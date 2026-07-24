Ανδρουλάκης-για-τα-8-χρόνια-από-το-Μάτι:-«Το-“Ποτέ-ξανά”-πρέπει-να-γίνει-διαρκής-πολιτική-δέσμευση»

Μήνυμα για τη συμπλήρωση 8 ετών από την τραγωδία στο Μάτι, που στοίχισε τη ζωή σε 104 ανθρώπους, ανάρτησε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης.

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Ο κ. Ανδρουλάκης επισημαίνει ότι η μνήμη των θυμάτων «παραμένει ζωντανή», όπως και το χρέος της Πολιτείας απέναντι στους επιζώντες, τις οικογένειές τους και συνολικά την κοινωνία που σημαδεύτηκε από την καταστροφή.

«Η σημερινή ημέρα δεν προσφέρεται ούτε για λήθη ούτε για συμψηφισμούς. Προσφέρεται για μνήμη, αλήθεια και ευθύνη», αναφέρει χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι η ευθύνη της Πολιτείας δεν εξαντλείται στην αποτίμηση της τραγωδίας, αλλά κρίνεται καθημερινά.

Όπως σημειώνει, η αποτελεσματικότητα της Πολιτείας αποτυπώνεται στην πρόληψη, στον έγκαιρο σχεδιασμό, στην πολιτική προστασία, στη διαχείριση και προστασία των δασών, στην ανθεκτικότητα των υποδομών, αλλά και στη διαρκή στήριξη όσων εξακολουθούν να ζουν με τις συνέπειες της καταστροφής.

Ιδιαίτερη αναφορά κάνει στην κλιματική κρίση, τονίζοντας ότι δεν μπορεί να χρησιμοποιείται ως δικαιολογία για αδράνεια.

«Η κλιματική κρίση καθιστά αυτή την ευθύνη ακόμη μεγαλύτερη. Δεν μπορεί να αποτελεί άλλοθι για αδράνεια· αντίθετα, επιβάλλει περισσότερη ετοιμότητα, καλύτερο σχεδιασμό, ισχυρότερους θεσμούς και ουσιαστική λογοδοσία», υπογραμμίζει.

Κλείνοντας την ανάρτησή του, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ επισημαίνει ότι το σύνθημα «Ποτέ ξανά» δεν πρέπει να περιορίζεται σε μια ετήσια αναφορά κάθε Ιούλιο, αλλά να μετατραπεί σε διαρκή πολιτική δέσμευση.

«Να διορθώσουμε όσα απέτυχαν, να ολοκληρώσουμε όσα ακόμη εκκρεμούν και να οικοδομήσουμε μια Πολιτεία που προλαμβάνει, προστατεύει και ανταποκρίνεται αποτελεσματικά σε έκτακτες καταστάσεις. Το οφείλουμε στους ανθρώπους που χάθηκαν, σε όσους έμειναν πίσω και, πάνω απ’ όλα, στις επόμενες γενιές», καταλήγει ο Νίκος Ανδρουλάκης.

- sofokleous10.gr

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