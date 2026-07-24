ΕΤΑΔ:-Διαγωνισμός-για-την-εκμίσθωση-του-Τουριστικού-Περιπτέρου-Μαραθώνα

Η αξιοποίηση του Τουριστικού Περιπτέρου Μαραθώνα αποτελεί μέρος της ευρύτερης στρατηγικής της ΕΤΑΔ για την αναβίωση ακινήτων που επί σειρά ετών παρέμεναν ανενεργά ή αναξιοποίητα με σύγχρονες, διαφανείς και ανταγωνιστικές διαδικασίες.

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Η Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου (ΕΤΑΔ), θυγατρική του Εθνικού Αναπτυξιακού Ταμείου, προχωρά στην προκήρυξη Ανοικτού Πλειοδοτικού Διαγωνισμού (e-auction), μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας www.e-publicrealestate.gr για τη μακροχρόνια εκμίσθωση του ακινήτου «Τουριστικό Περίπτερο Μαραθώνα».

Πρόκειται για ένα ακίνητο έκτασης 1.632,00 τ.μ. στο φράγμα της Λίμνης Μαραθώνα, το οποίο καλύπτεται εξ ολοκλήρου από τις υφιστάμενες κτιριακές εγκαταστάσεις του τουριστικού περιπτέρου και τον διαμορφωμένο περιβάλλοντα χώρο του. Το κτίριο φέρει χρήση Εστιατορίου-Αναψυκτήριου με συνολική δομήσιμη επιφάνεια 606,66 τ.μ. αποτελούμενη από ισόγειο και Α’ όροφο.

Οι ενδιαφερόμενοι επενδυτές μπορούν να ενημερωθούν για τους Γενικούς και Ειδικούς Όρους του Διαγωνισμού μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-publicrealestate.gr, όπου απαιτείται η εγγραφή τους προκειμένου να αποκτήσουν πρόσβαση στο πληροφοριακό υλικό και στη διαδικασία συμμετοχής τους στον διαγωνισμό.

Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής του Φακέλου Δικαιολογητικών έχει οριστεί η Πέμπτη 29 Οκτωβρίου 2026.

Η αξιοποίηση του Τουριστικού Περιπτέρου Μαραθώνα αποτελεί μέρος της ευρύτερης στρατηγικής της ΕΤΑΔ για την αναβίωση ακινήτων που επί σειρά ετών παρέμεναν ανενεργά ή αναξιοποίητα με σύγχρονες, διαφανείς και ανταγωνιστικές διαδικασίες.