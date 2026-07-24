Ήλιος,-Μουντιάλ-και-Μπέρναμ-άλλαξαν-την-καταναλωτική-διάθεση-των-Άγγλων

Ότι η οικονομία είναι (και) ψυχολογία είναι γνωστό. Και ο φετινός Ιούνιος στο Ηνωμένο Βασίλειο συνιστά μία μικρή επιβεβαίωση.

Πράγματι, οι λιανικές πωλήσεις στο Ηνωμένο Βασίλειο ενισχύθηκαν τον πρώτο μήνα του φετινού καλοκαιριού, ενώ η καταναλωτική εμπιστοσύνη βελτιώθηκε σημαντικά τον ίδιο μήνα, καθώς η ηλιοφάνεια, το Μουντιάλ και η προσδοκία πολιτικής αλλαγής αποτέλεσαν ενέσεις αισιοδοξίας για τις προσδοκίες των πολιτών έναντι της οικονομίας.

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Η Στατιστική Υπηρεσία του Ηνωμένου Βασιλείου ανακοίνωσε ότι ο όγκος των αγαθών που αγοράστηκαν από τα καταστήματα λιανικής αυξήθηκε κατά 1% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, επίδοση πολύ καλύτερη από τη μείωση (κατά 0,3%) που ανέμεναν οι αναλυτές.

Ο δείκτης καταναλωτικής εμπιστοσύνης που δημοσιεύει μηνιαίως η εταιρεία ερευνών GfK και αποτυπώνει τον τρόπο με τον οποίο οι πολίτες αντιλαμβάνονται την προσωπική τους οικονομική κατάσταση αλλά και το γενικότερο οικονομικό κλίμα, αυξήθηκε επίσης κατά έξι μονάδες τον Ιούνιο.

Η μηνιαία αυτή αύξηση ήταν η μεγαλύτερη από τον Νοέμβριο του 2023, αν και η GfK επισημαίνει ότι το επίπεδο εμπιστοσύνης παραμένει σε έντονα αρνητικό έδαφος, εδώ και περισσότερο από μία δεκαετία.

«Η αίσθηση μιας νέας αρχής μετά τον διορισμό ενός νέου πρωθυπουργού εξηγεί σίγουρα ένα μέρος αυτής της ανάκαμψης», δήλωσε ο Νίλ Μπέλαμι (Neil Bellamy), διευθυντής καταναλωτικών ερευνών της GfK, επισημαίνοντας παράλληλα και το θετικό κλίμα που δημιούργησε η πρόκριση της Αγγλίας στα ημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Ωστόσο, πρόσθεσε ότι για να αποδειχθεί η βελτίωση διατηρήσιμη, θα απαιτηθεί «σταθερή εφαρμογή πολιτικών που θα αντιμετωπίζουν τις σοβαρές προκλήσεις του κόστους ζωής και της επίμονα χαμηλής οικονομικής ανάπτυξης».

Ανθεκτικοί

Οι ασυνήθιστα υψηλές θερμοκρασίες και οι εκπτώσεις των καταστημάτων ενίσχυσαν τις πωλήσεις τον Ιούνιο, με ιδιαίτερα αυξημένη ζήτηση για είδη ένδυσης και προϊόντα που σχετίζονται με τον ζεστό καιρό, όπως ανεμιστήρες, κλιματιστικά και αθλητικό εξοπλισμό.

Ο Άντριου Χάντερ της Moody’s Analytics, δηλώνει ότι οι καταναλωτές αποδείχθηκαν «αξιοσημείωτα ανθεκτικοί» απέναντι στην αύξηση των τιμών της ενέργειας που επέφερε η Μέση Ανατολή. Ωστόσο, προειδοποίησε ότι η νέα άνοδος των παγκόσμιων τιμών της ενέργειας «θα μπορούσε να ασκήσει εκ νέου πιέσεις στα πραγματικά εισοδήματα».

Η προθυμία των καταναλωτών να πραγματοποιήσουν μεγάλες αγορές αυξήθηκε επίσης κατά 8 μονάδες, ενώ οι προσδοκίες τους για την προσωπική τους οικονομική κατάσταση κατά τους επόμενους δώδεκα μήνες βελτιώθηκαν κατά 3 μονάδες.

Η έρευνα, στην οποία συμμετείχαν λίγο περισσότεροι από 2.000 πολίτες, πραγματοποιήθηκε κατά το πρώτο δεκαπενθήμερο του Ιουλίου, πριν από τον διορισμό του Αντι Μπέρναμ ως πρωθυπουργού, αλλά πριν από τη νέα κλιμάκωση της σύγκρουσης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, η οποία οδήγησε την τιμή του πετρελαίου στα 100 δολάρια το βαρέλι.

Η αυξημένη αισιοδοξία των καταναλωτών δεν συνοδεύεται πάντως από σαφείς ενδείξεις ότι η οικονομία αποκτά ισχυρότερη δυναμική. Η αύξηση του ΑΕΠ έχει επιβραδυνθεί από την έναρξη του πολέμου με το Ιράν, καθώς η οικονομική παραγωγή αυξήθηκε μόλις κατά 0,1% τον Μάιο, μετά από μείωση 0,1% τον Απρίλιο. Επίσης, τα στοιχεία για την αγορά εργασίας που δημοσιεύθηκαν αυτή την εβδομάδα έδειξαν μηδενική αύξηση της απασχόλησης και επιβράδυνση της αύξησης των μισθών.