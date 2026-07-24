Εθνική-Τράπεζα:-Στις-30-Ιουλίου-τα-αποτελέσματα-β’-τριμήνου

Την Πέμπτη, 30 Ιουλίου 2026, μετά τη λήξη της συνεδρίασης του Euronext Athens θα ανακοινώσει η Εθνική Τράπεζα τα οικονομικά αποτελέσματα Β’ τριμήνου 2026.

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Την Πέμπτη, 30 Ιουλίου 2026, μετά τη λήξη της συνεδρίασης του Euronext Athens θα ανακοινώσει η Εθνική Τράπεζα τα οικονομικά αποτελέσματα Β’ τριμήνου 2026, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση.

Παράλληλα, στις 19:00 της ίδιας ημέρας θα πραγματοποιηθεί τηλεδιάσκεψη για την παρουσίαση και συζήτηση των αποτελεσμάτων.