ΒΟΑΚ: Νέα αποζημίωση στον ανάδοχο του «Νεάπολη – Άγιος Νικόλαος» – Τι «παίζει» με τα χρονοδιαγράμματα

Νέα αποζημίωση σχεδόν 29 εκατ. στον όμιλο AKTOR λόγω της ανάγκης επίσπευσης εργασιών, ώστε να παραδοθεί εντός πλαισίου του Ταμείου Ανάκαμψης το μεγαλύτερο τμήμα του τμήματος που υλοποιείται με δημόσια σύμβαση. Οι χρονικές παρατάσεις και οι συνολικές αποζημιώσεις.

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Άλλο ένα έργο «μπαίνει» (εκ νέου) στον «χορό» των αποζημιώσεων προς τους αναδόχους – κατασκευαστές, χωρίς δική τους υπαιτιότητα αλλά λόγω των προβλημάτων – καθυστερήσεων από πλευράς του Δημοσίου.

Το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών αποφάσισε την χορήγηση αποζημίωσης στον όμιλο AKTOR ύψους σχεδόν 29 εκατ. ευρώ λόγω της ανάγκης επίσπευσης εργασιών, ώστε να παραδοθεί εντός πλαισίου του Ταμείου Ανάκαμψης το μεγαλύτερο τμήμα του έργου «Μετατροπή σε αυτοκινητόδρομο του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης τμήμα: Νεάπολη – Άγιος Νικόλαος στην Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου», ήτοι του «κομματιού» του ΒΟΑΚ που υλοποιείται μέσω δημόσιας σύμβασης. Ποσό που έρχεται να προστεθεί στο κονδύλι ύψους περίπου 20,1 εκατ. που έχει «επιδικαστεί» στον ανάδοχο ως αποζημίωση για καθυστερήσεις (σε παραδόσεις χώρων στον ανάδοχο, αρχαιολογικά ευρήματα, περιβαλλοντικές αλλαγές κ.α.), χωρίς δική του ευθύνη.

Όπως και πρόσφατα είχαμε αναφέρει, εντός του καλοκαιριού αναμένεται να παραδοθούν σε κυκλοφορία τα πρώτα 10,2 χιλιόμετρα στο τμήμα Νεάπολη – Άγιος Νικόλαος, δηλαδή, σχεδόν το 70% του έργου (μήκους 14,5 χλμ. συνολικά). Το χρονοδιάγραμμα έχει μπει για τα τέλη Ιουλίου ώστε να συνδυαστεί με στόχους του πλαισίου του Ταμείου Ανάκαμψης.

Η πλευρά της AKTOR υπέβαλε στις 13/07/2026 αίτημα για αποζημίωση λόγω τροποποίησης εγκεκριμένων προθεσμιών που συνδέονται αποκλειστικά με την εμπρόθεσμη επίτευξη του οροσήμου. Βάσει των στοιχείων του αναδόχου για το πρόσθετο τεχνικό, οργανωτικό, λειτουργικό και οικονομικό κόστος αναφορικά με την εμπρόθεσμη επίτευξη του οροσήμου, τους υπολογισμούς δαπάνης, συντελεστές που επικαλέστηκε (επιτάχυνσης, προσαύξησης κ.α.), η AKTOR ζήτησε συνολικό ποσό άνω των 41,61 εκατ. ευρώ.

Από την πλευρά του το υπουργείο αποδέχτηκε ότι ο ανάδοχος δικαίως ζητάει αποζημίωση, συμφώνησε με την χρονική στιγμή έναρξης της επιτάχυνσης της κάθε εργασίας ανά γεωγραφική ενότητα και με τα ποσοστά επιτάχυνσης ανά εργασία, όχι όμως και με το σύνολο των απαιτήσεων, ήτοι προχώρησε σε μερική αποδοχή της ένστασης του κατασκευαστή.

Βάζοντας τελικά τον «πήχη» των αποζημιώσεων στα επίπεδα άνω των 28,88 εκατ. ευρώ «για λόγους δημοσίου συμφέροντος που συνδέεται αποκλειστικά με την επίτευξη του οροσήμου έως τις 31-07-2026, για το τμήμα της αρτηρίας από την Χ.Θ. 1+800 έως την Χ.Θ. 12+000 που χρηματοδοτείται από το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΕΣΑΑ)».

Αλλαγές σε τεχνικό – οικονομικό αντικείμενο και παράταση χρονοδιαγράμματος

Όπως έχουμε παλιότερα αλλά και πρόσφατα αναδείξει, για το τμήμα αυτό έχουν προκύψει τόσο τεχνικές αλλαγές, όσο και οικονομικές (που προσεγγίζουν τα 35 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων πάνω από 20 εκατ. ως αποζημίωση για καθυστερήσεις σε παραδόσεις χώρων στον ανάδοχο, αρχαιολογικά ευρήματα, περιβαλλοντικές αλλαγές κ.α., αλλά και επιπλέον 13 εκατ. και άνω ως «πρόσθετες επείγουσες εργασίες» με αλλαγές στο τεχνικό κομμάτι ώστε να μη χαθούν ορόσημα του Ταμείου Ανάκαμψης).

Ενώ, για το σύνολο του έργου Νεάπολη – Άγιος Νικόλαος, μάλλον θα πρέπει να περιμένουμε έως το φθινόπωρο – χειμώνα του 2027, χωρίς, όμως, υπαιτιότητα του αναδόχου AKTOR. Όπως προκύπτει από αποφάσεις του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, και κατόπιν υποβολής σχετικών αιτημάτων από τον ανάδοχο, τμηματικές και συνολική παράδοση – ολοκλήρωση έργου μπήκαν και πάλι στον «δρόμο» των παρατάσεων, για τη σύμβαση ύψους 157 εκατ. (με ΦΠΑ) που υπεγράφη στις 05-09-2022 με προθεσμία περαίωσης έως τις 05-09- 2025.

Πλέον, ο ορίζοντας της 2ης τμηματικής προθεσμίας του έργου «δείχνει» τις 31/07/2027, της 3ης τμηματικής προθεσμίας του έργου μέχρι την 30η/09/2027 και της συνολικής προθεσμίας του έργου κατά 487 ημέρες , ήτοι έως 30/10/2027, «με αναθεώρηση». Επίσης, από τον κ. Δήμα αποφασίστηκε και η μετάθεση του κρίσιμου χρόνου για την πρόσθετη καταβολή (πριμ) κατά 487 ημερολογιακές ημέρες, δεδομένου ότι οι καθυστερήσεις που θεμελιώνουν τις ανωτέρω παρατάσεις δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του Αναδόχου.

Να σημειωθεί ότι για να επιτευχθεί ο στόχος του χρονικού ορίου του Ιουλίου 2026, ο ανάδοχος, μεταξύ άλλων, υπέβαλε «Τεχνική Πρόταση» για τον ανασχεδιασμό τμήματος του έργου και για την ενοποίηση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων σε εκτεταμένα μήκη ώστε να δημιουργηθούν ενιαία μέτωπα εργασίας, απαραίτητα για την επιτάχυνση των εργασιών. Επιπλέον, για την επίτευξη των ανωτέρω κρίθηκε επιβεβλημένη η ταυτόχρονη ανάπτυξη των εργασιών καθ’ όλο το μήκος του ανωτέρω οδικού τμήματος, σε μήκος ζώνης έργων περίπου 10 έως 11 χιλιομέτρων, με ενοποίηση των κυκλοφοριακών παρακάμψεων.

Από τις αρχές δε του 2026 είχε υποβάλει τεχνική πρόταση για την άμεση εκπόνηση νέων μελετών και περιβαλλοντικής αδειοδότησης, ώστε να επιτευχθεί ο στόχος της ανελαστικής προθεσμίας (30/06/2026) για το επιλέξιμο τμήμα (1+800 – 12+000). Η πρόταση αφορούσε σε ανασχεδιασμό τμήματος του έργου, με αντικατάσταση των Γεφυρών Τ5, και Τ6 με κιβώτια, των τεχνικών έργων κάλυψης Τ14 και Τ15 με τεχνικά έργα αντιστήριξης, καθώς και αντικατάσταση των Γεφυρών Τ9 και Τ9Α με κιβώτια και πρόταση ενοποίησης κυκλοφοριακών ρυθμίσεων σε εκτεταμένα μήκη ώστε να δημιουργηθούν ενιαία μέτωπα εργασίας, απαραίτητα για την επιτάχυνση των εργασιών και την έγκαιρη ολοκλήρωση του έργου.