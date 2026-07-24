ΗΠΑ:-Σε-υψηλό-οκταμήνου-η-επιχειρηματική-δραστηριότητα-λόγω-Μουντιάλ-και-4ης-Ιουλίου

Η δραστηριότητα στον τομέα των υπηρεσιών ενισχύθηκε στις 53,6 μονάδες, στο υψηλότερο επίπεδο από τον Νοέμβριο του 2025.

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Με τον ταχύτερο ρυθμό των τελευταίων οκτώ μηνών επεκτάθηκε η επιχειρηματική δραστηριότητα στις ΗΠΑ, καθώς η ισχυρή εγχώρια ζήτηση αντιστάθμισε την επιβράδυνση της μεταποίησης, τις καθυστερήσεις στον εφοδιασμό και τις αυξημένες τιμές.

Ο προκαταρκτικός σύνθετος δείκτης υπευθύνων προμηθειών (PMI) που καταρτίζει η S&P Global αυξήθηκε στις 53,6 μονάδες τον Ιούλιο. Σημειώνεται πως μέτρηση άνω των 50 μονάδων υποδηλώνει επέκταση.

Η δραστηριότητα στον τομέα των υπηρεσιών ενισχύθηκε στις 53,6 μονάδες, στο υψηλότερο επίπεδο από τον Νοέμβριο του 2025, καθώς οι εκδηλώσεις για το Παγκόσμιο Κύπελλο και οι εορτασμοί της 4ης Ιουλίου τόνωσαν τη ζήτηση στους κλάδους της φιλοξενίας και άλλων υπηρεσιών. Αντίθετα, ο δείκτης μεταποίησης υποχώρησε στις 53,8 μονάδες, στο χαμηλότερο επίπεδο από τον Μάρτιο.

«Ο Ιούλιος σημαδεύτηκε από ανησυχητική επιδείνωση των καθυστερήσεων στις εφοδιαστικές αλυσίδες και από μια αναζωπύρωση των πληθωριστικών πιέσεων, γεγονός που περιόρισε την ανάπτυξη και αποδυνάμωσε τη ζήτηση», δήλωσε ο Chris Williamson, επικεφαλής οικονομολόγος επιχειρηματικών ερευνών της S&P Global Market Intelligence.