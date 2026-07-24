Η-paramount-καθυστερεί-τη-συγχώνευση-με-τη-warner-bros

Η Paramount Skydance συμφώνησε να καθυστερήσει τη συγχώνευσή της με τη Warner Bros. Discovery, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη αγωγή που έχει κατατεθεί από πολλές πολιτείες των ΗΠΑ, σύμφωνα με έγγραφο που κατατέθηκε την Παρασκευή σε δικαστήριο.

Ομοσπονδιακός δικαστής στην Καλιφόρνια διέταξε τη Δευτέρα τις δύο εταιρείες να αναστείλουν προσωρινά τη συμφωνία ύψους 110 δισεκατομμυρίων δολαρίων, μόλις δύο ημέρες πριν η Ευρωπαϊκή Ένωση δώσει υπό όρους το «πράσινο φως» για τη συγχώνευση.

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