Βρετανία:-Οι-λιανικές-πωλήσεις-αυξήθηκαν-τον-Ιούνιο-κόντρα-στις-προσδοκίες

Ο όγκος των λιανικών πωλήσεων στη Βρετανία αυξήθηκε απροσδόκητα κατά 1,0% σε μηνιαία βάση τον Ιούνιο, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία που δημοσιεύθηκαν την Παρασκευή.

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθέστε το sofokleous10.gr στο Google

Ο όγκος των λιανικών πωλήσεων στη Βρετανία αυξήθηκε απροσδόκητα κατά 1% σε μηνιαία βάση τον Ιούνιο, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία που δημοσιεύθηκαν την Παρασκευή.

Οι οικονομολόγοι που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση του Reuters ανέμεναν κατά κύριο λόγο ότι ο όγκος των πωλήσεων θα μειωνόταν κατά 0,3% σε μηνιαία βάση.

Σε σύγκριση με έναν χρόνο νωρίτερα, ο όγκος των πωλήσεων ήταν αυξημένος κατά 4,2%, έναντι των προσδοκιών των οικονομολόγων για άνοδο 2,3%.

Οι πρόσφατες ανακοινώσεις από μεγάλες βρετανικές εταιρείες λιανικής έχουν παρουσιάσει μια μικτή εικόνα σχετικά με τη ζήτηση των καταναλωτών.