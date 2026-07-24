ΕΚΤΕΡ: Η νέα θέση στο τραπέζι

Τρεις εταιρικές εξελίξεις μέσα σε λίγες μέρες αλλάζουν τις ισορροπίες για την ΕΚΤΕΡ. Το νέο έργο των 101 εκατ. ευρώ στο Porto Heli εκτόξευσε το ανεκτέλεστο στα 277,6 εκατ. ευρώ, το εργοληπτικό πτυχίο 7ης τάξης ανοίγει πλέον την πόρτα στα μεγαλύτερα δημόσια έργα της χώρας, ενώ η θετική γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας για την επένδυση στην Πάρο αναβαθμίζει αισθητά την αξία ενός περιουσιακού στοιχείου που μέχρι σήμερα εμφανιζόταν στον ισολογισμό με μόλις 7 εκατ. ευρώ. Αν οι τρεις αυτές εξελίξεις εξεταστούν μαζί και όχι αποσπασματικά, τότε προκύπτει μια εντελώς διαφορετική επενδυτική ιστορία.

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Η πρώτη εξέλιξη αφορά το έργο Infinity – Six Senses Porto Heli. Με τη δεύτερη τροποποιητική σύμβαση ενεργοποιείται η δεύτερη φάση της επένδυσης, η οποία περιλαμβάνει την κατασκευή του ξενοδοχείου και δώδεκα πολυτελών κατοικιών. Το συνολικό συμβατικό τίμημα του έργου ανέρχεται πλέον στα 101,07 εκατ. ευρώ, ενώ μόνο η δεύτερη φάση αντιστοιχεί σε 68,57 εκατ. ευρώ.

Παράλληλα, το ανεκτέλεστο υπόλοιπο των υπογεγραμμένων συμβάσεων εκτοξεύεται στα 277,6 εκατ. ευρώ, διασφαλίζοντας σημαντικό μέρος του εκτελεστικού αντικειμένου έως τον Μάρτιο του 2028.

Η δεύτερη εξέλιξη έχει και τη μεγαλύτερη στρατηγική σημασία. Με την απόκτηση του εργοληπτικού πτυχίου 7ης τάξης, η ΕΚΤΕΡ περνά πλέον στο ανώτατο επίπεδο του κατασκευαστικού κλάδου. Από εδώ και πέρα θα μπορεί να συμμετέχει στη διεκδίκηση των μεγαλύτερων δημόσιων έργων της χώρας, μαζί με ομίλους όπως οι AKTOR, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, METKA και AVAX.

Το timing είναι ιδιαίτερα ευνοϊκό.

Η ελληνική αγορά κατασκευών εισέρχεται σε έναν νέο πολυετή κύκλο έργων, που εκτείνεται από αυτοκινητοδρόμους και έργα ύδρευσης μέχρι νοσοκομεία, σχολικά συγκροτήματα, ΣΔΙΤ, παραχωρήσεις και σύνθετες ιδιωτικές αναπτύξεις. Οι μεγάλοι όμιλοι διαχειρίζονται ήδη ανεκτέλεστο που υπερβαίνει τα 18 δισ. ευρώ, ενώ η αγορά αναμένει νέο κύμα δημοπρατήσεων ύψους 9 έως 10 δισ. ευρώ την επόμενη διετία.

Η ΕΚΤΕΡ, έχοντας πλέον αποκτήσει το πτυχίο 7ης τάξης, δεν περιορίζεται στα έργα που μπορούσε μέχρι σήμερα να διεκδικήσει. Συμμετέχει πλέον σε μια πολύ μεγαλύτερη αγορά, με συμβάσεις πολύ υψηλότερου προϋπολογισμού και με σαφώς ισχυρότερες προοπτικές ανάπτυξης. Προφανώς η διεκδίκηση ενός ουσιαστικού μεριδίου θα απαιτήσει χρόνο, όμως πλέον η εταιρεία βρίσκεται στο ίδιο τραπέζι με τους ισχυρότερους παίκτες του κλάδου.

Η ίδια η διοίκηση έχει ήδη περιγράψει τους στόχους της επόμενης πενταετίας. Κύκλος εργασιών 300 εκατ. ευρώ, με αιχμή τις κατασκευές, τον τουρισμό, τα έργα παραχώρησης, τα ΣΔΙΤ και το real estate. Πρόκειται για έναν σχεδιασμό που μέχρι πριν από λίγο καιρό έμοιαζε ιδιαίτερα φιλόδοξος. Σήμερα, μετά τις τελευταίες εξελίξεις, ο στόχος γίνεται πιο ρεαλιστικός.

Το τρίτο στοιχείο, όμως, είναι εκείνο που δεν έχει ακόμη αποτυπωθεί στη μετοχή. Η θετική γνωμοδότηση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας για το Ειδικό Πολεοδομικό Σχέδιο στις “Κολυμπήθρες” της Πάρου αποτελεί καθοριστικό βήμα για την ωρίμανση της μεγάλης τουριστικής επένδυσης της εταιρείας. Το έργο αφορά έκταση 327,84 στρεμμάτων, διαθέτει εξασφαλισμένη χρηματοδότηση 53,3 εκατ. ευρώ και πλέον ανοίγει ο δρόμος για τη δημοσίευση του σχετικού Προεδρικού Διατάγματος.

Εδώ βρίσκεται και η κερδοφόρος οικονομική παράμετρος. Η συγκεκριμένη έκταση εμφανίζεται σήμερα στα βιβλία της εταιρείας με λογιστική αξία περίπου 7 εκατ. ευρώ. Με τη σημαντική πρόοδο της αδειοδοτικής διαδικασίας, η πραγματική αξία της γης μπορεί πλέον να εκτιμηθεί στα 26 έως 30 εκατ. ευρώ. Πρόκειται για μια δυνητική υπεραξία 19 έως 23 εκατ. ευρώ, η οποία μεταφράζεται σε περίπου 1 ευρώ επιπλέον καθαρής αξίας ανά μετοχή, πριν καν υπολογιστεί η αξία της ίδιας της τουριστικής ανάπτυξης, των μελλοντικών ταμειακών ροών και της λειτουργικής κερδοφορίας του έργου.

Όταν μια εταιρεία αποκτά μεγαλύτερο ανεκτέλεστο, ανεβαίνει στην κορυφαία κατηγορία των κατασκευαστών και ταυτόχρονα ωριμάζει ένα τόσο σημαντικό περιουσιακό στοιχείο, η συζήτηση παύει να περιορίζεται στα αποτελέσματα του επόμενου τριμήνου. Η αγορά καλείται πλέον να αποτιμήσει μια ΕΚΤΕΡ με διαφορετικές δυνατότητες, μεγαλύτερη δεξαμενή έργων και ένα χαρτοφυλάκιο ακινήτων που πλέον αποκτά διαφορετική οικονομική βαρύτητα από εκείνη που εμφανίζεται σήμερα στον ισολογισμό.

Διαγραμματικά, οι τελευταίες συνεδριάσεις χαρακτηρίζονται από συσσώρευση ακριβώς κάτω από την ισχυρή ζώνη αντίστασης των 5,60 ευρώ, στοιχείο που συνήθως προηγείται μιας δυναμικής κίνησης. Η εικόνα θα αλλάξει άρδην εφόσον η περιοχή αυτή διασπαστεί ανοδικά με σημαντική αύξηση του όγκου συναλλαγών. Σε ένα τέτοιο σενάριο, ο δρόμος προς την επόμενη τεχνική ζώνη στόχου στα 6,42 ευρώ ανοίγει διάπλατα.

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July 25, 2026