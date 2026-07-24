Βουλή:-live-η-συζήτηση-για-τη-Συνταγματική-Αναθεώρηση

Σε εξέλιξη βρίσκεται στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση για τη Συνταγματική Αναθεώρηση – Τον λόγο αναμένεται να πάρουν πρωθυπουργός και πολιτικοί αρχηγοί
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Σε εξέλιξη βρίσκεται στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση για τη Συνταγματική Αναθεώρηση.
Σήμερα, αναμένεται να ανέβουν στο βήμα τόσο ο πρωθυπουργός όσο και οι αρχηγοί των κομμάτων.
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