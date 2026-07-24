Βουλή:-Ορκίστηκαν-η-Θεοδώρα-Ακριώτου-και-Γιάννης-Καριπίδης

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Της Άντζυ Κούκη

Η σημερινή συνεδρίαση της Ολομέλειας ξεκίνησε με την ορκωμοσία της Θεοδώρας Ακριώτου και του Γιάννη Καριπίδη μετά την παραίτηση των Συμεών Κεδίκογλου και Βασίλη Κόκκαλη. Και οι δύο βρέθηκαν μαζί ενώπιον του προεδρεύοντα της Ολομέλειας, Θανάση Μπούρα, προκειμένου να δώσουν πολιτικό όρκο, ενώ στα έδρανα βρέθηκαν η πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ Π.Σ., Ρένα Δούρου, ο γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας, Γιάννης Αμανατίδης και ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος, Θεόφιλος Ξανθόπουλος.

Η κ. Δούρου, σε δήλωσή της επισήμανε: «Καλωσορίζουμε στην Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ δύο σπουδαίους ανθρώπους, την Θεοδώρα και τον Γιάννη.

Οι ιδεολογικές τους ευαισθησίες, η συνέπειά τους στους αγώνες της Ριζοσπαστικής Αριστεράς, αυτή τη στιγμή, είναι αναγκαίες όσο ποτέ.

Παλιά και νέα στελέχη αθροίζονται αυτή τη στιγμή στην πολιτική αντεπίθεση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ για την πολιτική αλλαγή».



Πλέον, η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ θα αποτελείται από τους Ρένα Δούρου, Γιάννη Αμανατίδη, Έλενα Ακρίτα, Νίκο Παππά, Παύλο Πολάκη, Χρήστο Γιαννούλη, Θεόφιλο Ξανθόπουλο, Θεοδώρα Ακριώτου και Γιάννη Καριπίδη. Ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Ελασσόνας, Γιάννης Καριπίδης, αναλαμβάνει την έδρα Λάρισας, ενώ η Θεοδώρα Ακριώτουκαταλαμβάνει την έδρα του κόμματος στην Εύβοια.

Δεδομένη θεωρείται η ανεξαρτητοποίηση της Όλγας Γεροβασίλη, η οποία παραμένει τυπικά στην κοινοβουλευτική ομάδα μέχρι να ολοκληρωθούν οι εκκρεμότητες ως αντιπρόεδρος της Βουλής. Ερωτηματικό παραμένει η στάση της βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Π.Σ., Νίνας Κασιμάτη και η οποία απέχει εδώ και καιρό από τις συνεδριάσεις των οργάνων του κόμματος. Πάντως, όπως ανέφερε σε κοινοβουλευτικούς συντάκτες, η Ρένα Δούρου, είναι σε επικοινωνία μαζί της.

- sofokleous10.gr

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