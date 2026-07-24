ΔΕΗ: Αναβάθμιση από Fitch σε «BB», επενδύσεις 24 δισ. ευρώ μέχρι το 2030

Η Fitch Ratings προχώρησε σε αναβάθμιση της μακροπρόθεσμης πιστοληπτικής αξιολόγησης της ΔΕΗ από «BB-» σε «BB», διατηρώντας παράλληλα σταθερό το outlook. Επιπλέον, αναβάθμισε το Standalone Credit Profile (SCP) της εταιρείας σε «bb» από «bb-».

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Η αναβάθμιση αυτή αντικατοπτρίζει, σύμφωνα με τον οίκο, την επιτάχυνση της ανάπτυξης των ΑΠΕ έως το 2030, η οποία αναμένεται να βελτιώσει το επιχειρηματικό προφίλ της ΔΕΗ, προσφέροντας μεγαλύτερη γεωγραφική διαφοροποίηση, καλύτερη καθετοποίηση και μειωμένη εξάρτηση από την παλαιά θερμική παραγωγή. Η Fitch εκτιμά ότι αυτή η στρατηγική θα έχει συνολικά θετική επίδραση στην πιστοληπτική ικανότητα, παρά τη μείωση της συμβολής των ρυθμιζόμενων δραστηριοτήτων στα EBITDA.

Η στρατηγική της ΔΕΗ περιλαμβάνει μικτές επενδύσεις 24 δισ. ευρώ κατά την περίοδο 2026-2030, εκ των οποίων το 69% θα κατευθυνθεί στην καθετοποιημένη δραστηριότητα παραγωγής και προμήθειας. Η δυναμικότητα των μονάδων παραγωγής αναμένεται να διπλασιαστεί μέχρι το 2030 σε σύγκριση με το 2025, ενώ η ισχύς των ΑΠΕ αναμένεται να φτάσει περίπου 15 GW έως το 2028, από 4 GW στο τέλος του 2025.

Η Fitch προβλέπει ότι οι ΑΠΕ θα συνεισφέρουν περίπου 32% των EBITDA το 2028, σε σύγκριση με 13% το 2025. Επιπλέον, αναμένει προσωρινή αύξηση της μόχλευσης, με τον δείκτη να φτάνει το 5,4x το 2028, πριν υποχωρήσει στη συνέχεια.

Ο κρίσιμος παράγοντας για την αξιολόγηση είναι η πολιτική διατήρησης του reported net debt/EBITDA κάτω από 3,5x έως το 2028. Η Fitch επισημαίνει όμως τους κινδύνους που σχετίζονται με την εκτέλεση του επενδυτικού προγράμματος και τη σημασία της επιτυχούς χρηματοδότησης, με περίπου 31% των συνολικών κεφαλαιακών αναγκών να καλύπτεται μέσω δανεισμού, συμπεριλαμβανομένων υβριδικών τίτλων.