ΑΑΔΕ:-Πώς-ένα-φλιτζάνι-καφέ-«πρόδωσε»-κρυφό-τζίρο-203.000-ευρώ

Η προμήθεια πρώτων υλών, η δοσολογία για την παρασκευή καφέ και η τιμή πώλησης του προϊόντος (του καφέ στην προκειμένη περίπτωση) είναι αρκετά για να αποκαλύψουν αν μία επιχείρηση έχει αποκρύψει τζίρο.

Απόφαση της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών (ΔΕΔ) έκρινε ότι είναι νόμιμος ο έμμεσος προσδιορισμός των εσόδων εταιρίας εστίασης. Αφορμή για την εν λόγω απόφαση στάθηκε η προσφυγή επιχείρησης στη ΔΕΔ και η απόρριψη της προσφυγής με καταλογισμό φόρου εισοδήματος και ΦΠΑ.

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Για να ληφθεί η παραπάνω απόφαση οι ελεγκτές της ΑΑΔΕ αξιοποίησαν : τις αγορές καφέ, σοκολάτας και τσαγιού, τις δοσολογίες παρασκευής και τα ποσοστά απώλειας βάρους που υφίσταται ο κόκκος του καφέ κατά τη διάρκεια συγκεκριμένων σταδίων επεξεργασίας, προκειμένου να επαναπροσδιορίσουν τον τζίρο της επιχείρησης. Με βάση τα παραπάνω δεδομένα προσδιορίστηκε ο πραγματικό τζίρος της καφετέριας με τη ΔΕΔ να επικυρώνει και να καταλογίζει το ύψος του φόρου εισοδήματος και του ΦΠΑ που είχε επιβάλει η Δ.Ο.Υ. Τρικάλων.

Επανειλημμένες παραβάσεις

Κατά τον έλεγχο, για το φορολογικό έτος 2019, διαπιστώθηκε ότι η επιχείρηση είχε υποπέσει κατ’ επανάληψη σε παραβάσεις μη έκδοσης φορολογικών στοιχείων στις: 5 Μαρτίου, 14 Σεπτεμβρίου, 18 Σεπτεμβρίου, 14 Νοεμβρίου και 24 Νοεμβρίου 2019.

Με βάση τα παραπάνω ευρήματα κρίθηκε ότι συνέτρεχαν οι νόμιμες προϋποθέσεις ώστε να εφαρμοστεί η έμμεση τεχνική ελέγχου της σχέσης της τιμής πώλησης προς τον συνολικό όγκο κύκλου εργασιών, η οποία εγκρίθηκε από τον προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. Τρικάλων.

Πώς καθόρισαν τα πραγματικά έσοδα οι ελεγκτές

Για να καθορίσουν τα πραγματικά έσοδα, οι ελεγκτές αξιοποίησαν τα λογιστικά στοιχεία της επιχείρησης, τις αγορές έτοιμων προϊόντων και πρώτων υλών από τον βασικό προμηθευτή, καθώς και τις πληροφορίες που παρείχε ο ίδιος ο επιχειρηματίας για τη λειτουργία της καφετέριας.

Για τις δοσολογίες παρασκευής και τα ποσοστά απώλειας βάρους ελήφθησαν υπόψη και τα στοιχεία από προηγούμενο έλεγχο στην ίδια επιχείρηση τα φορολογικά έτη 2017 και 2018 για το οποίο δεν είχε ασκηθεί ενδικοφανής προσφυγή.

Λαμβάνοντας υπόψη τα εν λόγω στοιχεία προσδιορίστηκαν η θεωρητική παραγωγική δυνατότητα της επιχείρησης χρησιμοποιώντας συγκεκριμένες αναλογίες: 20 γραμμάρια καφέ για κάθε διπλό espresso, 33 γραμμάρια σοκολάτας ανά ρόφημα, 25 γραμμάρια Nescafé και ένα φακελάκι για κάθε τσάι. Επιπλέον υπολόγισε ποσοστά απώλειας βάρους από 4% έως 7% ανά προϊόν και μετέτρεψε τις ποσότητες των πρώτων υλών σε εκτιμώμενο αριθμό πωλήσεων και ακαθάριστα έσοδα.

Το αποτέλεσμα

Αποτέλεσμα; Ο τζίρος της επιχείρησης ανέρχονταν σε 748.073,27 ευρώ, από 544.658,55 ευρώ που είχαν δηλωθεί. Η διαφορά των 203.414,72 ευρώ είχε ως αποτέλεσμα τον επαναπροσδιορισμό των φορολογητέων εκροών και στον καταλογισμό μη αποδοθέντος ΦΠΑ ύψους 48.819,53 ευρώ. Επειδή μάλιστα η επιχείρηση είχε δηλώσει ζημιές, μειώθηκε το ύψος τους καθώς διαπιστώθηκε αποκρυβείσα ύλη ύψους 32.920,06 ευρώ.

Από την πλευρά του ο επιχειρηματίας υποστήριξε ότι για κάθε διπλό espresso χρησιμοποιούνταν από 17 έως 25 γραμμάρια καφέ και όχι 20 γραμμάρια που έκρινε ο έλεγχος. Υποστήριξε επίσης ότι σημαντικές ποσότητες καφέ είτε καταναλώνονταν από το προσωπικό είτε αναλώνονταν κατά τον καθαρισμό των μηχανών παρασκευής, ενώ η πραγματική απώλεια βάρους ήταν μεγαλύτερη από αυτήν που είχε υπολογιστεί.

Η απόφαση της ΔΕΔ

Η ΔΕΔ έκρινε ότι η ελεγκτική μεθοδολογία ήταν επαρκώς αιτιολογημένη και βασίστηκε σε συγκεκριμένα στοιχεία της επιχείρησης. Η δοσολογία των 20 γραμμαρίων αποτελούσε εύλογη παραδοχή, ενώ επισήμανε ότι για τη δωρεάν διάθεση αγαθών προβλέπεται η έκδοση στοιχείου αυτοπαράδοσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα ΦΠΑ.

Με την απόφασή της, η Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών επικύρωσε τις πράξεις διορθωτικού προσδιορισμού φόρου εισοδήματος και ΦΠΑ που είχε εκδώσει η Δ.Ο.Υ. Τρικάλων, καθώς έκρινε ότι στη συγκεκριμένη υπόθεση συνέτρεχαν οι νόμιμες προϋποθέσεις για την εφαρμογή της έμμεσης τεχνικής ελέγχου και ότι η ελεγκτική μεθοδολογία ήταν επαρκώς αιτιολογημένη.