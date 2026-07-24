Αναβάθμιση-της-ΔΕΗ-σε-«ΒΒ»-από-fitch

Η στρατηγική ανάπτυξης αναμένεται να περιορίσει ελαφρώς τη συμβολή των ρυθμιζόμενων δραστηριοτήτων στα λειτουργικά κέρδη, ωστόσο η Fitch εκτιμά ότι η συνολική επίδραση στην πιστοληπτική ικανότητα της εταιρείας θα είναι θετική».

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Σε αναβάθμιση της πιστοληπτικής αξιολόγησης της ΔΕΗ από «ΒΒ-» σε «ΒΒ» με σταθερές προοπτικές, προχώρησε η Fitch.

Όπως επισημαίνει ο οίκος αξιολόγησης, «η αναβάθμιση αντανακλά την προσδοκία της Fitch ότι η επιταχυνόμενη επέκταση της ΔΕΗ στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας έως το 2030 θα ενισχύσει το επιχειρηματικό προφίλ της, βελτιώνοντας τη γεωγραφική διαφοροποίηση, ενισχύοντας την ενοποίηση με την προσφορά και μειώνοντας την έκθεση στην παραδοσιακή θερμική παραγωγή».

Η στρατηγική ανάπτυξης αναμένεται να περιορίσει ελαφρώς τη συμβολή των ρυθμιζόμενων δραστηριοτήτων στα λειτουργικά κέρδη, ωστόσο η Fitch εκτιμά ότι η συνολική επίδραση στην πιστοληπτική ικανότητα της εταιρείας θα είναι θετική».

Επιπλέον, η Fitch αναγνωρίζει ότι η στρατηγική αυτή ενέχει αυξημένους κινδύνους καθώς «οι υψηλές επενδυτικές δαπάνες αναμένεται να διατηρήσουν αρνητικές τις ελεύθερες ταμειακές ροές και να οδηγήσουν σε προσωρινή αύξηση του δανεισμού του ομίλου».

Όπως επισημαίνει ο οίκος, η στρατηγική της ΔΕΗ, για την πενταετία 2026-2030, η οποία περιλαμβάνει μικτές επενδύσεις ύψους 24 δισ. ευρώ επιταχύνει τον μετασχηματισμό της σε μια μεγαλύτερη, πιο διαφοροποιημένη και καθετοποιημένη εταιρεία κοινής ωφέλειας, η οποία εστιάζει όλο και περισσότερο σε δραστηριότητες παραγωγής και προμήθειας καθαρής ενέργειας.

Η Fitch εκτιμά πως ως το 2030, η βάση των παγίων παραγωγής του Ομίλου αναμένεται να διπλασιαστεί σε σχέση με το 2025, ενώ η γεωγραφική διαφοροποίηση θα ενισχυθεί επίσης μέσω της επέκτασης στις αγορές της Κεντρικής και Νοτιοανατολικής Ευρώπης, μειώνοντας την εξάρτηση από τις αγορές της Ελλάδας και της Ρουμανίας. Παράλληλα, η ΔΕΗ αναπτύσσει νέες ευκαιρίες ανάπτυξης σε τομείς υψηλής ζήτησης, όπως τα data centers, ενεργώντας ως πάροχος συμφωνιών αγοράς ενέργειας (PPA) και ως εκμισθωτής υποδομών πλην του τομέα της πληροφορικής (non-IT).

Όπως αναφέρει η Fitch, ο καθετοποιημένος τομέας δραστηριότητας (παραγωγή και προμήθεια) αναμένεται να απορροφά το 69% του επενδυτικού πλάνου των 24 δισ. που ανακοινώθηκε τον Μάιο. Η στρατηγική ανάπτυξης ευθυγραμμίζεται με την ευνοϊκή μακροπρόθεσμη αύξηση της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας και τα υποστηρικτικά θεμελιώδη μεγέθη της αγοράς ενέργειας στην περιοχή της Κεντρικής και Νοτιοανατολικής Ευρώπης, ενισχύοντας την ισορροπία μεταξύ των δραστηριοτήτων παραγωγής και προμήθειας, και διασφαλίζοντας τη διαφοροποίηση των εσόδων καθώς και τη βιώσιμη ανάπτυξη.