Δικαστική-ήττα-για-τον-Τραμπ,-αποσύρονται-οι-κλητεύσεις-για-τους-δημοσιογράφους-των-new-york-times-που-αποκάλυψαν-κενά-ασφαλείας-στο-νέο-air-force-one

Το υπουργείο Δικαιοσύνης των Ηνωμένων Πολιτειών πρόκειται να αποσύρει τις κλητεύσεις που είχαν εκδοθεί σε δημοσιογράφους των New York Times, οι οποίοι είχαν αποκαλύψει πληροφορίες για ζητήματα ασφαλείας που αφορούσαν το νέο προεδρικό αεροσκάφος που είχε δωρηθεί από το Κατάρ στον Ντόναλντ Τραμπ.

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Η εξέλιξη γνωστοποιήθηκε κατά τη διάρκεια δικαστικής ακρόασης, με εισαγγελέα να ενημερώνει ότι οι κλητεύσεις θα αποσυρθούν. Είχαν εκδοθεί στις 10 Ιουλίου από τον ομοσπονδιακό εισαγγελέα του Μανχάταν, Τζέι Κλέιτον, αποτελώντας ακόμη μία υπόθεση στην οποία η κυβέρνηση Τραμπ επιχείρησε να υποχρεώσει δημοσιογράφους να αποκαλύψουν τις πηγές τους.

Η υπόθεση ξεκίνησε μετά από δημοσίευμα των New York Times, σύμφωνα με το οποίο ο Αμερικανός πρόεδρος εγκατέλειψε την Τουρκία χρησιμοποιώντας το παλαιό Air Force One, καθώς το νέο αεροσκάφος που είχε δωρηθεί από το Κατάρ δεν διέθετε ακόμη κρίσιμα αμυντικά συστήματα, όπως αντιπυραυλική προστασία και άλλες δυνατότητες ασφαλείας.

Το δημοσίευμα βασιζόταν σε ανώνυμες πηγές και δημοσιεύθηκε σε μια περίοδο έντονης γεωπολιτικής έντασης, μετά την κατάρρευση της εκεχειρίας στον πόλεμο μεταξύ ΗΠΑ, Ισραήλ και Ιράν.

Οι εισαγγελικές αρχές ζήτησαν από το δικαστήριο να «παγώσει» προσωρινά τις κλητεύσεις για δύο εβδομάδες, υποστηρίζοντας ότι οι επόμενες κινήσεις στην έρευνα ενδέχεται να επηρεάσουν την τελική απόφαση. Από την πλευρά της, η εφημερίδα ζήτησε την οριστική ακύρωσή τους.

«Προσπάθεια εκφοβισμού» καταγγέλλουν οι New York Times

Στο δικαστικό υπόμνημά της, η εφημερίδα υποστήριξε ότι οι κλητεύσεις είχαν στόχο να παρενοχλήσουν και να εκφοβίσουν τους δημοσιογράφους της, παραβιάζοντας τις συνταγματικές εγγυήσεις της Πρώτης Τροπολογίας για την ελευθερία του Τύπου.

Παράλληλα, κατηγόρησε το υπουργείο Δικαιοσύνης ότι παρέκαμψε τις εσωτερικές διαδικασίες που προβλέπουν πως η έκδοση κλητεύσεων σε δημοσιογράφους αποτελεί εξαιρετικό μέτρο και απαιτεί έγκριση από την ανώτατη πολιτική ηγεσία.

Η θέση των εισαγγελικών αρχών

Οι εισαγγελείς απέρριψαν τους ισχυρισμούς περί καταχρηστικής έκδοσης των κλητεύσεων, επισημαίνοντας ότι η Πρώτη Τροπολογία δεν απαλλάσσει τους δημοσιογράφους από την υποχρέωση να καταθέσουν κρίσιμες πληροφορίες στο πλαίσιο ποινικών ερευνών.

Υποστήριξαν επίσης ότι το δημοσίευμα δημιούργησε «σοβαρό ζήτημα εθνικής ασφάλειας», καθώς αποκάλυπτε πληροφορίες που αφορούσαν διαβαθμισμένα στοιχεία της εθνικής άμυνας σε μια περίοδο κατά την οποία ο πρόεδρος πραγματοποιούσε μετακινήσεις εν μέσω εχθροπραξιών με ξένο αντίπαλο που, σύμφωνα με την κυβέρνηση, επιδίωκε να τον βλάψει.

Συνεχίζεται η αντιπαράθεση με τα μέσα ενημέρωσης

Τόσο Ρεπουμπλικανικές όσο και Δημοκρατικές κυβερνήσεις έχουν στο παρελθόν επιχειρήσει να υποχρεώσουν δημοσιογράφους να αποκαλύψουν τις πηγές τους στο πλαίσιο ερευνών για διαρροές.

Ωστόσο, οργανώσεις υπέρ της ελευθερίας του Τύπου υποστηρίζουν ότι η κυβέρνηση Τραμπ έχει χρησιμοποιήσει πιο επιθετικά κλητεύσεις και εντάλματα έρευνας, όχι μόνο κατά των New York Times, αλλά και εναντίον της Washington Post και της Wall Street Journal. Παράλληλα, κατηγορούν τον Αμερικανό πρόεδρο ότι αξιοποιεί τόσο κρατικούς μηχανισμούς όσο και ιδιωτικές αγωγές για να ασκήσει πίεση στα μέσα ενημέρωσης.

Η κυβέρνηση Τραμπ, από την πλευρά της, επιμένει ότι οι έρευνες στρέφονται αποκλειστικά κατά όσων διαρρέουν απόρρητες πληροφορίες και όχι κατά των δημοσιογράφων, ενώ οι ιδιώτες δικηγόροι του προέδρου υποστηρίζουν ότι στόχος είναι η λογοδοσία των μέσων ενημέρωσης για ανακριβή δημοσιεύματα.