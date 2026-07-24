Ανάρτηση-Μητσοτάκη-για-τον-Ε65:-«Το-είπαμε,-το-κάναμε»

Το σχόλιό του για την ολοκλήρωση και παράδοση του αυτοκινητόδρομου Ε65 στο κοινό έκανε, μέσω ανάρτησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησηςΠροσθέστε το sofokleous10.gr στο Google
«Το είπαμε, το κάναμε. Ο Αυτοκινητόδρομος Κεντρικής Ελλάδας Ε65 παραδίδεται στους συμπολίτες μας! Ένας εντυπωσιακός, σύγχρονος και ασφαλής αυτοκινητόδρομος που αποδεικνύει ότι η Ελλάδα αλλάζει καθημερινά» ανέφερε ο πρωθυπουργός.
Δείτε την ανάρτηση στο Instagram:
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το sofokleous10.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.