Ζ.-Κωνσταντοπούλου:-Στο-Μάτι-διαπράχθηκε-έγκλημα-και-όχι-ατύχημα

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Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου επισκέφτηκε το Μάτι, με αφορμή τη μαύρη επέτειο από τη φονική πυρκαγιά το 2018.

Σύμφωνα με το γραφείο Τύπου του κόμματος, η κ. Κωνσταντοπούλου το πρωί παρέστη στο μνημόσυνο για τα θύματα και το απόγευμα στις εκδηλώσεις μνήμης.

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, μεταξύ άλλων, δήλωσε, μιλώντας σε δημοσιογράφους:

«Στο Μάτι έγινε ένα ολοκαύτωμα σε καιρό ειρήνης. 120 θύματα. 104 ταυτοποιημένοι νεκροί συνάνθρωποί μας, 16 αταυτοποίητες σοροί. Οκτώ χρόνια μετά η Πολιτεία εξακολουθεί να αντιμετωπίζει το Έγκλημα στο Μάτι σαν δήθεν πλημμέλημα. Οι συγγενείς, η κοινότητα του Ματιού συνεχίζει και συνεχίζουν να αγωνίζονται. Οι άνθρωποι που επέζησαν, στο Μάτι, στο Νέο Βουτζά, στη Ραφήνα, συνεχίζουν να διεκδικούν δικαιοσύνη και έχουν απέναντί τους τα γρανάζια ενός μηχανισμού που ακόμη και σήμερα αντιπαλεύει τα θύματα…Βρίσκομαι εδώ για άλλη μια φορά όπως κάθε χρόνο τα τελευταία 8 χρόνια. Κάθε χρόνο στις 23 Ιουλίου είμαι εδώ. Το πρωί για το μνημόσυνο, το απόγευμα για τις εκδηλώσεις μνήμης και κάθε χρόνο επαναλαμβάνω μέχρι να ακουστεί βροντερά σε όλες τις εξουσίες. Στο Μάτι διαπράχθηκε έγκλημα και όχι ατύχημα. Το Μάτι ήταν κακούργημα και όχι πλημμέλημα και το γεγονός ότι δεν υπήρξε ποτέ απόδοση ευθυνών στα πολιτικά πρόσωπα, στα αυτοδιοικητικά πρόσωπα, σε όλα τα υπηρεσιακά πρόσωπα, το γεγονός ότι δεν υπήρξε λογοδοσία και τιμωρία είναι ένας από τους λόγους που βιώνουμε ξανά και ξανά εγκλήματα».

Ολόκληρη η δήλωση της Ζωής Κωνσταντοπούλου:

- ΑΠΕ – ΜΠΕ

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