24,8 δισ. δολάρια, ξεπερνώντας τις εκτιμήσεις των αναλυτών.

«Πρόκειται για ένα από τα ισχυρότερα τρίμηνα αύξησης εσόδων της Alphabet τα τελευταία πέντε χρόνια και η εταιρεία αποτελεί έναν εξαιρετικό δείκτη για τη συνολική πορεία της αγοράς της τεχνητής νοημοσύνης», δήλωσε στο CNBC η Alison Porter, διαχειρίστρια χαρτοφυλακίου της Janus Henderson.

Στο μεταξύ επιπλέον πιέσεις στη μετοχή ασκεί η απόφαση της ΕΕ να επιβάλει πρόστιμο ύψους 1 δισ. ευρώ στην μητρική της Google επειδή παρέχει προνομιακή μεταχείριση στις δικές της υπηρεσίες. Η Google εμφανίζει τις δικές της υπηρεσίες «με πιο εμφανή τρόπο στα αποτελέσματα αναζήτησης», ενώ παρόμοια τρίτα μέρη «δεν έχουν την ίδια προβολή», ανέφερε η Κομισιόν.

Από την άλλη, η Tesla ανακοίνωσε ότι οι κεφαλαιουχικές της δαπάνες αυξήθηκαν κατά 142% στα 5,79 δισ. δολάρια από 2,39 δισ. δολάρια το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους. Η εταιρεία εκτιμά ότι οι συνολικές κεφαλαιουχικές δαπάνες για το 2025 θα ξεπεράσουν τα 25 δισ. δολάρια.

«Πρόκειται για μια χρονιά με ιδιαίτερα υψηλές κεφαλαιουχικές επενδύσεις. Είμαι βέβαιος ότι όλα όσα χρηματοδοτούμε θα αποφέρουν εξαιρετικές αποδόσεις – ίσως τις καλύτερες που έχουμε δει ποτέ από τέτοιου είδους επενδύσεις», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της Tesla, Έλον Μασκ, στην τηλεδιάσκεψη μετά τα οικονομικά αποτελέσματα της Τετάρτης.