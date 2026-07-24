Αύξηση-7,1%-στις-κρατήσεις-σε-καταλύματα-βραχυχρόνιας-μίσθωσης-το-2025

Το 2025 οι ημέρες μίσθωσης που πραγματοποιήθηκαν παρουσίασαν αύξηση κατά 1,4% από τους ημεδαπούς και κατά 5,3% από τους αλλοδαπούς.

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Αύξηση 7,1% σημείωσε πέρυσι, σε σύγκριση με το 2024, ο αριθμός των δηλώσεων στα καταλύματα βραχυχρόνιας μίσθωσης της χώρας που δραστηριοποιούνται μέσω ψηφιακών πλατφορμών, ενώ αύξηση 4,7% σημειώθηκε στις ημέρες μίσθωσης. Οι δηλώσεις ανήλθαν σε 2.491,7 χιλιάδες και οι ημέρες μίσθωσης σε 8.647,7 χιλιάδες.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τη νέα πειραματική στατιστική από την ΕΛΣΤΑΤ, το 2025 οι ημέρες μίσθωσης που πραγματοποιήθηκαν παρουσίασαν αύξηση κατά 1,4% από τους ημεδαπούς και κατά 5,3% από τους αλλοδαπούς σε σύγκριση με το 2024. Ο μέσος αριθμός ημερών μίσθωσης ανά υποβληθείσα δήλωση διαμορφώθηκε στις 3,5 ημέρες για το 2025, παραμένοντας χωρίς μεταβολή σε σύγκριση με το 2024.

Από τη μηνιαία κατανομή των στοιχείων για το 2025, παρατηρείται ότι το 68,1% των ημερών μίσθωσης συγκεντρώνεται την περίοδο Ιουνίου- Οκτωβρίου, με τη μεγαλύτερη αύξηση να καταγράφεται τον Αύγουστο, κατά τον οποίο πραγματοποιείται το 18,8% του συνόλου των ημερών μίσθωσης.

Όσον αφορά στην κατανομή των καταλυμάτων βραχυχρόνιας μίσθωσης ανά περιφέρεια, με βάση τον αριθμό εγγραφών στο Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Μίσθωσης (Μάρτιος 2026), το 2025 η υψηλότερη συγκέντρωση παρατηρείται στις περιφέρειες Αττικής, Κεντρικής Μακεδονίας, Νοτίου Αιγαίου και Κρήτης.

Σε απόλυτες τιμές ημερών μίσθωσης, το 2025 σε σύγκριση με το 2024, μεγαλύτερη αύξηση παρουσιάζεται στις περιφέρειες Κεντρικής Μακεδονίας (9,3%), Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (21,1%) και Ιονίων Νήσων (5,5%). Ο μεγαλύτερος αριθμός ημερών μίσθωσης παρατηρείται στις περιφέρειες Αττικής (34,7%), Κεντρικής Μακεδονίας (14,9%) και Κρήτης (11,3%).

Τέλος, το 84,8% του συνόλου των ημερών μίσθωσης πραγματοποιήθηκε από αλλοδαπούς και το 15,2% από ημεδαπούς.