Αναμπουμπούλα στο ΠΑΣΟΚ για τον νόμο Πιερρακάκη – «Δεν έχει συζητηθεί στην ΚΟ», λέει η Γιαννακοπούλου

Της Δέσποινας Βλεπάκη

Αναταραχή στο ΠΑΣΟΚ προκαλεί ο νόμος Πιερρακάκη και η κατάργηση του η μή, με την Νάντια Γιαννακοπούλου να δηλώνει ότι κάτι τέτοιο δεν έχει συζητηθεί στην κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος.

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«Δεν γνωρίζω να υπάρχει κάποια απόφαση κάποιου οργάνου, σίγουρα στην κοινοβουλευτική ομάδα δεν έχει συζητηθεί η κατάργηση του νόμου Πιερρακάκη αν έχει συζητηθεί σε κάποιο άλλο όργανο δεν το γνωρίζω» σημείωσε η Ναντια Γιαννακοπούλου στο Action 24.

Στα πηγαδάκια μετά τη δήλωση της Νάντιας Γιαννακοπούλου όλοι θυμήθηκαν την στάση της όταν ήρθε προς ψηφοφορία ο νόμος Πιερρακάκη και τις έντονες διαφωνίες που είχε εκφράσει στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ για την τότε στάση του κόμματος να καταψηφίσει τον νόμο για μη κρατικά πανεπιστήμια. Βέβαια η βουλευτής Δυτικής Αττικής τελικά είχε καταψηφίσει και η ίδια τον νόμο Πιερρακάκη ακολουθώντας την κομματική γραμμή.

Την ίδια ώρα κομματικές πηγές σημειώνουν ότι είναι προφανές ότι το ΠΑΣΟΚ διαφωνεί με ένα νομό που καταψήφισε και ότι ο νόμος Πιερρακάκη θα καταστεί άνευ αντικειμένου μετά την αναθεώρηση του Συντάγματος με την πρόταση του ΠΑΣΟΚ, καθώς προβλέπει ιδιωτικά κερδοσκοπικά πανεπιστήμια και το ΠΑΣΟΚ ζητά αναθεώρησή για να υπάρξουν μη κρατικά μη κερδοσκοπικά Πανεπιστήμια.

Άποψη που υποστήριξε σθεναρά και το μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ, Λευτέρης Καρχιμάκης.

«Εμείς θα αλλάξουμε το άρθρο 16… Θα δημιουργήσουμε ένα νέο νόμο πλαίσιο ο οποίος θα επιτρέπει τη λειτουργία μη κρατικών μη κερδοσκοπικών ξαναλέω με πολύ υψηλές προδιαγραφές» τόνισε ο Λευτέρης Καρχιμάκης στο Action 24.



- sofokleous10.gr

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