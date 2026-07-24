Η ΕΚΤ πάτησε «παύση», όχι φρένο: Γιατί ο Σεπτέμβριος μπορεί να φέρει νέα αύξηση επιτοκίων

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα επέλεξε στις 23 Ιουλίου να μην αυξήσει ξανά τα επιτόκια, όμως το μήνυμα που έστειλε στις αγορές δεν ήταν μήνυμα αποκλιμάκωσης.

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Ήταν μήνυμα αναμονής.

Το Διοικητικό Συμβούλιο διατήρησε το επιτόκιο καταθέσεων στο 2,25%, το επιτόκιο κύριας αναχρηματοδότησης στο 2,40% και το επιτόκιο οριακής χρηματοδότησης στο 2,65%. Η απόφαση ακολούθησε την αύξηση του Ιουνίου, όταν η ΕΚΤ είχε ανεβάσει το κόστος χρήματος κατά 25 μονάδες βάσης, αντιδρώντας στην επιστροφή των πληθωριστικών πιέσεων από την ενέργεια.

Η διατήρηση των επιτοκίων δεν σημαίνει ότι η Φρανκφούρτη θεωρεί πως ο κίνδυνος έχει περάσει. Αντίθετα, η ΕΚΤ υπογράμμισε ότι η πλήρης πληθωριστική επίδραση του ενεργειακού σοκ δεν έχει ακόμη εκδηλωθεί και ότι θα παρακολουθεί στενά τόσο τη διάρκεια όσο και την έντασή του, αλλά και τις έμμεσες επιπτώσεις του στις τιμές και στους μισθούς.

Στην πραγματικότητα, η ΕΚΤ αγόρασε χρόνο μέχρι τον Σεπτέμβριο.

Χρόνο για να διαπιστώσει αν η εκτίναξη του πετρελαίου και του φυσικού αερίου αποτελεί ένα προσωρινό γεωπολιτικό επεισόδιο ή την αρχή ενός νέου πληθωριστικού κύκλου.

Η απόφαση ήταν ομόφωνη, αλλά η αύξηση συζητήθηκε

Η Κριστίν Λαγκάρντ αποκάλυψε ότι, παρότι η απόφαση να παραμείνουν αμετάβλητα τα επιτόκια ήταν ομόφωνη, ορισμένα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έθεσαν ήδη το ερώτημα αν θα έπρεπε να εξεταστεί νέα αύξηση από τον Ιούλιο.

Το γεγονός αυτό είναι ίσως πιο σημαντικό από την ίδια την απόφαση.

Μας δείχνει ότι στο εσωτερικό της ΕΚΤ υπάρχει ισχυρό ρεύμα που θεωρεί ότι το κόστος μιας καθυστερημένης αντίδρασης στον πληθωρισμό μπορεί να είναι μεγαλύτερο από το κόστος μιας προληπτικής αύξησης επιτοκίων.

Η κεντρική τράπεζα δεν δεσμεύτηκε για συγκεκριμένη πορεία επιτοκίων. Επανέλαβε ότι θα λαμβάνει τις αποφάσεις της συνεδρίαση προς συνεδρίαση, με βάση τα νέα οικονομικά δεδομένα, τη δυναμική του υποκείμενου πληθωρισμού και την αποτελεσματικότητα με την οποία η νομισματική πολιτική περνά στην πραγματική οικονομία.

Πίσω, όμως, από την επίσημη ουδετερότητα, η κατεύθυνση είναι σαφής: η επόμενη κίνηση είναι πιθανότερο να είναι αύξηση παρά μείωση.

Το πετρέλαιο άλλαξε ξανά την εξίσωση

Η ΕΚΤ είχε αρχίσει να αποκτά μεγαλύτερη εμπιστοσύνη ότι ο πληθωρισμός θα μπορούσε να κινηθεί σταδιακά προς τον στόχο του 2%.

Η νέα κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή ανέτρεψε αυτή την άνεση.

Την ώρα που η Κριστίν Λαγκάρντ μιλούσε στους δημοσιογράφους, το Brent άγγιζε ξανά τα 100 δολάρια το βαρέλι, καθώς οι επιθέσεις σε σαουδαραβικά δεξαμενόπλοια και οι διαταραχές τόσο στο Ορμούζ όσο και στην Ερυθρά Θάλασσα αύξαναν τον κίνδυνο πραγματικού περιορισμού της ενεργειακής προσφοράς.

Για την ευρωζώνη, η εξέλιξη αυτή είναι ιδιαίτερα επικίνδυνη.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες διαθέτουν σημαντική εγχώρια παραγωγή πετρελαίου και φυσικού αερίου. Η Ευρώπη παραμένει πολύ περισσότερο εξαρτημένη από εισαγόμενη ενέργεια.

Επομένως, η άνοδος της τιμής του πετρελαίου λειτουργεί για την ευρωπαϊκή οικονομία σαν ένας εξωτερικός φόρος:

αυξάνει το κόστος εισαγωγών,

περιορίζει το πραγματικό εισόδημα των νοικοκυριών,

συμπιέζει τα περιθώρια των επιχειρήσεων,

και επιβαρύνει το εμπορικό ισοζύγιο.

Το πρόβλημα δεν είναι μόνο η άμεση αύξηση της βενζίνης ή του πετρελαίου κίνησης.

Το κρίσιμο ερώτημα είναι αν η ενέργεια θα περάσει στα μεταφορικά, στα τρόφιμα, στις βιομηχανικές τιμές, στις υπηρεσίες και τελικά στους μισθούς.

Οι «δευτερογενείς επιπτώσεις» είναι το κλειδί

Η ΕΚΤ μπορεί να ανεχθεί για ένα διάστημα υψηλότερο πληθωρισμό, εφόσον αυτός προέρχεται αποκλειστικά από μια προσωρινή αύξηση της ενέργειας.

Δεν μπορεί, όμως, να αγνοήσει την κατάσταση αν το ενεργειακό κόστος εξαπλωθεί στην υπόλοιπη οικονομία.

Αν οι εργαζόμενοι αρχίσουν να ζητούν μεγαλύτερες αυξήσεις για να καλύψουν την απώλεια αγοραστικής δύναμης και οι επιχειρήσεις μετακυλίσουν το υψηλότερο κόστος στις τιμές τους, το προσωρινό σοκ μπορεί να αποκτήσει μόνιμα χαρακτηριστικά.

Η Λαγκάρντ σημείωσε ότι μέχρι στιγμής η ΕΚΤ δεν βλέπει σαφείς ενδείξεις γενικευμένης μετάδοσης μέσω των μισθών. Αυτή είναι η βασική αιτία για την οποία η κεντρική τράπεζα μπόρεσε να περιμένει αντί να προχωρήσει αμέσως σε δεύτερη αύξηση.

Η ισορροπία, όμως, είναι εύθραυστη.

Όσο περισσότερο παραμένει το πετρέλαιο κοντά ή πάνω από τα 100 δολάρια, τόσο αυξάνεται η πιθανότητα η ενεργειακή ακρίβεια να περάσει σε ολόκληρη την αλυσίδα τιμών.

Ο πληθωρισμός υποχωρεί, αλλά όχι αρκετά

Ο πληθωρισμός της ευρωζώνης υποχώρησε τον Ιούνιο στο 2,8%, από 3,2% τον Μάιο. Η αποκλιμάκωση έδωσε στην ΕΚΤ περιθώριο να αποφύγει μια άμεση νέα αύξηση.

Ωστόσο, το 2,8% παραμένει αισθητά υψηλότερο από τον στόχο του 2%.

Παράλληλα, η τελευταία έρευνα επαγγελματικών προβλέψεων της ΕΚΤ εκτιμά ότι ο πληθωρισμός θα διαμορφωθεί κατά μέσο όρο στο 2,7% το 2026, στο 2,2% το 2027 και θα επιστρέψει στο 2% το 2028.

Η εικόνα αυτή δημιουργεί ένα περίεργο μείγμα.

Ο πληθωρισμός αναμένεται να υποχωρήσει, αλλά παραμένει πάνω από τον στόχο για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Η ΕΚΤ, συνεπώς, δεν χρειάζεται να προκαλέσει μια βαθιά ύφεση για να τιθασεύσει τις τιμές. Χρειάζεται όμως να πείσει αγορές, επιχειρήσεις και εργαζομένους ότι δεν θα επιτρέψει στον πληθωρισμό να παγιωθεί κοντά στο 3%.

Για τον λόγο αυτό, μια αύξηση τον Σεπτέμβριο μπορεί να λειτουργήσει περισσότερο ως «ασφάλιση» της αξιοπιστίας της παρά ως αντίδραση σε ήδη ανεξέλεγκτες τιμές.

Το δεύτερο πρόβλημα: Η ανάπτυξη παραμένει αδύναμη

Η επιλογή της ΕΚΤ θα ήταν ευκολότερη αν η ευρωπαϊκή οικονομία αναπτυσσόταν με ισχυρό ρυθμό.

Δεν συμβαίνει αυτό.

Η τελευταία έρευνα προβλέψεων που δημοσιοποιήθηκε στις 24 Ιουλίου υποβάθμισε την εκτίμηση για την ανάπτυξη της ευρωζώνης το 2026 στο 0,6%, από 1% προηγουμένως. Για το 2027 η πρόβλεψη μειώθηκε στο 1,2%, από 1,3%.

Εδώ βρίσκεται το βασικό δίλημμα της Φρανκφούρτης.

Μια νέα αύξηση επιτοκίων θα περιορίσει τον πληθωρισμό μέσω χαμηλότερης ζήτησης, ακριβότερου δανεισμού και αυστηρότερων χρηματοπιστωτικών συνθηκών.

Ταυτόχρονα, όμως, μπορεί να επιβαρύνει ακόμη περισσότερο:

τις επενδύσεις,

την κατασκευή κατοικιών,

την κατανάλωση,

τη βιομηχανία,

και τις χώρες με υψηλότερο δημόσιο ή ιδιωτικό χρέος.

Η ΕΚΤ βρίσκεται έτσι αντιμέτωπη με ένα κλασικό πρόβλημα στασιμοπληθωρισμού: αδύναμη ανάπτυξη και υψηλές τιμές ταυτόχρονα.

Οι αγορές θεωρούν σχεδόν δεδομένη την αύξηση του Σεπτεμβρίου

Οι επενδυτές δεν ερμήνευσαν την απόφαση της 23ης Ιουλίου ως τέλος του κύκλου αυξήσεων.

Αντίθετα, οι χρηματαγορές αποτιμούν πιθανότητα περίπου 95% για αύξηση κατά 25 μονάδες βάσης τον Σεπτέμβριο και σχεδόν αντίστοιχη πιθανότητα για μία ακόμη κίνηση μέχρι τον Δεκέμβριο.

Αν επιβεβαιωθούν αυτές οι προσδοκίες, το επιτόκιο καταθέσεων θα μπορούσε να κινηθεί:

Χρονικό σημείο Πιθανό επιτόκιο καταθέσεων Σήμερα 2,25% Μετά τον Σεπτέμβριο 2,50% Με δεύτερη αύξηση έως τον Δεκέμβριο 2,75%

Δεν είναι βέβαιο ότι η ΕΚΤ θα πραγματοποιήσει και τις δύο αυξήσεις.

Η αγορά, όμως, απαιτεί πλέον ένα πολύ ισχυρό θετικό γεγονός —όπως απότομη πτώση του πετρελαίου και πλήρη απουσία δευτερογενών πιέσεων— για να ακυρώσει το σενάριο του Σεπτεμβρίου.

Τα ομόλογα έστειλαν αυστηρό μήνυμα

Οι αγορές ομολόγων αντέδρασαν με άνοδο των αποδόσεων.

Η απόδοση του δεκαετούς γερμανικού ομολόγου έφθασε περίπου στο 3,20%, το υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων δεκαπέντε ετών. Η απόδοση του διετούς Bund, η οποία επηρεάζεται περισσότερο από τις προσδοκίες για τα επιτόκια της ΕΚΤ, κινήθηκε κοντά στο 2,88%.

Παράλληλα, το ευρώ υποχώρησε προς το 1,136 έναντι του δολαρίου.

Η πτώση του ευρώ, παρά τις προσδοκίες υψηλότερων ευρωπαϊκών επιτοκίων, δείχνει την ανησυχία των επενδυτών για την ενεργειακή εξάρτηση και την αναπτυξιακή αδυναμία της ευρωζώνης.

Οι αγορές ουσιαστικά λένε ότι η ΕΚΤ ίσως χρειαστεί να αυξήσει τα επιτόκια, όχι επειδή η ευρωπαϊκή οικονομία είναι ισχυρή, αλλά επειδή είναι ευάλωτη σε ένα εισαγόμενο ενεργειακό σοκ.

Αυτό είναι πολύ λιγότερο ευνοϊκό για τις μετοχές και τα εταιρικά ομόλογα.

Τι μπορεί να συμβεί τον Σεπτέμβριο

Το πρώτο σενάριο: Το πετρέλαιο αποκλιμακώνεται

Αν υπάρξει αξιόπιστη εκεχειρία στη Μέση Ανατολή, αποκατασταθούν οι ενεργειακές ροές και το Brent επιστρέψει σημαντικά χαμηλότερα, η ΕΚΤ μπορεί να διατηρήσει τα επιτόκια αμετάβλητα.

Για να συμβεί αυτό, θα πρέπει παράλληλα να συνεχιστεί η αποκλιμάκωση του πληθωρισμού και να μην εμφανιστούν ισχυρές αυξήσεις μισθών ή τιμών υπηρεσιών.

Σε αυτό το σενάριο, η απόφαση του Ιουλίου θα αποδειχθεί η αρχή μιας μεγαλύτερης περιόδου αναμονής.

Το δεύτερο σενάριο: Μία «ασφαλιστική» αύξηση

Αν το πετρέλαιο παραμείνει κοντά στα σημερινά επίπεδα, αλλά οι δευτερογενείς επιπτώσεις παραμένουν περιορισμένες, η ΕΚΤ μπορεί να αυξήσει το επιτόκιο καταθέσεων στο 2,50% τον Σεπτέμβριο και στη συνέχεια να σταματήσει.

Αυτό είναι σήμερα το πιθανότερο σενάριο.

Η αύξηση θα έχει προληπτικό χαρακτήρα: θα επιχειρήσει να κρατήσει σταθερές τις πληθωριστικές προσδοκίες χωρίς να οδηγήσει τη νομισματική πολιτική σε υπερβολικά περιοριστική περιοχή.

Το τρίτο σενάριο: Νέα σειρά αυξήσεων

Αν το ενεργειακό κόστος αρχίσει να περνά στους μισθούς, στις υπηρεσίες και στις τιμές των προϊόντων, η ΕΚΤ μπορεί να χρειαστεί περισσότερες από μία αυξήσεις.

Σε αυτή την περίπτωση, το επιτόκιο καταθέσεων θα μπορούσε να φθάσει στο 2,75% ή ακόμη υψηλότερα, ιδιαίτερα αν η αγορά εργασίας διατηρηθεί ανθεκτική και ο δομικός πληθωρισμός σταματήσει να υποχωρεί.

Αυτό θα ήταν το δυσμενέστερο σενάριο για την ευρωπαϊκή ανάπτυξη.

Τι σημαίνει για τα ελληνικά νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις

Η διατήρηση ή νέα αύξηση των επιτοκίων της ΕΚΤ δεν περνά αυτόματα και ισόποσα σε όλα τα ελληνικά δάνεια.

Η κατεύθυνση, όμως, είναι σαφής: το κόστος χρήματος θα παραμείνει υψηλό για μεγαλύτερο διάστημα.

Τον Μάιο, το μέσο επιτόκιο των νέων δανείων στην Ελλάδα ήταν 4,65%, ενώ το αντίστοιχο επιτόκιο των νέων καταθέσεων μόλις 0,35%. Η διαφορά διαμορφωνόταν στις 4,30 ποσοστιαίες μονάδες. Τα νέα κυμαινόμενα στεγαστικά δάνεια είχαν μέσο επιτόκιο 3,50%, ενώ τα καταναλωτικά χωρίς συγκεκριμένη διάρκεια —όπως πιστωτικές κάρτες και ανοικτά δάνεια— έφθαναν στο 14,63%.

Μια νέα αύξηση της ΕΚΤ μπορεί να οδηγήσει:

σε ακριβότερες νέες χρηματοδοτήσεις,

σε υψηλότερες δόσεις για δάνεια κυμαινόμενου επιτοκίου,

σε μικρότερη ζήτηση για στεγαστικά,

και σε καθυστέρηση επενδυτικών σχεδίων μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Η πίεση θα είναι εντονότερη σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν ταυτόχρονα ακριβότερα καύσιμα, υψηλότερους λογαριασμούς ενέργειας και αυξημένο κόστος δανεισμού.

Ελληνικές τράπεζες: Θετικό για τα έσοδα, αλλά όχι χωρίς όρια

Για τις ελληνικές τράπεζες, η παραμονή των επιτοκίων σε υψηλά επίπεδα δημιουργεί αρχικά θετική επίδραση στα καθαρά έσοδα από τόκους.

Μεγάλο μέρος των δανείων παραμένει συνδεδεμένο με κυμαινόμενα επιτόκια, ενώ το κόστος των καταθέσεων εξακολουθεί να αυξάνεται πολύ πιο αργά. Η μεγάλη διαφορά ανάμεσα στις αποδόσεις δανείων και καταθέσεων στηρίζει την τραπεζική κερδοφορία.

Δεν πρόκειται, όμως, για απεριόριστα θετική εξέλιξη.

Όσο περισσότερο παραμένουν υψηλά τα επιτόκια:

τόσο μειώνεται η ζήτηση για νέα δάνεια,

τόσο αυξάνεται ο κίνδυνος καθυστερήσεων,

τόσο πιέζονται οι μικρές επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά,

και τόσο δυσκολότερο γίνεται να διατηρηθεί υψηλή πιστωτική επέκταση.

Για τον τραπεζικό κλάδο, το ιδανικό σενάριο είναι μια ελεγχόμενη και περιορισμένη αύξηση, χωρίς βαθιά επιβράδυνση της οικονομίας.

Το αρνητικό σενάριο είναι η ταυτόχρονη εμφάνιση υψηλότερων επιτοκίων, ακριβότερης ενέργειας και ασθενέστερης ανάπτυξης.

Τι σημαίνει για το Χρηματιστήριο Αθηνών

Η απόφαση της ΕΚΤ έχει μικτή επίδραση στην ελληνική κεφαλαιαγορά.

Οι τραπεζικές μετοχές μπορεί να στηριχθούν βραχυπρόθεσμα από την προσδοκία ότι τα επιτοκιακά έσοδα θα παραμείνουν υψηλά.

Παράλληλα, όμως, η άνοδος των αποδόσεων των ομολόγων αυξάνει το προεξοφλητικό επιτόκιο για το σύνολο των μετοχών και καθιστά τις ασφαλέστερες τοποθετήσεις σταθερού εισοδήματος πιο ανταγωνιστικές απέναντι στο χρηματιστήριο.

Οι επιχειρήσεις με υψηλό δανεισμό, μεγάλες επενδυτικές ανάγκες ή περιορισμένες ελεύθερες ταμειακές ροές είναι περισσότερο ευάλωτες.

Αντίθετα, εταιρείες με:

ισχυρό ταμείο,

χαμηλό καθαρό χρέος,

υψηλή παραγωγή μετρητών,

και δυνατότητα μετακύλισης του κόστους στις τιμές,

είναι πιθανό να εμφανίσουν μεγαλύτερη ανθεκτικότητα.

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στις εταιρείες ακινήτων και κατασκευών, καθώς τα υψηλότερα επιτόκια επηρεάζουν τόσο το κόστος χρηματοδότησης όσο και την αποτίμηση των περιουσιακών στοιχείων τους.

Τα ελληνικά ομόλογα

Η Ελλάδα έχει ενισχύσει σημαντικά τη θέση της στις αγορές τα τελευταία χρόνια, με τη βελτίωση της πιστοληπτικής αξιολόγησης να περιορίζει την επίδραση της διεθνούς μεταβλητότητας στις αποδόσεις και στα spreads. Η ίδια η Τράπεζα της Ελλάδος επισημαίνει ότι οι ελληνικές αποδόσεις έχουν εμφανίσει ανθεκτικότητα μέσα στο ευμετάβλητο διεθνές περιβάλλον.

Ωστόσο, αν οι αποδόσεις των γερμανικών ομολόγων παραμείνουν κοντά σε πολυετή υψηλά, το απόλυτο κόστος δανεισμού της Ελλάδας θα αυξηθεί ακόμη και χωρίς σημαντική διεύρυνση του ελληνικού spread.

Αυτό μπορεί να επηρεάσει:

νέες κρατικές εκδόσεις,

εταιρικά ομόλογα,

χρηματοδοτήσεις υποδομών,

και το κόστος κεφαλαίου των εισηγμένων επιχειρήσεων.

Συμπέρασμα

Η ΕΚΤ δεν ολοκλήρωσε τον κύκλο αυξήσεων επιτοκίων στις 23 Ιουλίου.

Απλώς επέλεξε να περιμένει.

Η απόφαση της Φρανκφούρτης βασίζεται στην ελπίδα ότι το ενεργειακό σοκ δεν θα εξαπλωθεί στους μισθούς, στις υπηρεσίες και στις μακροχρόνιες πληθωριστικές προσδοκίες.

Ο Σεπτέμβριος, όμως, είναι πλέον μια απολύτως ανοικτή συνεδρίαση.

Αν το πετρέλαιο παραμείνει κοντά στα 100 δολάρια, μια αύξηση στο 2,50% θα είναι δύσκολο να αποφευχθεί.

Αν οι πληθωριστικές πιέσεις διευρυνθούν, μπορεί να ακολουθήσει και δεύτερη κίνηση μέχρι το τέλος του έτους.

Για την ελληνική οικονομία, η εξίσωση είναι σύνθετη.

Οι τράπεζες μπορούν να συνεχίσουν να εμφανίζουν ισχυρά επιτοκιακά έσοδα, αλλά τα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις θα αντιμετωπίσουν ακριβότερη χρηματοδότηση. Το Χρηματιστήριο Αθηνών μπορεί να βρει στήριξη στις τράπεζες, αλλά θα πρέπει να απορροφήσει την αύξηση των αποδόσεων και του διεθνούς κινδύνου.

Η πραγματική μάχη δεν θα δοθεί, τελικά, μόνο μέσα στο κτίριο της ΕΚΤ.

Θα δοθεί στις τιμές του πετρελαίου, στους μισθούς, στις επιχειρηματικές τιμές και στις αντοχές της ευρωπαϊκής οικονομίας.

Από αυτά θα κριθεί αν η παύση του Ιουλίου ήταν μια προσωρινή ανάσα ή η τελευταία ήρεμη στιγμή πριν από έναν νέο γύρο αυξήσεων.