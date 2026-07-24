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    Ανάρτηση-Μητσοτάκη-για-τον-Ε65:-«Το-είπαμε,-το-κάναμε»
    Ανάρτηση Μητσοτάκη για τον Ε65: «Το είπαμε, το κάναμε»

    Ανάρτηση Μητσοτάκη για τον Ε65: «Το είπαμε, το κάναμε»

    By Πολιτική No Comments1 Min Read

    Το σχόλιό του για την ολοκλήρωση και παράδοση του αυτοκινητόδρομου Ε65 στο κοινό έκανε, μέσω ανάρτησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

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    «Το είπαμε, το κάναμε. Ο Αυτοκινητόδρομος Κεντρικής Ελλάδας Ε65 παραδίδεται στους συμπολίτες μας! Ένας εντυπωσιακός, σύγχρονος και ασφαλής αυτοκινητόδρομος που αποδεικνύει ότι η Ελλάδα αλλάζει καθημερινά» ανέφερε ο πρωθυπουργός.

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